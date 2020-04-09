Gisele Bündchen ile evli olan Tom Brady: Mutlu değilim

Ünlü manken Gisele Bündchen ile 11 yıl önce dünyaevine giren Tom Brady eşiyle evliliklerinin iyi gitmediğini ve düzeltmek için evlilik danışmanına gittiklerini açıkladı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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09.04.2020 - 17:20

Manken Gisele Bündchen ile 11 yıldır evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady, katıldığı bir programda, eşi ile evliliklerinden memnun olmadığını söyledi.







Brady, eşiyle evliliklerini düzeltmek için birlikte evlilik danışmanına gittiklerini itiraf etti.







Ailesi için üstüne düşen her şeyi yaptığını belirten Brady, "Gisele, bütün sezon futbol oynayacağımı biliyordu ve evle ilgilenecekti. Birgün 'Peki ne zaman ev için bir şeyler yapacaksın? Çocukları ne zaman okula götüreceksin?' dedi" ifadelerini kullandı.







Brady, mutsuzluğunun gözlerini açtığını ve evliliklerinin büyük kısmında kendisini kontrol etmek zorunda kaldığını söyledi.





Boşanma kararı almamalarında Gisele’in, yazdığı mektubun etkisi olduğunu da vurgulayan Brady mektup hakkında ise, "Bana karşı çok düşünülmüş bir mektuptu. Mektubu bir çekmecede tutuyorum ve arada sık sık okuyorum" sözlerini dile getirdi.

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