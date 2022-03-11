Grimes, Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı: Yenisini almak yerine, kendi yatağımı getirmemi istedi

221 milyar dolarlık servetiyle dünyanın zengin insanı olan Elon Musk hakkında eski sevgilisi Grimes'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Musk'ın iki çocuğunun annesi olan Kanadalı müzisyen, Tesla CEO'sunun birlikte yaşarlarken, yeni bir yatak almak yerine kendi yatağını getirmesini istediğini söyledi. Musk'ın yoksulluk sınırının altındaymış gibi bir hayat sürdürdüğünü belirten Grimes, sekiz gün üst üste fıstık ezmesi yediği günlerden de bahsetti.

Haberler - ntv.com.tr 11.03.2022 - 14:41 | Son Güncelleme : 12.03.2022 - 09:39

Grimes, Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı: Yenisini almak yerine, kendi yatağımı getirmemi istedi - 1

Kanadalı sanatçı Grimes, eski sevgilisi ve iki çocuğunun babası olan hakkında konuştu.

Grimes, Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı: Yenisini almak yerine, kendi yatağımı getirmemi istedi - 2

33 yaşındaki müzisyen, dünyanın en zengin insanının  bir milyarder gibi yaşamadığını ve bazen yoksulluk sınırının altında bir insan gibi davrandığını söyledi.

Grimes, Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı: Yenisini almak yerine, kendi yatağımı getirmemi istedi - 3

"BENDEN KENDİ YATAĞIMI GETİRMEMİ İSTEDİ"

Vanity Fair'e konuşan Grimes, ABD’nin, Los Angeles'ta eyletinde birlikte yaşarlarken yatağın yan tarafında bir delik bulduklarını söyledi. Musk’ın yeni bir yatak almak yerine, ona kendi evindeki yatağı getirmesini söylediği açıkladı. 

Grimes, Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı: Yenisini almak yerine, kendi yatağımı getirmemi istedi - 4

"SEKİZ GÜN ÜST ÜSTE FISTIK EZMESİ YEDİM"

Grimes, "Yeni bir yatak bile almayacaktı. Musk, bir milyarder gibi yaşamıyor. Zaman zaman yoksulluk sınırının altında yaşıyor. ‘Oldukça kötü durumda olan 40 bin dolarlık bir evde yaşamasak olmaz mı? Komşuların bizi filme aldığı ve güvenliğin olmadığı bir evde yaşamasak olmaz mı? Neden, sekiz gün üst üste fındık ezmesi yiyorum? dediğim günler oldu” diye konuştu. 

Grimes, Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı: Yenisini almak yerine, kendi yatağımı getirmemi istedi - 5

"KAPİTALİST BİR DEMOKRAT OLDUM"

Grimes, ayrıca Vanity Fair'e dünyanın en zengin kişisi ile birlikte olmanın  kendisini "İki dünya arasında sıkışıp kalmış" hissettirdiğini belirterek, "Demek istediğim, insanlar benim sınıfıma ihanet ettiğimi söylediklerimde yanlış bir tanımlama yapmadılar.  Ben aşırı soldandım ve esasen kapitalist bir Demokrat oldum. Pek çok insan anlaşılır bir şekilde üzgün" dedi.

Grimes, Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı: Yenisini almak yerine, kendi yatağımı getirmemi istedi - 6

GİZLİ BİR İKİNCİ ÇOCUKLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bununla birlikte, aynı röportajda Grimes, kendisinin ve Musk'ın birlikte "Y" adını verdikleri gizli bir ikinci çocukları olduğunu ifade etti. Çiftin büyük oğlu X Æ A-Xii, Mayıs 2020'de doğdu. Adı Exa Dark Sideræl Musk olan Y, taşıyıcı anne  aracılığıyla dünyaya geldi. 

Grimes, Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı: Yenisini almak yerine, kendi yatağımı getirmemi istedi - 7

Elon Musk’ın öncelikli birlikteliklerinden de beş oğlu bulunuyor. 

Grimes, Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı: Yenisini almak yerine, kendi yatağımı getirmemi istedi - 8

Öte yandan Musk, geçen Eylül ayında Page Six’e kendisinin ve Grimes'ın üç yıl çıktıktan sonra ayrıldığını söyledi. Milyarder iş insanı geçtiğimiz günlerde Avustralyalı aktris Natasha Bassett ile görüntülendi.

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