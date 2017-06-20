Göçmen oldukları bilinmeyen ünlüler
Bugün, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü. Dünyaca ünlü pek çok yıldız da yaşadıkları ülkelerdeki zorlu koşullar nedeniyle aileleriyle birlikte başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. İşte Hollywood’daki göçmen yıldızlar ve başarıları tüm dünyaya mal olmuş sinema ve müzik dünyasının göçmen isimleri...
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1
Mila Kunis
Soğuk Savaş döneminde Kunis’in ailesi, oyuncu yedi yaşındayken, Soyvetler Birliği’ne bağlı olan Ukrayna’dan ABD’ye göç etti. Trump’ın göçmen yasağından sonra Kunis’in kendisi gibi oyuncu olan eşi Ashton Kutcher, “Karım bu ülkeye Soğuk Savaş’ın ortasında göçmen vizesiyle geldi” yazmıştı.
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2
Freddie Mercury
Queen grubunun efsanevi solisti aslen Afrika adası Zanzibar’lı ve yetişme döneminde Zanzibar’la Hindistan arasında gidip geldi. Adada savaş başladığında, 1964 yılında Mercury, ailesiyle birlikte Londra’ya göç etti.
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3
Rita Ora
Ünlü pop şarkıcısı daha bir yaşındayken ailesiyle birlikte Kosova’dan İngiltere’ye göç etti.
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4
Iman
Süper model Iman ve ailesi 1972 yılında darbe olunca Somali’den Kenya’ya göç etti. Iman, kariyerine Kenya’da başladı.
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5
Gloria Estefan
Latin pop yldızı Havana’da doğdu, ancak 1959 yılında, Fidel Castro’nun komünist devriminden sonra ailesiyle birlikte Küba’dan ayrıldı. Ülkeyi terk ettiğinde Estefan iki yaşındaydı.
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6
Alek Wek
Ünlü süper model, daha dokuz yaşındayken Afrika’daki iç savaştan dolayı ailesi ile birlikte Sudan’dan kaçtı. Alek Wek ve kız kardeşi Londra’da yaşamaya başladı.
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7
M.I.A.
Ünlü şarkıcı dokuz yaşına kadar Sri Lanka’da büyüdü, ailesi ülkedeki etnik çatışmalardan dolayı Londra’ya göç etti.
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8
Marlene Dietrich
Klasik Hollywood filmlerinin yıldızı, kariyerine 1920’lerde Almanya’da başladı. Naziler güçlenince 1930’larda Hollywood’a gitti ve Amerikan vatandaşı oldu.
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9
Regina Spektor
Şarkıcı Spektor Moskova’da doğdu, dokuz yaşındayken ailesi ile birlikte Sovyetler Birliği’ndeki din baskısından kaçarak New York’a yerleşti.
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10
Bonus: Albert Einstein
Nobel ödüllü fizikçi, 1933 yılında Nazi partisi hakimiyetinden kaçmak için Almanya’dan ABD’ye gitti.