GQ Men of the Year (Yılın Erkekleri) ödülleri kırmızı halı geçidi
ntv.com.tr
GQ Men of the Year (Yılın Erkekleri) 2018 ödüllerinin verildiği gecede ödüller kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. İşte GQ Men of the Year gecesinin en şıkları...
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1Dua Lipa
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2Abbey Clancy
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3Kate Beckinsale
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4Rita Ora
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5Kylie Minogue
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6Donatella Versace
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7Rosie Huntington-Whiteley
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8Chrissy Teigen ve John Legend
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9Gwendoline Christie
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10Tom Hiddleston
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11Rose McGowan
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12Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher
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13Richard Madden
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14Amy Jackson
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15Maya Jama
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16Zendaya
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17Maya Jama ve Emma Willis
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18Gwendoline Christie
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19Emma Willis
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20John Legend
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21Vick Hope
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22Olly Alexander
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23Katherine Ryan
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24Mabel McVey