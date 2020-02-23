Giorgio Armani’den moda dünyasına tecavüz suçlaması

Milano’da Emporio Armani koleksiyonunu sergileyen Armani, "Artık ne düşündüğümü söyleyebileceğim bir dönemdeyim. Kadınlar bugün düzenli olarak stilistler tarafından tecavüze uğruyor, buna kendimi de dahil ediyorum. Bu, alçakça. Bir kadın, bodrum katında, bir köşede tecavüze uğrayabilir ya da belli bir şekilde giyinmeye yönlendirilerek tecavüze uğrayabilir" dedi. Armani ayrıca moda dünyasındaki 'trendlere' karşı olduğunu, "Trendler değil, zamansız bir zarafet var olmalı. Trendlerden bahsedildiğini duymaktan bıktım" diye konuştu.