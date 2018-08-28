Görkemli kına (İdil Fırat & Mert Fırat)
Temmuz aydında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat kına gecesi yaptı. İdil Fırat törenin yapılacağı salona dört kişinin taşıdığı tefour ile girdi.
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1Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen Mert Fırat ile İdil Fırat'ın kına gecesine sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.
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2İdil Fırat tören alanına dört kişinin taşıdığı tahta şeklindeki 'tefour' üzerinde giriş yaptı.
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3Geceden renkli kareler sosyal medyadan da paylaşıldı.
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İkili 8 Eylül'de Alaçatı'daki lüks bir otelde dünyaevine girecek.
İşte kına gecesinden yansıyan diğer kareler...
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