Gökçe Bahadır: Bazen maskülen bile hissediyorum

1 Şarkıcı-oyuncu Gökçe Bahadır, Hello dergisine kariyerinden özel hayatına hakkında merak edilenleri anlattı. İşte 37 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından satırbaşları:





2 "'Oyunculuk çok uzun bir yolculuk. Tökezlemeyi, düşmeyi, ardından yeniden yükselmeyi kabullenmek gerek. Sadece iyiler kalıcı olur"





3 "Sahnelere adım atsam da bu işi asla bırakmam. Şarkı söylemek en büyük hayalimdi, gerçekleştirdim. Sezen Aksu büyük destek verdi, motive etti."





4 "İnsan bir şeyi gerçekten istiyorsa; kimseye kulak asmamalı ve ertelememeli. Oyuncu olsam da çekingen ve içine kapanık biriyim. Şarkıcılık iyi geldi. Hiç pişman değilim.''







5 Gökçe Bahadır aşk ve evlilik sorularına da şu yanıtı verdi: ''Aşk insanı sarsar. Zaten sarsıntı yoksa, aşk değildir o. Kalbimi kolay kolay açmam. Sevgilimin kendine has bir erkek olması, ayaklarının yere sağlam basması benim için önemli.





6 " Her kadın gibi ilgi görmekten hoşlanırım. Ama dozunda olmalı. Saygısızlığa tahammül edemem. Özgüvensiz bir erkekle yapamam. Sevdiğine kavuşamama durumu çok çekici. Kaybetme olasılığı da ilişkiyi her zaman diri tutar"





7 "Evliliğe karşı değilim. Anne olma fikri bana hiç uzak değil, çocukları çok severim. Bazen beynim ve kalbim arasında büyük savaş çıkar. Kazanan yüreğim olur.''



