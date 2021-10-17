Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi

Pek çok ünlü, gerek rolü uğruna gerekse de sağlıklı bir hayat seçimi için kilo kontrolünü sağlamayı başardı. Bazıları da yıllar geçtikçe fit görünümünden uzaklaştı. Son olarak ünlü aktör Güven Kıraç, ketojenik diyetle bir yılda 26 kilo verdi. İşte Kıraç'ın kilo verme serüveni ve onun gibi daha önce kilolarıyla gündeme gelen yerli ve yabancı ünlü isimler...

Haberler - ntv.com.tr

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 1

GÜVEN KIRAÇ

Usta oyuncu Güven Kıraç, bir yıldır uyguladığı ketojenik* diyetle fazla kilolarından kurtulmayı başardı. 61 yaşındaki oyuncu, 26 kilo vererek 99 kilodan 73 kiloya düştü. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 2

Kasım 2020'de diyete başlayan Kıraç, son halini Instagram hesabından paylaşarak, "Böyleyken böyle" notunu düştü. Kıraç'ın zayıflamış haline hem hayranları hem de Binnur Kaya, Rıza Kocaoğlu, İpek Tuzcuoğlu gibi ünlü isimler beğeni ifadelerini gönderdi.

*KETOJENİK DİYET NEDİR?

Yüksek yağlı besinler ile yeter miktarda protein içeren besinlerin öncelikli tüketildiği, düşük karbonhidratlı bir diyettir.

Ketojenik diyetin temelinde vücudun dışarıdan karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmak vardır. Karbonhidrat alımındaki bu azalma vücudu ketoz adı adı verilen metabolik bir duruma sokar. Ketoz durumunda vücut enerji için yağ yakmada çok daha verimli bir hale gelir ve vücut enerji ihtiyacını karbonhidratlar yerine yağlardan karşılamaya başlar. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 3

BERAT YENİLMEZ

Seksenler dizisinin ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez, diyet ve egzersizle 9 ayda 25 kilo verdi.

Hürriyet'in haberine göre “Ailece zayıfladık. Eşim de benimle birlikte diyete başladı ve 17 kilo verdi” diyen oyuncu, henüz istediği kiloya ulaşmadığını söyledi:

“Hedefim var, 5 kilo daha vereceğim. Haftada üç gün kick boks, iki gün kardiyo yapıyorum. Yediklerime de olabildiğince dikkat ediyorum.”

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 4

GERÇEKTEN SİZ MİSİNİZ?

Yenilmez, hayranlarının kendisini görünce şaşırdığını da anlattı: “Görenler ‘Gerçekten siz misiniz?’ diye soruyor.”

 ‘‘125 KİLOLUK HALİMLE ARTIK GÖRÜNMEK İSTEMEDİM’’

Berat Yenilmez, daha önce verdiği bir röportajda zayıflama sürecini şöyle anlatmıştı:

“Bir Barcelona seyahatimde, tartıldığımda 125 kiloya çıktığımı gördüm. Onun öncesinde de eşim Seda ile birlikte gezerken bir yerde oturan bir çift gördük. Arkadan baktığımızda 25-30 yaş aralığında olduğunu düşündüğümüz çift, döndüğünde yaşlarının oldukça ilerlemiş olduğunu gördük. Seda’ya ‘Eğer ben bu yaşa gelirsem böyle görünmek istiyorum’ dedim. 125 kiloluk halimle görünmek istemediğimi söyledim. Seyahat dönüşü hayatımdan gereksiz olan her şeyi çıkardım; tatlıyı, karbonhidratı, akşam 7’den sonra yenilen yemekleri, gereksiz atıştırmaları, abur cuburu, cipsi… Sabah erken kalkıp düzenli bir kahvaltı, düzenli bir öğlen yemeği, spor, tenis, yürüyüş hayatımıza girdi. Akşam 7’den sonra artık yemek hayatımızda yok. 9 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık 25 kilo verdim. Eşim Seda da yaklaşık 10 kilo verdi.”

