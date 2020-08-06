Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde

Geçen hafta sürpriz bir nikahla evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç çifti, Çeşme'de plajda görüntülendi. Yeni evli çifte Öykü Karayel-Can Bonomo çifti ile Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz de katıldı.

06.08.2020 - 11:04

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde - 1

6 yıllık birlikteliklerini bir hafta önce Çeşme’de nikah masasına taşıyan Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün Fly-Inn Beach’te görüntülendi.

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde - 2

PLAJDA SEVGİ GÖSTERİSİ

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Özay, birlikte güneşlendiği eşini öpücüklere boğdu. Çok keyifli görünen çift, öğleden sonra plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde - 3

Gupse Özay ve Barış Arduç’un yanına önce Öykü Karayel-Can Bonomo çifti geldi.

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde - 4

Ekibe daha sonra Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, oğullarıyla birlikte dahil oldu.

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde - 5

Hakkında çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan Gupse Özay, Sarp Apak’ın oğluyla yakından ilgilendi, onunla oyunlar oynadı.

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde - 6

Gün boyu küçük oğluyla yakından ilgilenen Apak, çevredekilerin takdirini topladı.

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde - 7

KONSER ÖNCESİ TATİL

7 Ağustos’ta Bodrum’da, 8 Ağustos’ta Çeşme’de sahneye çıkacak olan Can Bonomo, konserler öncesinde eşi Öykü Karayel’le tatile çıktı.

Gupse Özay-Barış Arduç ve Bengisu Uzunöz-Sarp Apak’la vakit geçiren çift, günün sonunda plajdan ilk ayrılan çift oldu.

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