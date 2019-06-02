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Gökçe Bahadır: Bazen maskülen bile hissediyorum

Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı Oya rolüyle kariyerinde zirve yaptıktan sonra albüm çıkartan Gökçe Bahadır hakkında merak edilenleri anlattı.

  • 1

    Şarkıcı-oyuncu Gökçe Bahadır, Hello dergisine kariyerinden özel hayatına hakkında merak edilenleri anlattı. İşte 37 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından satırbaşları: 

  • 2

    "'Oyunculuk çok uzun bir yolculuk. Tökezlemeyi, düşmeyi, ardından yeniden yükselmeyi kabullenmek gerek. Sadece iyiler kalıcı olur"

  • 3

    "Sahnelere adım atsam da bu işi asla bırakmam. Şarkı söylemek en büyük hayalimdi, gerçekleştirdim. Sezen Aksu büyük destek verdi, motive etti."

  • 4

    "İnsan bir şeyi gerçekten istiyorsa; kimseye kulak asmamalı ve ertelememeli. Oyuncu olsam da çekingen ve içine kapanık biriyim. Şarkıcılık iyi geldi. Hiç pişman değilim.''


  • 5

    Gökçe Bahadır aşk ve evlilik sorularına da şu yanıtı verdi: ''Aşk insanı sarsar. Zaten sarsıntı yoksa, aşk değildir o. Kalbimi kolay kolay açmam. Sevgilimin kendine has bir erkek olması, ayaklarının yere sağlam basması benim için önemli.

  • 6

    " Her kadın gibi ilgi görmekten hoşlanırım. Ama dozunda olmalı. Saygısızlığa tahammül edemem. Özgüvensiz bir erkekle yapamam. Sevdiğine kavuşamama durumu çok çekici. Kaybetme olasılığı da ilişkiyi her zaman diri tutar"

  • 7

    "Evliliğe karşı değilim. Anne olma fikri bana hiç uzak değil, çocukları çok severim. Bazen beynim ve kalbim arasında büyük savaş çıkar. Kazanan yüreğim olur.''

  • 8

    "'Seksi miyim, değil miyim bilmiyorum. Zaten seksi görünmek için de hiç uğraşmam. Bazen kendimi maskülen bile hissediyorum."
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