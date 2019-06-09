Grace Hightower eşi Robert De Niro'dan servetin yarısını istiyor
Robert De Niro’nun eşi Grace Hightower’ın boşanmak için dünyaca ünlü oyuncudan servetinin yarısını istediği ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Oscar ödüllü usta oyuncu Robert de Niro ile iki kez evlendiği ve şu anda ayrı yaşadığı eşi Grace Hightower arasında boşanma krizi devam ediyor.
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Grace Hightower’ın, 75 yaşındaki usta oyuncudan boşanmak için servetinin yarısını istediği bildirildi.
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2004 yılında ikinci kez evlenirken yapılan evlilik sözleşmesine göre ise Hightower’a boşanma halinde 6 milyon dolarlık bir daire, 500 bin dolar nakit ve 1 milyon dolar nafaka verilmesini öngörüyor.
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Ancak Manhattan’da görülen davada Hightower evlilik dönemindeki zenginleşme göz önünde bulundurulduğunda 500 milyon dolarlık (2.9 milyar TL) servetin yarısını talep ediyor.
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De Niro boşanma iddiaları ilk ortaya çıktığında “Grace ve benim iki güzel çocuğumuz var. İlişkimizde zor ama yapıcı bir süreç olan geçiş dönemine giriyoruz. Grace’in harika bir anne olmasıyla gurur duyuyorum ve eşlik görevimizin ebeveynliğe geçtiği süreçte özel hayatımıza saygı gösterilmesini istiyorum” açıklamasını yapmıştı.