“DAHA ÖZGÜVENLİ BİR ADAM OLDUM”

“Bunu artık bir yaşama şekli olarak kabul ediyoruz. ‘25 kilo verdim tamam artık görevim bitti’ diye düşünmüyorum. Yemek şekliyle, sporla bu bizim hayatımızda yaşadığımız müddetçe devam edecek. Neler değişti? Bir kere daha özgüvenli bir adam oldum. Kıyafetlerimi giyerken üzerimde duruş şekli beni daha motive etti; daha mutlu etti diyebilirim. Sabah daha enerjik kalkıyorum ve horlamıyorum. Çünkü kilo horlama da yapıyordu. Artık o horlamam kalmamış eşimin söylediğine göre. Daha az yiyorum ve daha sağlıklı kalkıyorum sofradan. Bir ağırlık, şişkinlik olmuyor. Bağırsak sistemim daha düzenli çalışmaya başladı. En önemlisi, görsel anlamda aynada daha düzgün göründüğüm veya dışarıda özlediğim kıyafetleri giyebildiğim için de mutluyum.”

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 5

RIZA KOCAOĞLU


Geçtiğimiz yaz Bodrum’da göbekli haliyle dikkat çeken oyuncu Rıza Kocaoğlu, o görüntülerden sonra sıkı bir diyete girdi. Kısa sürede eski formuna kavuşan oyuncunun sırrı ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre sıkı bir diyete girdiğini söyleyen Kocaoğlu, tam 16 kilo verdiğini açıkladı

Detoks ve su diyetin yaptığını ifade eden başarılı oyuncu, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim’’ dedi.


SU DİYETİ NEDİR?


Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. İlk ortaya çıkışı ve önerildiği tarihe dair spekülasyonlar taşıyan su diyetinin ardında elbette bir teori yatıyor. İnsan biyolojisine dair bilgilerden beslenen bu teoriye ve bunun üzerine yapılan araştırmalara göre, soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakıyor. Bu da, kilo verilmesini hızlandırarak daha kolay hale getiriyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına olanak tanınıyor. Eklemleri ve dolayısıyla omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeleyerek vücut sıcaklığının ayarlanmasına da fayda sağlıyor.

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimi ile uygulanıyor. Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin ögelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık uzmanları, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyararak, bol sıvı tüketiminin yanında sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini tavsiye ediyor.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 6

TÜRKAN ŞORAY

Türkan Şoray'ın tekneyle çıktığı tatilde paylaştığı fotoğraflarda oldukça zayıflamış olduğu dikkat çekti. 20 kilo veren Türkan Şoray nasıl bu kadar zayıfladı? Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Şoray, vücutta olması gerekenden fazla kortizon üretimiyle meydana gelen 'Cushing Sendromu'na yakalanmıştı. Şoray, bu nedenle de aşırı kilo almıştı. Sanatçı, aşırı kilo almanın yanı sıra 'Cushing Sendromu'nun sonuçlarından bir diğeri olan kemik erimesinden dolayı ayaklarından da sorun yaşamıştı.

2014'te aşırı kortizon üretiminin önüne geçmek için Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından laparoskopi yöntemiyle ameliyat edilen sanatçının sol böbrek üstü bezi alınmıştı. Şoray, 2017'de hipofiz adenomu nedeniyle Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından endoskopik transsfenoidal yöntemle beyninden de ameliyat edilmişti.

İki ameliyat sonrasında 'Cushing Sendromu' sona eren Türkan Şoray'ın vücudundaki kortizon üretimi normal seviyeye indi. Şoray, bunun sonucunda 20 kilo vererek 'Cushing Sendromunu'ndan önceki kilosuna geri döndü. Bunun sonucunda ayaklarındaki sorun da sona erdi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 7

ÇİÇEK DİLLİGİL

Oyuncu Çiçek Dilligil yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi. Gün geçtikçe eriyen oyuncu, yeni hedefini belirledi. Ameliyat sonrası beslenmesine dikkat eden ve hemen hemen her gün spora giden Dilligil, 5 kilo daha vereceğini söyledi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 8

BUSE TERİM

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı. 'Fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle  83 kilodan 58’e düşen yani 25 kilogram veren Buse Terim 1.9 milyon takipçili Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Zayıflığı ile dikkat çeken Terim paylaşımına, "Bu da kendime ve beni takip edip ilham alan tüm kadınlara öncesi ve sonrası olsun" mesajını yazdı. 

