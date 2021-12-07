Grimes ile Elon Musk'un ayrılık nedeni şarkı sözlerinde: Oyun tutkusu

Şarkıcı Grimes ile ilişkisini noktalayan milyarder Elon Musk, ayrılığın nedenini iş yoğunluğu olarak açıkladı. Ancak Grimes yeni şarkısında, Musk'ın sanal oyunları kendisinden daha çok sevdiğini anlattı.

Haberler 07.12.2021 - 09:58

Grimes ile Elon Musk'un ayrılık nedeni şarkı sözlerinde: Oyun tutkusu - 1

Kanadalı şarkıcı Grimes (33) ile üç yıl ilişki yaşadığı, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi, ABD'li milyarder (50) geçtiğimiz eylül ayında ayrıldı. Musk ayrılığın gerekçesini, yoğun işleri nedeniyle sık sık ayrı şehirlerde bulunma zorunluluğu olarak açıkladı. Ama milyarder bunun yarı zamanlı bir ayrılık olduğunu, 1.5 yaşındaki oğulları X Æ A-Xii için hep görüşeceklerini ve dostluklarının süreceğini de söyledi.

Grimes ile Elon Musk'un ayrılık nedeni şarkı sözlerinde: Oyun tutkusu - 2

Ancak aynı zamanda söz yazarı ve albüm yapımcısı olan Grimes, Musk ile ayrılmasının gerçek nedenini, Player of Games (Oyunların Oyuncusu) adlı yeni şarkısında anlattı.

Grimes ile Elon Musk'un ayrılık nedeni şarkı sözlerinde: Oyun tutkusu - 3

Sanatçı ayrılık acısını ve ilişkisindeki hayal kırıklığını aktardığı şarkısında, ismini vermeden ima yoluyla Musk'ın sanal oyunları kendisinden çok daha fazla sevdiğini dile getirdi.


Grimes ile Elon Musk'un ayrılık nedeni şarkı sözlerinde: Oyun tutkusu - 4

Grimes, şarkısında "En büyük oyuncuya aşığım ama o her zaman oyunu benden daha çok sevecek" sözlerine yer vererek Elon Musk'ın kendisini bile unutturacak kadar oyun tutkunu olmasına atıfta bulundu.

Grimes ile Elon Musk'un ayrılık nedeni şarkı sözlerinde: Oyun tutkusu - 5

Ayrıca şarkıda "Uzayın soğuk genişliğine yelken açın, aşk bile sizi yerinizde tutamaz" ifadelerini kullanan Grimes, Musk'ın uzay hayalini gerçekleştirmek için işini aşkından önde tuttuğunu da ima etti.


Grimes ile Elon Musk'un ayrılık nedeni şarkı sözlerinde: Oyun tutkusu - 6

Elon Musk 27 yaşında milyoner olmadan önce video oyunları tasarlıyordu. Milyarder aradan yıllar geçse de "Halo" adlı video oyununu hâlâ tutkuyla oynadığını da söylemişti.

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