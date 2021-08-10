Greta Thunberg modayı eleştirdi: En son üç yıl önce bir şey satın aldım

Thunberg, "En son üç yıl önce yeni bir şey aldım ve ikinci eldi. Tanıdığım kişilerden bir şeyler ödünç alıyorum. Dünya tehlikedeyken hem moda için seri üretim yapıp hem de sürdürülebilir olmasını sağlayamazsınız. Bu, bir sistem değişikliğine ihtiyaç duymamızın birçok nedeninden sadece biri" diye konuştu.