Terim  "Azim, hırs, istek, çalışmak, ter dökmek ve sağlıklı yaşamak. Hiç bırakmadığım yolculuğun uzun meyvesi. Siz istedikten sonra her şey olur" dedi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 9

ÖZLEM TÜRKAD

Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Seksenler'de evin biricik annesi Rukiye'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 10

ÖZLEM TÜRKAD

Rukiye karakterine hayat veren Özlem Türkad, mide küçültme ameliyatıyla 35 kilo verdi. Türkad sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına "Yoook siz beni tombik seviyorsunuz diye kilo falan almıyorum! Bulunanı bu! Pozum nasıl? Şaka bir yana acayip özlemişim Rukiye'mi valla, seviyorum napiim..." yazdı.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 11

YÜKSEL ÜNAL

Muhteşem Yüzyıl'da Şeker Ağa, Çoban Yıldızı'nda Cabbar, Elimi Bırakma'da da Ferhat olarak seyircinin karşısına çıkan sinema ve dizi oyuncusu Yüksel Ünal, zararlı beslenme alışkanlığını değiştirip, bisiklete binerek 65 kilo verdi. Kolesterol, damar sertliği, diyabet gibi hastalıklara da sebep olan aşırı kilonun kendisini mutsuz ettiğini belirten Ünal, "Ben aslında zayıflamayı bırakıp sağlıklı beslenmeye karar verdiğim anda kilo vermeye de başladım. Yeme bozukluğum vardı. Elime geçen şeyi ağzıma atıyordum. Doyma hissim yoktu. Şimdi öğün kavramını kaldırıp, acıktığımda yiyorum, doyduğumu anladığım anda bırakıyorum" dedi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 12

ÜMİT ERDİM

2014 yılında 142 kiloya çıkınca zayıflama kararı alan ve 5 yılda 62 kilo veren oyuncu Ümit Erdim zayıflamaya ve formunu korumaya devam ediyor. Daha önce "Kilo vermem organik, ameliyat yok, emek var" sözleriyle mide ameliyatı olduğu iddialarını reddeden ve kilolu halinin fotoğrafını paylaşıp "Böyle mi olmamı istiyorsunuz" diye eleştirilere tepki gösteren 34 yaşındaki oyuncu önceki gün Marmaris'teki Dünya Ralli Şampiyonası öncesi poz verdi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 13
Antrenman sonrası Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta 80 kilonun da altına düştüğü belli olan Ümit Erdim bir deri bir kemik haliyle dikkat çekti.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 14

BÜŞRA PEKİN

Büşra Pekin, sevgilisi Ersay Üner’le Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Pekin, sorular üzerine 6 yılda 12 kilo verdiğini söyledi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 15
Pekin, “Sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. 6 yılda 12 kilo verdim. Yani benimki bir anda olmadı" dedi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 16

IŞIN KARACA

Son zamanlarda sesi kadar verdiği kilolarla da konuşulan Işın Karaca, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil sezonunu açtı. Karaca, önceki gün Torba Nikki Beach'te objektiflere takıldı. İkinci eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Sasha Mia ile denizde oyunlar oynayan 43 yaşındaki şarkıcı, vermiş olduğu kilolarıyla dikkat çekti.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 17
İki yıl önce mide küçültme ameliyatı geçiren ve bu operasyonun ardından 45 kilo verdiğini açıklayan Karaca'nın kızı Mia ile suyun içindeki neşeli halleri objektiflere yansıdı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 18

BURAK SATIBOL

İşler Güçler dizisindeki Salih Abi karakteriyle ünlenen oyuncu Burak Satıbol, görenleri hayrete düşürdü.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 19
Satıbol, "Toplamda 40 kilo verdim. Sağlığıma kavuştum. Eski halimden eser kalmadı. Birçok hastalığım vardı ve hepsinden kurtuldum” dedi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 20

MEL GIBSON


Son filmi Fatman için kilo alan Oscarlı oyuncu Mel Gibson (64) rolden çıkamadı. Gibson, "Role kendimi o kadar kaptırdım ki yönetmenlerim bana dondurma ve kurabiye yemeyi yasakladı. Çünkü obez olma yolunda gidiyordum" dedi. Gibson, filmde Noel Baba'yı canlandırıyor.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 21

KELLY BROOK

İngiliz model, sunucu ve radyocu Kelly Brook, Londra sokaklarında görüntülendi.  Dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte görüntülenen Brook'un kilo aldığı gözlerden kaçmadı. Brook, kilolarını gizlemek için gömlek tarzı salaş bir elbise giymişti.

Öte yandan Brook, kilo alma nedenini de açıkladı.

