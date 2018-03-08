Gülse Birsel'in Barbie bebeği yapıldı (İlham veren kadınların Barbie'leri)
ntv.com.tr
Gerçekliğin uzağında bir güzellik anlayışını dayatan Barbie bebek devri sona erdi. Çocukların rol model almaları amaçlanarak, gerçek ve ilham verici kadınların oyuncak bebekleri üretildi. Geçen yıl dünyaca ünlü milli sörfçü Çağla Kubat, Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham’ın da bulunduğu; sporcu, sinemacı, gazeteci kadınların oyuncaklarının yer aldığı koleksiyona bu yıl oyuncak firmasının 60. yıl şerefine 60 başarılı kadının bebeğini eklendi. Yeni koleksiyona Türkiye'den yalnızca ünlü mizah yazarı ve oyuncu Gülse Birsel dahil edildi. Haberi, Gülse Birsel duyurdu.
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1Barbie bebeğin 60'ıncı yılını kutlayan Mattel şirketi, genç kadınlara örnek olan 60 başarılı kadının bebeğini üreti. Türkiye'den yalnızca mizah yazarı ve oyuncu Gülse Birsel'i seçti.
Barbie bebeğinin yapıldığını Twitter'da duyuran Gülse Birsel, "Cebren ve hileyle oyuncak firmasına nasıl okul kütüphaneleri yaptırıp bunu sosyal sorumluluk projesine çevirdim şu bu, hepsini öğreneceksiniz" dedi.
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2Barbie'nin resmi internet sayfasında Gülse Birsel'in özgeçmişine ve üretilen oyuncak bebeğinin fotoğrafına yer verildi.
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Çocukların en sevdiği oyuncak markalarından Barbie'yi üreten Mattel şirketi, ilham veren kadınlar koleksiyonu oluşturmaya geçen yıl başladı.
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Sekiz bin anne ile bir araştırma yapan Barbie, annelerin yüzde 86’sının çocuklarının rol modelleri konusunda endişeli olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuca bakarak 17 gerçek ve ilham veren kadını oyuncak bebeğe dönüştürdü.
İşte, çocuklara rol model olması için yaratılan ilham verici kadınların oyuncakları…
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5
Frida Kahlo (Ressam)
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6
Çağla Kubat (Sörfçü)
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7
Amelia Earhart (Pilot)
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8
Martyna Wojciechowska (Gazeteci)
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9
Helene Darroze (Dünyaca ünlü şef)
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10
Ashley Graham (Model ve beden aktivisti)
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11
Patty Jenkins (Yönetmen)
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12
Katherine Johnson (NASA matematikçisi ve fizikçisi)
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13
Yuan Yuan Tan (Balerin)
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14
Sara Gama (Futbolcu)
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15
Leyla Piedayesh (Tasarımcı ve girişimci)
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16
Ibtihaj Muhammad (Eskrim şampiyonu)
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17
Bindi Irwin (Çevreci)
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18
Xiaotong Guan (Oyuncu ve hayırsever)
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19
Chloe Kim (Snowboard şampiyonu)
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20
Gabby Douglas (Jimnastik şampiyonu)
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21
Ava Duvernay (Yönetmen)
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22
Hui Ruoqi (Voleybol şampiyonu)
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23
Nicola Adams Obe (Boks şampiyonu)