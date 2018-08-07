Gizem Hatipoğlu da modaya uydu (Ünlülerin su oyuncakları)
Geçen yıl olduğu gibi bu yaz da havuz/deniz oyuncakları ünlülerin favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da su oyuncaklarıyla keyif yaptıkları anları paylaşıyor. Son olarak Gizem Hatipoğlu kızı Lila ile bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. İşte havuz/deniz keyiflerini sosyal medyadan paylaşan isimler...
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1Gizem Hatipoğlu ve kızı Lila
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2Yasemin Allen
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3Sakis Tanimanidis
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Gülben Ergen
'Sen yorulma anne ben seni gezdiririm'
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5Gamze Erçel Yıldırım
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Eşi Berfu Yıldız ile fotoğraf paylaşan Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda...
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7Hande Subaşı
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8Nilay Cafer
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9Irmak Ünal
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10Nagihan Karadere
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Sıla
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122019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon olan ABD kadın milli takım futbolcuları Alex Morgan ve Kelley O'Hara tatile çıktı. New York'ta havuz keyfi yapan ikili su oyuncaklarında çekilen karelerini sosyal medyadan yayınladı.
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Alicia Keys
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14Britney Spears
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15Kourtney Kardashian
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16Emily Ratajkowski
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17Danielle Snyder
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18Lea Michele
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19Sara Sampaio
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20Chiara Ferragni
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21Reese Witherspoon
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22Alessandra Ambrosio
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23Jaime King
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24Alessandra Ambrosio
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25Lea Michele
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26Suki Waterhouse