Son dönemde bir kez daha 40 bedenden 44 bedene çıkan yani iki beden birden büyüyen Brook, bunun nedeninin sık sık tükettiği patates cipsi ve yediği tatlılar olduğunu söyledi. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Brook "Kilo aldığımın farkındayım, bunu inkar etmem" dedi.  Güzel yıldız kısa bir süre önce sağlıklı beslenmeye başladığını ve porsiyonlarını küçülterek yediklerini denetim altına aldığını da sözlerine ekledi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 22

JESSICA SIMPSON

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten altı ay sonra 45 kilo verdi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 23
Simspon, mart ayında, hamileliğinin son döneminde 108 kiloya kadar çıktığını belirterek, “İmkansız olduğunu düşündüğümde çok çalışmayı seçtim” dedi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 24
38 yaşındaki Simpson, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 25

ADELE

Eşi Simon Konecki'den boşanan ve bir süre müziğe ara veren Adele, kilo vermiş haliyle döndü.Yıllar içinde kilolarından kurtulduğu gözlenen 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı, son dönemde pilates yaparak yaklaşık 6,5 kilo daha verdi.Yıllar içinde Adele'in görünümü böyle değişti:
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 26

ADELE

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 27

PELİN ÖZTEKİN

Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Pelin Öztekin, deniz sezonunu açtı. Cunda'da tatil yapan Öztekin, 93 kilo vermesinina ardından bikinili pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. 


Geçirdiği büyük değişim ile sevenlerini şaşırtmaya devam eden Öztekin, paylaşımına "Yeni haftanız böyle saf, gerçek sevgiyle dolsun..." notunu düştü.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 28

Öztekin, 158 kiloya kadar çıkınca Nisan 2015'te mide küçültme ameliyatı olmuştu. BKM Mutfak'taki skeçlerde kilosuyla örtüşen rolleriyle adını geniş kitlelere duyuran Öztekin, mide ameliyatı sonrası ilk 6 ayda 158 kilodan 100 kiloya düşmüştü. Öztekin son olarak 21 ayda 90 kilo verip 65'e düştü. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 29

Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Öztekin daha önce de Kaş tatilinden bir kareyi paylaşmıştı. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 30

ŞÜKRAN OVALI

Futbolcu Caner Erkin ile bebeklerini kucaklarına alan oyuncu Şükran Ovalı doğum sonrası kilolarından kurtuldu. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 31
Ovalı, eşiyle böyle poz verdi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 32
Ovalı, “Doğum kilolarımdan kurtuldum. Yaklaşık 30 kilo almıştım, hepsi gitti” diye konuştu.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 33

ŞAHAN GÖKBAKAR

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Şahan Gökbakar, geçen kasım ayından itibaren ketojenik diyet uyguladığını söyleyerek nasıl zayıfladığını sosyal medyadan açıkladı. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 34

5 ayda 28 kilo verdiğini söyleyen Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemlerde en çok duyduğum şey; ‘zayıflamışsınız’ ve beraberinde gelen birçok soru... Kısa bir bilgilendirme yapayım. Herhangi bir operasyon geçirmedim mide ile ilgili. Tamamen yeme-içme değişikliği yaptım. Geçen kasım ayı itibariyle ketojenik beslenme uyguladım. Nedir ketojenik beslenme internetten araştırırsınız. Toplamda 27-28 kilo verdim 5-6 gibi bir sürede. Fazla kasmadan devam edip biraz daha vereceğim. Azim, kararlılık ve irade dilerim tüm kilo vermek isteyenlere...”

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 35

ZERRİN ÖZER

Şarkıcı Zerrin Özer'in artık bu halinden eser yok. Üsküdar’da halk konseri veren Özer'in diyet ve sporla 26 kilo vermesiyle değişen görüntüsü dikkat çekti. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 36

Özer, kendi sağlığı için fazla kilolarından kurtulmak zorunda olduğunu söyledi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 37

Özer, "İyi hissediyorum. Sağlığım için vermem gerekiyordu. Her zaman söylediğim bir şey var. Hep sevenler beni bir yere getirdi. Rabbim hiçbirini başımdan eksik etmesin. Sanatçı oluyorsunuz ve sanatçılığınızla çalışırken, şarkılar üretirken sizinle birlikte yol alıyorlar. Ben onların ölsem de hakkını ödeyemem. Onlar ne isterse o olur" ifadesini kullandı.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 38

