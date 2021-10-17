Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi

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Usta oyuncu Güven Kıraç, bir yıldır uyguladığı ketojenik* diyetle fazla kilolarından kurtulmayı başardı. 61 yaşındaki oyuncu, 26 kilo vererek 99 kilodan 73 kiloya düştü.
Kasım 2020'de diyete başlayan Kıraç, son halini Instagram hesabından paylaşarak, "Böyleyken böyle" notunu düştü. Kıraç'ın zayıflamış haline hem hayranları hem de Binnur Kaya, Rıza Kocaoğlu, İpek Tuzcuoğlu gibi ünlü isimler beğeni ifadelerini gönderdi.
*KETOJENİK DİYET NEDİR?
Yüksek yağlı besinler ile yeter miktarda protein içeren besinlerin öncelikli tüketildiği, düşük karbonhidratlı bir diyettir.
Ketojenik diyetin temelinde vücudun dışarıdan karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmak vardır. Karbonhidrat alımındaki bu azalma vücudu ketoz adı adı verilen metabolik bir duruma sokar. Ketoz durumunda vücut enerji için yağ yakmada çok daha verimli bir hale gelir ve vücut enerji ihtiyacını karbonhidratlar yerine yağlardan karşılamaya başlar.
Seksenler dizisinin ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez, diyet ve egzersizle 9 ayda 25 kilo verdi.
Hürriyet'in haberine göre “Ailece zayıfladık. Eşim de benimle birlikte diyete başladı ve 17 kilo verdi” diyen oyuncu, henüz istediği kiloya ulaşmadığını söyledi:
“Hedefim var, 5 kilo daha vereceğim. Haftada üç gün kick boks, iki gün kardiyo yapıyorum. Yediklerime de olabildiğince dikkat ediyorum.”
GERÇEKTEN SİZ MİSİNİZ?
Yenilmez, hayranlarının kendisini görünce şaşırdığını da anlattı: “Görenler ‘Gerçekten siz misiniz?’ diye soruyor.”
‘‘125 KİLOLUK HALİMLE ARTIK GÖRÜNMEK İSTEMEDİM’’
Berat Yenilmez, daha önce verdiği bir röportajda zayıflama sürecini şöyle anlatmıştı:
“Bir Barcelona seyahatimde, tartıldığımda 125 kiloya çıktığımı gördüm. Onun öncesinde de eşim Seda ile birlikte gezerken bir yerde oturan bir çift gördük. Arkadan baktığımızda 25-30 yaş aralığında olduğunu düşündüğümüz çift, döndüğünde yaşlarının oldukça ilerlemiş olduğunu gördük. Seda’ya ‘Eğer ben bu yaşa gelirsem böyle görünmek istiyorum’ dedim. 125 kiloluk halimle görünmek istemediğimi söyledim. Seyahat dönüşü hayatımdan gereksiz olan her şeyi çıkardım; tatlıyı, karbonhidratı, akşam 7’den sonra yenilen yemekleri, gereksiz atıştırmaları, abur cuburu, cipsi… Sabah erken kalkıp düzenli bir kahvaltı, düzenli bir öğlen yemeği, spor, tenis, yürüyüş hayatımıza girdi. Akşam 7’den sonra artık yemek hayatımızda yok. 9 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık 25 kilo verdim. Eşim Seda da yaklaşık 10 kilo verdi.”
“DAHA ÖZGÜVENLİ BİR ADAM OLDUM”
“Bunu artık bir yaşama şekli olarak kabul ediyoruz. ‘25 kilo verdim tamam artık görevim bitti’ diye düşünmüyorum. Yemek şekliyle, sporla bu bizim hayatımızda yaşadığımız müddetçe devam edecek. Neler değişti? Bir kere daha özgüvenli bir adam oldum. Kıyafetlerimi giyerken üzerimde duruş şekli beni daha motive etti; daha mutlu etti diyebilirim. Sabah daha enerjik kalkıyorum ve horlamıyorum. Çünkü kilo horlama da yapıyordu. Artık o horlamam kalmamış eşimin söylediğine göre. Daha az yiyorum ve daha sağlıklı kalkıyorum sofradan. Bir ağırlık, şişkinlik olmuyor. Bağırsak sistemim daha düzenli çalışmaya başladı. En önemlisi, görsel anlamda aynada daha düzgün göründüğüm veya dışarıda özlediğim kıyafetleri giyebildiğim için de mutluyum.”
Geçtiğimiz yaz Bodrum’da göbekli haliyle dikkat çeken oyuncu Rıza Kocaoğlu, o görüntülerden sonra sıkı bir diyete girdi. Kısa sürede eski formuna kavuşan oyuncunun sırrı ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre sıkı bir diyete girdiğini söyleyen Kocaoğlu, tam 16 kilo verdiğini açıkladı
Detoks ve su diyetin yaptığını ifade eden başarılı oyuncu, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim’’ dedi.
SU DİYETİ NEDİR?
Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. İlk ortaya çıkışı ve önerildiği tarihe dair spekülasyonlar taşıyan su diyetinin ardında elbette bir teori yatıyor. İnsan biyolojisine dair bilgilerden beslenen bu teoriye ve bunun üzerine yapılan araştırmalara göre, soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakıyor. Bu da, kilo verilmesini hızlandırarak daha kolay hale getiriyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına olanak tanınıyor. Eklemleri ve dolayısıyla omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeleyerek vücut sıcaklığının ayarlanmasına da fayda sağlıyor.
SU DİYETİ NASIL YAPILIR?
Vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimi ile uygulanıyor. Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin ögelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık uzmanları, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyararak, bol sıvı tüketiminin yanında sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini tavsiye ediyor.
Türkan Şoray'ın tekneyle çıktığı tatilde paylaştığı fotoğraflarda oldukça zayıflamış olduğu dikkat çekti. 20 kilo veren Türkan Şoray nasıl bu kadar zayıfladı? Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Şoray, vücutta olması gerekenden fazla kortizon üretimiyle meydana gelen 'Cushing Sendromu'na yakalanmıştı. Şoray, bu nedenle de aşırı kilo almıştı. Sanatçı, aşırı kilo almanın yanı sıra 'Cushing Sendromu'nun sonuçlarından bir diğeri olan kemik erimesinden dolayı ayaklarından da sorun yaşamıştı.
2014'te aşırı kortizon üretiminin önüne geçmek için Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından laparoskopi yöntemiyle ameliyat edilen sanatçının sol böbrek üstü bezi alınmıştı. Şoray, 2017'de hipofiz adenomu nedeniyle Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından endoskopik transsfenoidal yöntemle beyninden de ameliyat edilmişti.
İki ameliyat sonrasında 'Cushing Sendromu' sona eren Türkan Şoray'ın vücudundaki kortizon üretimi normal seviyeye indi. Şoray, bunun sonucunda 20 kilo vererek 'Cushing Sendromunu'ndan önceki kilosuna geri döndü. Bunun sonucunda ayaklarındaki sorun da sona erdi.
Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı. 'Fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 83 kilodan 58’e düşen yani 25 kilogram veren Buse Terim 1.9 milyon takipçili Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Zayıflığı ile dikkat çeken Terim paylaşımına, "Bu da kendime ve beni takip edip ilham alan tüm kadınlara öncesi ve sonrası olsun" mesajını yazdı.
Terim "Azim, hırs, istek, çalışmak, ter dökmek ve sağlıklı yaşamak. Hiç bırakmadığım yolculuğun uzun meyvesi. Siz istedikten sonra her şey olur" dedi.
Rukiye karakterine hayat veren Özlem Türkad, mide küçültme ameliyatıyla 35 kilo verdi. Türkad sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına "Yoook siz beni tombik seviyorsunuz diye kilo falan almıyorum! Bulunanı bu! Pozum nasıl? Şaka bir yana acayip özlemişim Rukiye'mi valla, seviyorum napiim..." yazdı.
