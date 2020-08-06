Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde

06.08.2020 - 11:04
6 yıllık birlikteliklerini bir hafta önce Çeşme’de nikah masasına taşıyan Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün Fly-Inn Beach’te görüntülendi.
PLAJDA SEVGİ GÖSTERİSİ
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Özay, birlikte güneşlendiği eşini öpücüklere boğdu. Çok keyifli görünen çift, öğleden sonra plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Gupse Özay ve Barış Arduç’un yanına önce Öykü Karayel-Can Bonomo çifti geldi.
Ekibe daha sonra Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, oğullarıyla birlikte dahil oldu.
Hakkında çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan Gupse Özay, Sarp Apak’ın oğluyla yakından ilgilendi, onunla oyunlar oynadı.
Gün boyu küçük oğluyla yakından ilgilenen Apak, çevredekilerin takdirini topladı.
KONSER ÖNCESİ TATİL
7 Ağustos’ta Bodrum’da, 8 Ağustos’ta Çeşme’de sahneye çıkacak olan Can Bonomo, konserler öncesinde eşi Öykü Karayel’le tatile çıktı.
Gupse Özay-Barış Arduç ve Bengisu Uzunöz-Sarp Apak’la vakit geçiren çift, günün sonunda plajdan ilk ayrılan çift oldu.