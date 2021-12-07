Grimes ile Elon Musk'un ayrılık nedeni şarkı sözlerinde: Oyun tutkusu

Kanadalı şarkıcı Grimes (33) ile üç yıl ilişki yaşadığı, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi, ABD'li milyarder Elon Musk (50) geçtiğimiz eylül ayında ayrıldı. Musk ayrılığın gerekçesini, yoğun işleri nedeniyle sık sık ayrı şehirlerde bulunma zorunluluğu olarak açıkladı. Ama milyarder bunun yarı zamanlı bir ayrılık olduğunu, 1.5 yaşındaki oğulları X Æ A-Xii için hep görüşeceklerini ve dostluklarının süreceğini de söyledi.



