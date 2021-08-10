Greta Thunberg modayı eleştirdi: En son üç yıl önce bir şey satın aldım
Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, moda endüstrisinin çevreye zararını eleştirdi. "En son üç yıl önce yeni bir şey aldım ve ikinci eldi" diyen Thunberg, "Moda endüstrisi, iklim ve ekolojik acil durumun büyümesine neden oluyor" diye konuştu.
Abone ol
Paylaş
10.08.2021 - 08:48
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, moda dergisi Vogue'un yeni çıkan İskandinav edisyonunun ilk sayısının kapağında yer aldı.
Moda dergisine verdiği röportajda moda endüstrisini eleştiren Thunberg, "Moda endüstrisi, iklim ve ekolojik acil durumun büyümesine neden oluyor" dedi.
Thunberg, "Birçok kişinin tek kullanımlık olarak gördüğü modanın tadını çıkarmak için dünya çapında sömürülen sayısız işçi ve topluluk üzerindeki etkisinden bahsetmiyoruz" sözlerini dile getirdi.
Thunberg, 3 yıldır yeni kıyafet almadığını söyledi.
Thunberg, "En son üç yıl önce yeni bir şey aldım ve ikinci eldi. Tanıdığım kişilerden bir şeyler ödünç alıyorum. Dünya tehlikedeyken hem moda için seri üretim yapıp hem de sürdürülebilir olmasını sağlayamazsınız. Bu, bir sistem değişikliğine ihtiyaç duymamızın birçok nedeninden sadece biri" diye konuştu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.