Greta Thunberg modayı eleştirdi: En son üç yıl önce bir şey satın aldım

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, moda endüstrisinin çevreye zararını eleştirdi. "En son üç yıl önce yeni bir şey aldım ve ikinci eldi" diyen Thunberg, "Moda endüstrisi, iklim ve ekolojik acil durumun büyümesine neden oluyor" diye konuştu.

10.08.2021 - 08:48

Greta Thunberg modayı eleştirdi: En son üç yıl önce bir şey satın aldım - 1
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, moda dergisi Vogue'un yeni çıkan İskandinav edisyonunun ilk sayısının kapağında yer aldı.


Greta Thunberg modayı eleştirdi: En son üç yıl önce bir şey satın aldım - 2
Moda dergisine verdiği röportajda moda endüstrisini eleştiren Thunberg, "Moda endüstrisi, iklim ve ekolojik acil durumun büyümesine neden oluyor" dedi.


Greta Thunberg modayı eleştirdi: En son üç yıl önce bir şey satın aldım - 3
Thunberg, "Birçok kişinin tek kullanımlık olarak gördüğü modanın tadını çıkarmak için dünya çapında sömürülen sayısız işçi ve topluluk üzerindeki etkisinden bahsetmiyoruz" sözlerini dile getirdi.

Greta Thunberg modayı eleştirdi: En son üç yıl önce bir şey satın aldım - 4
Thunberg, 3 yıldır yeni kıyafet almadığını söyledi.


Greta Thunberg modayı eleştirdi: En son üç yıl önce bir şey satın aldım - 5
Thunberg, "En son üç yıl önce yeni bir şey aldım ve ikinci eldi. Tanıdığım kişilerden bir şeyler ödünç alıyorum. Dünya tehlikedeyken hem moda için seri üretim yapıp hem de sürdürülebilir olmasını sağlayamazsınız. Bu, bir sistem değişikliğine ihtiyaç duymamızın birçok nedeninden sadece biri" diye konuştu.

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