METİN AROLAT

Yaklaşık 4,5 - 5 ay gibi kısa bir sürede 21 kilo vererek istediği görünüme kavuşan Metin Arolat, paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu dile getirdi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 39
Arolat, şu ifadeyi kullandı: 

"Yağ mağ aldırmadan, mide ameliyatı mameliyatı olmadan sadece güvendiğin, bilen birinin tavsiyelerine uyarak 4,5- 5 ay arası 21 inci kiloyu verme mutluluğu diye çoktan unuttuğum bir şey varmış. Sanırım içimden irice bir dana koşarak çıktı ve ardına bakmadan kaçtı. Didem’im sana hayatımın teşekkürünü borçluyum. İçimdeki o giderek kök salan miskinleşen, tembelleşen, kendini sevmemeye başlayıp mutlu numarası yapan adam da o dananın sırtına bindi ve onunla birlikte gitti resmen. Benden uzak, birlikte mutlu olsunlar inşallah. Özendiğim o pozu sonunda ben de verdim. Azmime alkış çığlık kıyamet isterim yeminle, bel oyuntum varmış benim."

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 40

AŞKIN NUR YENGİ

Aşkın Nur Yengi, Beyoğlu Sanat Performans'ta sahneye çıktı. Bir ayda 10 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı 78 kilodan 68 kiloya düştü.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 41

Aşkın Nur Yengi, "Diyetisyen ne derse yaptım. Daha kilo vereceğim" dedi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 42

DENİZ SEKİ

Şarkıcı Deniz Seki, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 33 kilo verdi.

Deniz Seki, 90 kiloya çıkınca 16 Şubat 2018’de mide küçültme ameliyatı olmuştu. 9 ayda 33 kilo veren şarkıcı, 57 kiloya düştü.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 43
Yeni haliyle objektif karşısına geçen popçu, “2-3 kilo daha verdikten sonra duracağım. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum" dedi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 44

FERHAT YILMAZ

Üç ayda 50 kilo veren Ferhat Yılmaz'ı görenler, gözlerine inanamıyor. Ağustos ayında metabolik mini by-pass ameliyatı geçiren oyuncu, zayıflama ameliyatı olmadığının altını çizerek, bu müdahale sonrası tüm yeme düzenini değiştirdiğini söyledi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 45
Düzenli şekilde yüzmeye ve fitness yapmaya başlayan Yılmaz, diyet ve sporla 3 ayda 50 kilo verdi. 133 kilodan 83 kiloya düşen ve en büyük motivasyon kaynağının oğlu Poyraz olduğunu belirten Ferhat Yılmaz, kilo verdikten sonra kendini yeniden keşfettiğini vurguladı.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 46
Ünlü oyuncu, "Hedefim on kilo daha vermek. Çünkü mesleğim için de çok önemli bir konu bu. Kilolarımdan kurtulmak oyunculuk yelpazemi genişletti ve artık çok farklı karakterler canlandırabilirim” ifadelerini kullandı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 47

EKİN KOÇ

Efsane yarış atı Bold Pilot ve jokey Halis Karataş'ın hikayesinin anlatıldığı Şampiyon filmi için Ekin Koç 10 kilo verdi.

Senaryosu 3 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan film için başrol oyuncusu Koç, 3 ay boyunca hızlandırılmış jokey eğitimi aldı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 48

AHMET MÜMTAZ TAYLAN

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 15 kilo verdi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 49

8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18.00 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" dedi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 50

BEYAZIT ÖZTÜRK

TV8’deki ‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapacak olan Beyazıt Öztürk, "Yediklerime dikkat ettim, spor yaptım. 2.5 ayda 12 kilo verdim. Sezona hazırım, gayet formdayım" dedi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 51

CHARLIZE THERON

Hollywood’un ünlü oyuncusu Charlize Theron, yeni filmi Tully için aldığı kilolardan kurtuldu.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 52

43 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, komedi-dram türündeki yeni filmi için yaklaşık 25 kilo almıştı.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 53

Oyuncunun çekimlerin üzerinden geçen bir yılda eski kilosuna döndüğü görüldü.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 54

Modellikten oyunculuğa geçen Theron, her zaman bakımlı ve fit görünümüyle tanınıyor. Ancak oyuncu, daha önce de rolü uğruna kilo almayı kabul etmişti.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 55

Üç çocuk annesi bir kadını canlandırdığı Tully adlı fimle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Theron, kolayca kilo alıp veren bir isim olarak yalnız değil.

