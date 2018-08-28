Görkem Sevindik'in motosikleti çalındı

Görkem Sevindik’in, dört ay önce satın aldığı Suzuki GSX-R 1000 marka motosikleti çalındı. Değeri yaklaşık 130 bin TL olan araç için hem emniyet hem de motosiklet tutkunları seferber oldu.
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Söz
dizisinde Keşanlı Mücahit karakteriyle fenomen olan Görkem Sevindik
’in, Suzuki GSX-R 1000 marka motosikleti, Yeniköy’deki evinin önünden çalındı.
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Oyuncu, değeri yaklaşık 130 bin TL olan, dört ay önce aldığı aracını, sabah kalktığında göremeyince şoke oldu.
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Soluğu karakolda alan Sevindik, şikayette bulundu.
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En büyük hayali bu motosikleti almak olan oyuncu, emniyete görüntüleri vermek için evinin karşısında kamera kaydı yapan okulun açılmasını bekliyor.
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Sevindik’e en büyük desteği ise motosiklet tutkunları verdi. Sürücüler, sosyal medyada oyuncunun aracını paylaşarak, takipçilerinden yardım istedi.
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