Gökçe Bahadır: Bazen maskülen bile hissediyorum

Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı Oya rolüyle kariyerinde zirve yaptıktan sonra albüm çıkartan Gökçe Bahadır hakkında merak edilenleri anlattı.
1
Şarkıcı-oyuncu Gökçe Bahadır, Hello dergisine kariyerinden özel hayatına hakkında merak edilenleri anlattı. İşte 37 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından satırbaşları:
2
"'Oyunculuk çok uzun bir yolculuk. Tökezlemeyi, düşmeyi, ardından yeniden yükselmeyi kabullenmek gerek. Sadece iyiler kalıcı olur"
3
"Sahnelere adım atsam da bu işi asla bırakmam. Şarkı söylemek en büyük hayalimdi, gerçekleştirdim. Sezen Aksu büyük destek verdi, motive etti."
4
"İnsan bir şeyi gerçekten istiyorsa; kimseye kulak asmamalı ve ertelememeli. Oyuncu olsam da çekingen ve içine kapanık biriyim. Şarkıcılık iyi geldi. Hiç pişman değilim.''
5
Gökçe Bahadır aşk ve evlilik sorularına da şu yanıtı verdi: ''Aşk insanı sarsar. Zaten sarsıntı yoksa, aşk değildir o. Kalbimi kolay kolay açmam. Sevgilimin kendine has bir erkek olması, ayaklarının yere sağlam basması benim için önemli.
6
" Her kadın gibi ilgi görmekten hoşlanırım. Ama dozunda olmalı. Saygısızlığa tahammül edemem. Özgüvensiz bir erkekle yapamam. Sevdiğine kavuşamama durumu çok çekici. Kaybetme olasılığı da ilişkiyi her zaman diri tutar"
7
"Evliliğe karşı değilim. Anne olma fikri bana hiç uzak değil, çocukları çok severim. Bazen beynim ve kalbim arasında büyük savaş çıkar. Kazanan yüreğim olur.''
8
"'Seksi miyim, değil miyim bilmiyorum. Zaten seksi görünmek için de hiç uğraşmam. Bazen kendimi maskülen bile hissediyorum."