Pek çok ünlü, gerek rolü uğruna gerekse de sağlıklı bir hayat seçimi için kilo kontrolünü sağlamayı başardı. Bazıları da yıllar geçtikçe fit görünümünden uzaklaştı. İşte ünlülerin kilo değişimleri ve son halleri...

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 56

Verdiği kilolardan sonra vücudu deforme olan Öztekin, estetik ameliyat da olmuştu. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 57

CEM YILMAZ

90 kiloya ulaşan Cem Yılmaz sıkı bir diyet ve sporla üç ayda 12 kilo verdi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 58
44 yaşındaki  Yılmaz, geçtiğimiz yıl yaz tatilinde çekilen fotoğrafında kilolu hali dikkat çekmişti.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 59

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Başrolleri Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı “Acı Tatlı Ekşi” filminin galası gerçekleşti. Galaya verdiği kilolarla gündeme gelen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu da katıldı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 60
Mide küçültme ameliyatı sonrası 100 kilodan 60'a düşen Bozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 61

Bozoğlu 100 kiloya çıkınca Ağustos 2016'da mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 62
43 yaşındaki Bozoğlu bundan önce O Hayat Benim dizisinde hayat verdiği Nuran karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 63

BERKE ÜZREK

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in hayatını konu alan ’Aliya’ dizisinin oyuncularından Üzrek, rolü için 24 kilo aldı.


Çekimlerin tamamlanmasının ardından, doktor kontrolünde hızla kilo almaya başlayan 38 yaşındaki oyuncu, “Bu önemli projeye hazırlanırken beni motive eden, Bosna Hersek’te yaşananların üzerimde bıraktığı psikolojik etki oldu. Aliya İzzetbegoviç tarihe mal olmuş bir şahsiyettir. Gelecekte çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Umarım tüm Türkiye yanı başımızda yaşanan ve hatta yaşanmaya devam eden Bosna Hersek meselesinin iç yüzünü anlatmaya gayret ettiğimiz yapıma gereken ilgiyi gösterir” dedi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 64

PELİN KARAHAN

İkinci kez anne olan oyuncu Pelin Karahan, kısa sürede kilolarından kurtuldu.

Etiler’de eşi Bedri Güntay’la objektiflere takılan 33 yaşındaki oyuncu, doğumdan sonra 35 kilo verdiğini açıkladı.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 65

EMEL MÜFTÜOĞLU

Emel Müftüoğlu, Kasım 2016'da 80 kiloya çıkınca sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının "Artık ameliyat olmalısın" şeklindeki ısrarları sonucu 1 yıl önce mide küçültme ameliyatı oldu.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 66
30 kilo verip 50'ye kadar düştü. 1,56 metre boyundaki şarkıcı ideal kilosuna kavuştu. Emel Müftüoğlu "Çok iyiyim ve sağlıklıyım" dedi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 67

HANDE ERÇEL

Yazın Çeşme tatilde fazla kilolarıyla eleştirilen Siyah İnci'nin Hazal'ı Hande Erçel,  yaptığı diyetin formülünü açıkladı: Tatlı krizlerini ekşi elma ve tarçınla atlattım. Hamur işlerinden uzak durdum.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 68

NURGÜL YEŞİLÇAY

Yaz başında 4 bin TL ödeyerek gittiği detoks kampıyla ilgili konuşan oyuncu, “Oraya kilo vermek için gittim ama tam aksine kilo aldım. Yeni dizi için kilo vermeye çalışıyorum. Açım, açım ve açım. Yeni bir diyete başladım. Hamur işi yok, şeker yok, birçok şey yasak. Hedefim 8 kilo daha vermek. Şimdilik 2 kilo gitti” dedi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 69

İREM DERİCİ

30 yaşındaki şarkıcı 6 ay gibi kısa bir sürede 17 kilo verdi. Ancak Derici'nin zayıflama sürecini sağlıksız geçirdiği ve bu yüzden rahatsızlandığı öne sürüldü. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 70

SİBEL CAN

Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, yeni dizisi için yedi haftada yaklaşık 10 kilo verdi. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 71

Sibel Can'ın yedi haftada yaklaşık 10 kilo verip 62'ye düştüğü ortaya çıktı. 47 yaşındaki Can d,zi çektiği dönemde sete de diyet yemekleri götürüyordu.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 72

NAZAN ÖNCEL

Nazan Öncel, altı ayda 13 kilo verdi, iki beden küçüldü. Öncel, vegan diyetiyle zayıfladığını açıkladı.

