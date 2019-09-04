NTV

GQ İngiltere 2019 Men Of The Year ödüllerini dağıttı

ntv.com.tr

İngiliz GQ dergisinin dağıttığı 2019 Men Of The Year ödülleri dün akşam Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın İkonu Kylie Minogue seçilirken, Yılın Kadın Oyuncusu ödülü Nicole Kidman'a verildi. Taron Egerton, Yılın Erkek Oyuncusu; David Beckham da Editör Özel ödülünün sahibi oldu. İşte diğer ödül alanlar ve geceye katılan ünlü yıldızlar...

  • 1

    İngiliz GQ dergisi 2019 Men Of The Year ödüllerini dün akşam Londra’daki Tate Modern’de yapılan törenle sahiplerine dağıttı.

  • 2

    Ünlüler geçidine sahne olan gecede Yılın İkonu, Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue oldu.

  • 3

    GQ Men Of The Year’da Yılın Kadın Oyuncusu, dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman seçildi.

  • 4

    Yılın Erkek oyuncusu ise 29 yaşındak Galli aktör Taron Egerton oldu.

  • 5

    Yaşam Boyu Başarı ödülü, 72 yaşındaki Amerikalı müzisyen Iggy Pop’a verildi.
  • 6

    Editör Özel ödülünün sahibi David Beckham oldu.

  • 7

    Yılın En Şık Erkeği Richard Madden olurken, Yılın Yazarı James Ellroy, Yılın Sporcuları The England One-Day kriket takımı oldu.

  • 8

    İngiltere Kadın Futbol Takımı Yılın İlham Vereni seçilirken, Kim Jones’a Yılın Tasarımcısı ödülü verildi.

  • 9

    Ağustos 2018'de İsveç Parlamentosu’nun önünde iklim değişikliği ile savaşmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protesto gösterileri başlatan 15 yaşındaki İsveçli eylemci Greta Thunberg, Yılın Oyunu Değiştiren Kişisi seçilirken; 80 yaşındaki oyuncu Ian McKellen, Yılın Efsanesi ödülünü aldı.

    İşte geceye katılan ünlü yıldızlar ve gecden yansıyan eğlenceli anlar...

  • 10

    Kylie Minogue, gecede sahneye çıkarak şarkı söyledi.
  • 11

    Brooklyn Beckham, Victoria Beckham ve David Beckham
  • 12

    Elle Fanning
  • 13

    Naomi Campbell ve Kim Jones
  • 14

    Rita Ora
  • 15

    Charlotte de Carle
  • 16

    Iggy Pop
  • 17

    Nicole Kidman
  • 18

    Taron Egerton
  • 19

    Kylie Minogue, Paul Solomons
  • 20

    Dave ve Sam Smith
  • 21

    Arizona Muse, Boniface Verney-Carron
  • 22

    Adwoa Aboah
  • 23

    Maya Jama
  • 24

    Winnie Harlow
  • 25

    Aisling Bea
  • 26

    Lilah Parsons
  • 27

    Ella Eyre
  • 28

    Kylie Minogue
  • 29

    Vick Hope
  • 30

    Luke Day
  • 31

    Andrew Scott ve Phoebe Waller-Bridge
  • 32

    DJ Jodie Harsh
  • 33

    Emma Willis
  • 34

    Elliott Spencer ve Danile Lismore
  • 35

    Stormzy
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin