Grimes, Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı: Yenisini almak yerine, kendi yatağımı getirmemi istedi

"SEKİZ GÜN ÜST ÜSTE FISTIK EZMESİ YEDİM"

Grimes, "Yeni bir yatak bile almayacaktı. Musk, bir milyarder gibi yaşamıyor. Zaman zaman yoksulluk sınırının altında yaşıyor. ‘Oldukça kötü durumda olan 40 bin dolarlık bir evde yaşamasak olmaz mı? Komşuların bizi filme aldığı ve güvenliğin olmadığı bir evde yaşamasak olmaz mı? Neden, sekiz gün üst üste fındık ezmesi yiyorum? dediğim günler oldu” diye konuştu.