Muhteşem Yüzyıl'da Şeker Ağa, Çoban Yıldızı'nda Cabbar, Elimi Bırakma'da da Ferhat olarak seyircinin karşısına çıkan sinema ve dizi oyuncusu Yüksel Ünal, zararlı beslenme alışkanlığını değiştirip, bisiklete binerek 65 kilo verdi. Kolesterol, damar sertliği, diyabet gibi hastalıklara da sebep olan aşırı kilonun kendisini mutsuz ettiğini belirten Ünal, "Ben aslında zayıflamayı bırakıp sağlıklı beslenmeye karar verdiğim anda kilo vermeye de başladım. Yeme bozukluğum vardı. Elime geçen şeyi ağzıma atıyordum. Doyma hissim yoktu. Şimdi öğün kavramını kaldırıp, acıktığımda yiyorum, doyduğumu anladığım anda bırakıyorum" dedi.
İngiliz model, sunucu ve radyocu Kelly Brook, Londra sokaklarında görüntülendi. Dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte görüntülenen Brook'un kilo aldığı gözlerden kaçmadı. Brook, kilolarını gizlemek için gömlek tarzı salaş bir elbise giymişti.
Öte yandan Brook, kilo alma nedenini de açıkladı.
Son dönemde bir kez daha 40 bedenden 44 bedene çıkan yani iki beden birden büyüyen Brook, bunun nedeninin sık sık tükettiği patates cipsi ve yediği tatlılar olduğunu söyledi. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Brook "Kilo aldığımın farkındayım, bunu inkar etmem" dedi. Güzel yıldız kısa bir süre önce sağlıklı beslenmeye başladığını ve porsiyonlarını küçülterek yediklerini denetim altına aldığını da sözlerine ekledi.
Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten altı ay sonra 45 kilo verdi.
Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Pelin Öztekin, deniz sezonunu açtı. Cunda'da tatil yapan Öztekin, 93 kilo vermesinina ardından bikinili pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Geçirdiği büyük değişim ile sevenlerini şaşırtmaya devam eden Öztekin, paylaşımına "Yeni haftanız böyle saf, gerçek sevgiyle dolsun..." notunu düştü.
Öztekin, 158 kiloya kadar çıkınca Nisan 2015'te mide küçültme ameliyatı olmuştu. BKM Mutfak'taki skeçlerde kilosuyla örtüşen rolleriyle adını geniş kitlelere duyuran Öztekin, mide ameliyatı sonrası ilk 6 ayda 158 kilodan 100 kiloya düşmüştü. Öztekin son olarak 21 ayda 90 kilo verip 65'e düştü.
Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Öztekin daha önce de Kaş tatilinden bir kareyi paylaşmıştı.
Futbolcu Caner Erkin ile bebeklerini kucaklarına alan oyuncu Şükran Ovalı doğum sonrası kilolarından kurtuldu.
Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Şahan Gökbakar, geçen kasım ayından itibaren ketojenik diyet uyguladığını söyleyerek nasıl zayıfladığını sosyal medyadan açıkladı.
5 ayda 28 kilo verdiğini söyleyen Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:
“Son dönemlerde en çok duyduğum şey; ‘zayıflamışsınız’ ve beraberinde gelen birçok soru... Kısa bir bilgilendirme yapayım. Herhangi bir operasyon geçirmedim mide ile ilgili. Tamamen yeme-içme değişikliği yaptım. Geçen kasım ayı itibariyle ketojenik beslenme uyguladım. Nedir ketojenik beslenme internetten araştırırsınız. Toplamda 27-28 kilo verdim 5-6 gibi bir sürede. Fazla kasmadan devam edip biraz daha vereceğim. Azim, kararlılık ve irade dilerim tüm kilo vermek isteyenlere...”
Şarkıcı Zerrin Özer'in artık bu halinden eser yok. Üsküdar’da halk konseri veren Özer'in diyet ve sporla 26 kilo vermesiyle değişen görüntüsü dikkat çekti.
Özer, kendi sağlığı için fazla kilolarından kurtulmak zorunda olduğunu söyledi.
