GQ İngiltere 2019 Men Of The Year ödüllerini dağıttı
ntv.com.tr
İngiliz GQ dergisinin dağıttığı 2019 Men Of The Year ödülleri dün akşam Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın İkonu Kylie Minogue seçilirken, Yılın Kadın Oyuncusu ödülü Nicole Kidman'a verildi. Taron Egerton, Yılın Erkek Oyuncusu; David Beckham da Editör Özel ödülünün sahibi oldu. İşte diğer ödül alanlar ve geceye katılan ünlü yıldızlar...
-
1
İngiliz GQ dergisi 2019 Men Of The Year ödüllerini dün akşam Londra’daki Tate Modern’de yapılan törenle sahiplerine dağıttı.
-
2
Ünlüler geçidine sahne olan gecede Yılın İkonu, Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue oldu.
-
3
GQ Men Of The Year’da Yılın Kadın Oyuncusu, dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman seçildi.
-
4
Yılın Erkek oyuncusu ise 29 yaşındak Galli aktör Taron Egerton oldu.
-
5Yaşam Boyu Başarı ödülü, 72 yaşındaki Amerikalı müzisyen Iggy Pop’a verildi.
-
6
Editör Özel ödülünün sahibi David Beckham oldu.
-
7
Yılın En Şık Erkeği Richard Madden olurken, Yılın Yazarı James Ellroy, Yılın Sporcuları The England One-Day kriket takımı oldu.
-
8
İngiltere Kadın Futbol Takımı Yılın İlham Vereni seçilirken, Kim Jones’a Yılın Tasarımcısı ödülü verildi.
-
9
Ağustos 2018'de İsveç Parlamentosu’nun önünde iklim değişikliği ile savaşmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protesto gösterileri başlatan 15 yaşındaki İsveçli eylemci Greta Thunberg, Yılın Oyunu Değiştiren Kişisi seçilirken; 80 yaşındaki oyuncu Ian McKellen, Yılın Efsanesi ödülünü aldı.
İşte geceye katılan ünlü yıldızlar ve gecden yansıyan eğlenceli anlar...
-
10Kylie Minogue, gecede sahneye çıkarak şarkı söyledi.
-
11Brooklyn Beckham, Victoria Beckham ve David Beckham
-
12Elle Fanning
-
13Naomi Campbell ve Kim Jones
-
14Rita Ora
-
15Charlotte de Carle
-
16Iggy Pop
-
17Nicole Kidman
-
18Taron Egerton
-
19Kylie Minogue, Paul Solomons
-
20Dave ve Sam Smith
-
21Arizona Muse, Boniface Verney-Carron
-
22Adwoa Aboah
-
23Maya Jama
-
24Winnie Harlow
-
25Aisling Bea
-
26Lilah Parsons
-
27Ella Eyre
-
28Kylie Minogue
-
29Vick Hope
-
30Luke Day
-
31Andrew Scott ve Phoebe Waller-Bridge
-
32DJ Jodie Harsh
-
33Emma Willis
-
34Elliott Spencer ve Danile Lismore
-
35Stormzy