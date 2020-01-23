Gizem Karaca'dan tükenmişlik sendromu açıklaması

Üç yıl önce Kemal Ekmekçi ile evlenen ünlü oyuncu Gizem Karaca tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddialarını yalanladı. Karaca, "Kesinlikle doğru değil. Tükenmişlik sendromuna girmek için önce tükenmek gerekiyor. Allah’a şükür benim daha çok enerjim ve heyecanım var" ifadelerini kullandı.

Şu sıralar Şampiyon dizisinde rol alan Gizem Karaca, kariyerine dair hayallerinin büyüdüğünü dile getirerek, “Rotamı Hollywood yerine Kanada’ya çevirdim. Bir ajansla bağlantı kurdum, ilerleyen zamanlarda sürpriz olabilir” dedi.

Yaklaşık 1.5 yıldır İzmir’de köy hayatı yaşayan Karaca, Milliyet'e verdiği röportajda tükenmişlik sendromuna yakalandığı haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

27 yaşındaki oyuncu tükenmişlik sendromu iddiaları hakkında şu ifadeleri kullandı: "Hayır, kesinlikle doğru değil. Tükenmişlik sendromuna girmek için önce tükenmek gerekiyor. Allah’a şükür benim daha çok enerjim ve heyecanım var. Yapmak istediğim bir sürü proje, oynamak istediğim bir sürü karakter var"

Karaca İzmir'de yaşadığı köy hayatına dair, "Huzur, sabır ve sevgi. Onun dışında biraz kendimi dinlemem gerektiğini öğrendim. Günün içinde o kadar hızlı ve kargaşa içinde yaşıyoruz ki durup bir nefes almıyoruz, sahip olduğumuz güzelliklerin farkına varmıyoruz. İzmir’in havası ve insanı bana iyi geldi. Kendime daha fazla vakit ayırma fırsatı verdi" diye konuştu.