Özer, "İyi hissediyorum. Sağlığım için vermem gerekiyordu. Her zaman söylediğim bir şey var. Hep sevenler beni bir yere getirdi. Rabbim hiçbirini başımdan eksik etmesin. Sanatçı oluyorsunuz ve sanatçılığınızla çalışırken, şarkılar üretirken sizinle birlikte yol alıyorlar. Ben onların ölsem de hakkını ödeyemem. Onlar ne isterse o olur" ifadesini kullandı.
"Yağ mağ aldırmadan, mide ameliyatı mameliyatı olmadan sadece güvendiğin, bilen birinin tavsiyelerine uyarak 4,5- 5 ay arası 21 inci kiloyu verme mutluluğu diye çoktan unuttuğum bir şey varmış. Sanırım içimden irice bir dana koşarak çıktı ve ardına bakmadan kaçtı. Didem’im sana hayatımın teşekkürünü borçluyum. İçimdeki o giderek kök salan miskinleşen, tembelleşen, kendini sevmemeye başlayıp mutlu numarası yapan adam da o dananın sırtına bindi ve onunla birlikte gitti resmen. Benden uzak, birlikte mutlu olsunlar inşallah. Özendiğim o pozu sonunda ben de verdim. Azmime alkış çığlık kıyamet isterim yeminle, bel oyuntum varmış benim."
Aşkın Nur Yengi, Beyoğlu Sanat Performans'ta sahneye çıktı. Bir ayda 10 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı 78 kilodan 68 kiloya düştü.
Aşkın Nur Yengi, "Diyetisyen ne derse yaptım. Daha kilo vereceğim" dedi.
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 15 kilo verdi.
8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18.00 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" dedi.
Hollywood’un ünlü oyuncusu Charlize Theron, yeni filmi Tully için aldığı kilolardan kurtuldu.
43 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, komedi-dram türündeki yeni filmi için yaklaşık 25 kilo almıştı.
Oyuncunun çekimlerin üzerinden geçen bir yılda eski kilosuna döndüğü görüldü.
Modellikten oyunculuğa geçen Theron, her zaman bakımlı ve fit görünümüyle tanınıyor. Ancak oyuncu, daha önce de rolü uğruna kilo almayı kabul etmişti.
Üç çocuk annesi bir kadını canlandırdığı Tully adlı fimle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Theron, kolayca kilo alıp veren bir isim olarak yalnız değil.
Pek çok ünlü, gerek rolü uğruna gerekse de sağlıklı bir hayat seçimi için kilo kontrolünü sağlamayı başardı. Bazıları da yıllar geçtikçe fit görünümünden uzaklaştı. İşte ünlülerin kilo değişimleri ve son halleri...
Verdiği kilolardan sonra vücudu deforme olan Öztekin, estetik ameliyat da olmuştu.
Bozoğlu 100 kiloya çıkınca Ağustos 2016'da mide küçültme ameliyatı olmuştu.
Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in hayatını konu alan ’Aliya’ dizisinin oyuncularından Üzrek, rolü için 24 kilo aldı.
Çekimlerin tamamlanmasının ardından, doktor kontrolünde hızla kilo almaya başlayan 38 yaşındaki oyuncu, “Bu önemli projeye hazırlanırken beni motive eden, Bosna Hersek’te yaşananların üzerimde bıraktığı psikolojik etki oldu. Aliya İzzetbegoviç tarihe mal olmuş bir şahsiyettir. Gelecekte çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Umarım tüm Türkiye yanı başımızda yaşanan ve hatta yaşanmaya devam eden Bosna Hersek meselesinin iç yüzünü anlatmaya gayret ettiğimiz yapıma gereken ilgiyi gösterir” dedi.
İkinci kez anne olan oyuncu Pelin Karahan, kısa sürede kilolarından kurtuldu.
Etiler’de eşi Bedri Güntay’la objektiflere takılan 33 yaşındaki oyuncu, doğumdan sonra 35 kilo verdiğini açıkladı.
Emel Müftüoğlu, Kasım 2016'da 80 kiloya çıkınca sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının "Artık ameliyat olmalısın" şeklindeki ısrarları sonucu 1 yıl önce mide küçültme ameliyatı oldu.
