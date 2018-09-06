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GQ Men of the Year (Yılın Erkekleri) ödülleri kırmızı halı geçidi

ntv.com.tr

GQ Men of the Year (Yılın Erkekleri) 2018 ödüllerinin verildiği gecede ödüller kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. İşte GQ Men of the Year gecesinin en şıkları...

  • 1

    Dua Lipa
  • 2

    Abbey Clancy
  • 3

    Kate Beckinsale
  • 4

    Rita Ora
  • 5

    Kylie Minogue
  • 6

    Donatella Versace
  • 7

    Rosie Huntington-Whiteley
  • 8

    Chrissy Teigen ve John Legend
  • 9

    Gwendoline Christie
  • 10

    Tom Hiddleston
  • 11

    Rose McGowan
  • 12

    Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher
  • 13

    Richard Madden
  • 14

    Amy Jackson
  • 15

    Maya Jama
  • 16

    Zendaya
  • 17

    Maya Jama ve Emma Willis
  • 18

    Gwendoline Christie
  • 19

    Emma Willis
  • 20

    John Legend
  • 21

    Vick Hope
  • 22

    Olly Alexander
  • 23

    Katherine Ryan
  • 24

    Mabel McVey
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