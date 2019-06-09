Grace Hightower eşi Robert De Niro'dan servetin yarısını istiyor

1 Oscar ödüllü usta oyuncu Robert de Niro ile iki kez evlendiği ve şu anda ayrı yaşadığı eşi Grace Hightower arasında boşanma krizi devam ediyor.







2 Grace Hightower’ın, 75 yaşındaki usta oyuncudan boşanmak için servetinin yarısını istediği bildirildi.







3 2004 yılında ikinci kez evlenirken yapılan evlilik sözleşmesine göre ise Hightower’a boşanma halinde 6 milyon dolarlık bir daire, 500 bin dolar nakit ve 1 milyon dolar nafaka verilmesini öngörüyor.







4 Ancak Manhattan’da görülen davada Hightower evlilik dönemindeki zenginleşme göz önünde bulundurulduğunda 500 milyon dolarlık (2.9 milyar TL) servetin yarısını talep ediyor.