Yazın Çeşme tatilde fazla kilolarıyla eleştirilen Siyah İnci'nin Hazal'ı Hande Erçel, yaptığı diyetin formülünü açıkladı: Tatlı krizlerini ekşi elma ve tarçınla atlattım. Hamur işlerinden uzak durdum.
Yaz başında 4 bin TL ödeyerek gittiği detoks kampıyla ilgili konuşan oyuncu, “Oraya kilo vermek için gittim ama tam aksine kilo aldım. Yeni dizi için kilo vermeye çalışıyorum. Açım, açım ve açım. Yeni bir diyete başladım. Hamur işi yok, şeker yok, birçok şey yasak. Hedefim 8 kilo daha vermek. Şimdilik 2 kilo gitti” dedi.
30 yaşındaki şarkıcı 6 ay gibi kısa bir sürede 17 kilo verdi. Ancak Derici'nin zayıflama sürecini sağlıksız geçirdiği ve bu yüzden rahatsızlandığı öne sürüldü.
Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, yeni dizisi için yedi haftada yaklaşık 10 kilo verdi.
Sibel Can'ın yedi haftada yaklaşık 10 kilo verip 62'ye düştüğü ortaya çıktı. 47 yaşındaki Can d,zi çektiği dönemde sete de diyet yemekleri götürüyordu.
Nazan Öncel, altı ayda 13 kilo verdi, iki beden küçüldü. Öncel, vegan diyetiyle zayıfladığını açıkladı.
Vegan diyeti ya da veganizm, hayvan kökenli gıdaları ve hayvansal ürünlerin yenilmesini reddeden bir beslenme türü olarak biliniyor.
Ünlü müzisyen İskender Paydaş da kilolarından kurtuldu.
Son dönemde aldığı kilolardan rahatsızlık duyan Paydaş, Ulus'taki özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu. 3 ayda yaklaşık 30 kilo veren Paydaş'ın 125 kilodan 95 kiloya düştüğü konuşuluyor.
Son yıllarda aldığı fazla kilolarla dikkat çeken usta oyuncu Uğur Yücel, yeni dizisindeki rolü gereği fazla kilolarından kurtuldu.
Yücel'in, 11 ay boyunca sıkı bir diyet uygulayarak 30 kilo verdiği öğrenildi.
Usta oyuncu, zayıflamak için ekmeği hayatından çıkardı, protein ve sebze ağırlıklı beslendi, sabah-akşam aksatmadan yürüyüş yaptı ve alkolü minimuma indirdi.
Pis Yedili dizisinde Canburger karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Uraz Kaygılaroğlu 3 Adam programında nasıl 64 kilo verdiğini anlattı.
Son olarak Dönerse Senindir filminde rol alan ve 2008 yılından bu yana 64 kilo veren 29 yaşındaki oyuncu o süreç hakkında şöyle konuştu: "Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim."
Kilo vermek için, haftanın altı günü spor salonunda çalışan Aydın, eşi Eda Köksal'ın da kendisine destek olduğunu dile getirdi.
Düzenli beslenme ve sporla 3.5 ayda 14 kilo verdiğini açıklayan Aydın, mide küçültme ameliyatını düşünmediğini söyledi. 85 kilodan 71 kiloya düştüğünü dile getiren Aydın, bu yıl bir dram filmi çekeceğini açıkladı.
Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 70 kilo veren oyuncu Okan Karacan, oyunculuğu bırakıp ticarete atıldı. Etiler'de eşi Zeynep ve küçük oğlu Alican'la görüntülenen Okan Karacan, "Vücudumun yarısı gitti neredeyse, 140 kilodan 70'e düştüm. Çok şükür sağlığım yerinde bir sıkıntım yok" dedi. Prodüksiyon şirketi ve köfteci dükkanı açarak ticarete atıldığını söyleyen Karacan, zayıfladıktan sonra ilginç roller geldiğini ancak şimdilik oyunculuğu düşünmediğini açıkladı.
2000’den bu yana yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen ve 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can sonunda hedefine ulaştı. Son olarak O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan 46 yaşındaki şarkıcı; 2.5 ayda 10 kilo verip 55 kilo oldu.