Vegan diyeti ya da veganizm, hayvan kökenli gıdaları ve hayvansal ürünlerin yenilmesini reddeden bir beslenme türü olarak biliniyor.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 73

İSKENDER PAYDAŞ

Ünlü müzisyen İskender Paydaş da kilolarından kurtuldu.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 74

Son dönemde aldığı kilolardan rahatsızlık duyan Paydaş, Ulus'taki özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu. 3 ayda yaklaşık 30 kilo veren Paydaş'ın 125 kilodan 95 kiloya düştüğü konuşuluyor.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 75

UĞUR YÜCEL

Son yıllarda aldığı fazla kilolarla dikkat çeken usta oyuncu Uğur Yücel, yeni dizisindeki rolü gereği fazla kilolarından kurtuldu.

Yücel'in, 11 ay boyunca sıkı bir diyet uygulayarak 30 kilo verdiği öğrenildi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 76
NASIL ZAYIFLADI?

Usta oyuncu, zayıflamak için ekmeği hayatından çıkardı, protein ve sebze ağırlıklı beslendi, sabah-akşam aksatmadan yürüyüş yaptı ve alkolü minimuma indirdi.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 77

URAZ KAYGILAROĞLU

Pis Yedili dizisinde Canburger karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Uraz Kaygılaroğlu 3 Adam programında nasıl 64 kilo verdiğini anlattı.


Son olarak Dönerse Senindir filminde rol alan ve 2008 yılından bu yana 64 kilo veren 29 yaşındaki oyuncu o süreç hakkında şöyle konuştu: "Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim."

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 78
Kaygılaroğlu şöyle devam etti: "Sonra baktım yine kiloluyum. Yine yemeye başladım. Ama annem artık sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burda çok yemek var' diyerek bana inanmadı. Böylece benim diyet sürecim başladı ve 2 sene sürdü. 140 kilodan 76 kiloya indim."
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 79

EMRE AYDIN

Kilo vermek için, haftanın altı günü spor salonunda çalışan Aydın, eşi Eda Köksal'ın da kendisine destek olduğunu dile getirdi.

Düzenli beslenme ve sporla 3.5 ayda 14 kilo verdiğini açıklayan Aydın, mide küçültme ameliyatını düşünmediğini söyledi. 85 kilodan 71 kiloya düştüğünü dile getiren Aydın, bu yıl bir dram filmi çekeceğini açıkladı. 

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 80

OKAN KARACAN

Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 70 kilo veren oyuncu Okan Karacan, oyunculuğu bırakıp ticarete atıldı. Etiler'de eşi Zeynep ve küçük oğlu Alican'la görüntülenen Okan Karacan, "Vücudumun yarısı gitti neredeyse, 140 kilodan 70'e düştüm. Çok şükür sağlığım yerinde bir sıkıntım yok" dedi. Prodüksiyon şirketi ve köfteci dükkanı açarak ticarete atıldığını söyleyen Karacan, zayıfladıktan sonra ilginç roller geldiğini ancak şimdilik oyunculuğu düşünmediğini açıkladı.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 81

ZERRİN ÖZER

Zerrin Özer, 15 kilo verdi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 82
“Hedefim bir 15 kilo daha vermek” diyen Zerrin Özer, yakında yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkacağını açıkladı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 83

SİBEL CAN

2000’den bu yana yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen ve 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can sonunda hedefine ulaştı. Son olarak O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan 46 yaşındaki şarkıcı; 2.5 ayda 10 kilo verip 55 kilo oldu.

Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 84
‘36 bedene kavuştum’ diyen Sibel Can, Fransa-Cannes’da çektirdiği fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. Ünlü şarkıcı “Fotoşop var mı?” diye soranlara “Yok gerçek” dedi. Sık sık kilo alıp veren Sibel Can, yaptığı diyetlerle fenomen haline gelmişti.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 85

YOĞUN TEMPODA SPOR

Hayat verecekleri karakterler için yoğun tempoda sporla kilo veriyorlar. Canlandıracakları role göre değişen ünlüler, geçmişten bugüne hangi dizi ya da film için kaç kilo verdiler? İşte Hande Erçel'den Çağatay Ulusoy'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Burak Özçivit'e ünlü oyuncuların verdiği kilolar...
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 86

KIVANÇ TATLITUĞ

Rol alacağı film ve diziler için devamlı imaj değiştiren 32 yaşındaki oyuncu, "Kuzey Güney" dizisinde canlandıracağı karakter için 13 kilo vermişti. "Kelebeğin Rüyası" filmindeki karakteri için ise 7 kilo daha veren Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun tempoda spor yaparak bu sonuca ulaştığını açıklamıştı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 87

HANDE ERÇEL

"Güneşin Kızları" dizisiyle tanınan 22 yaşındaki oyuncuya, "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinin deneme çekimlerine gittiğinde kilo vermesi gerektiği söylendi. Bir hafta sonrasında verdiği 5 kilo ile rolü kimseye kaptırmadığı biliniyor. Güzel oyuncu, kısa sürede kilo verebilmek için bir hafta boyunca sadece çorba ve su ile beslendiğini belirtiyor.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 88

ÇAĞATAY ULUSOY

Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştıkları "Medcezir" dizisinden sonra Çağatay Ulusoy, "Delibal" filmi için toplam 7,5 kilo verip saçlarını uzatmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun mısır püskülü, kiraz sapı ve avokado yaprağından oluşan çay kürü desteğiyle zayıfladığı söyleniyor.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 89

FAHRİYE EVCEN

Film, dizi ve reklam gibi bir çok projede yer alan 30 yaşındaki oyuncu, 5 kilo vermesinin ardından 'Acaba yeni bir proje mi var?' soruları için herhangi bir proje için olmadığını açıklamıştı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 90

BURAK ÖZÇİVİT

Star TV'de yayınlanan "Kara Sevda" dizisinin Kemal'ini canlandıran 31 yaşındaki oyuncu, "Muhteşem Yüzyıl"ın Bali Bey'i ve "Malkoçoğlu" filminin başrolü için kısa sürede 9 kilo vermişti.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 91

BİRCE AKALAY

32 yaşındaki ünlü oyuncu, "Küçük Ağa" dizisinin final yapmasıyla birlikte yeni projeler için çalışmalara başlamıştı. "Evli ve Öfkeli" dizisinde bir polisi canlandıran Birce Akalay, rolü için diyetisyen eşliğinde 8 kilo verdiğini açıklamıştı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 92

SARP LEVENDOĞLU

"Deliormanlı" filminde Avrupa şampiyonu unvanlı bir boksörü canlandıran oyuncu, "Hocamla günde iki antrenman yapıyoruz. Profesyonel bir boksör nasıl çalışıyorsa, biz de öyle çalışıyoruz. Bu süreçte 15 kilo verdim" ifadelerini kullanmıştı. 34 yaşındaki oyuncu en son "Küçük Ağa" dizisiyle ekranlara gelmişti.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 93

GUPSE ÖZAY

"Yalan Dünya" dizisinde canlandırdığı Nurhayat karakteri ile tanınan ünlü oyuncu, "Deliha" filmi için 15 kilo alırken, başka bir projesi için 21 kilo vermişti. 32 yaşındaki oyuncu, "Deliha'da tombikleşmiştim. Yeni filmdeki karakter biraz zayıftı. Toplamda 21 kilo verdim. Ben rolüme öyle motive olurum. Öyle giriyorum karaktere" ifadelerini kullanmıştı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 94

HALİT ERGENÇ

"Muhteşem Yüzyıl" dan sonra ekranlara bir süre ara veren Halit Ergenç, yeni dizisi "Vatan Haini" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 46 yaşındaki oyuncu, yeni rolü için 5 kilo verdiğini söyledi.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 95

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Gece" filmindeki rolü için kilo alan Nurgül Yeşilçay, "Paramparça" dizisindeki Gülseren karakteri için ise 9 kilo vermişti. 40 yaşındaki oyuncu aynı dizide rol aldığı Erkan Petekkaya ile anlaşamadığı iddiaları nedeniyle kısa süre önce diziden erken ayrılan oyunculardan oldu.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 96

ERKEN PETEKKAYA

Star TV'de yayınlanan "Paramparça" dizisinin Cihan'ı, hayat verdiği karakter için 9 kilo verdiğini ifade etti. 45 yaşındaki ünlü oyuncu, zayıflığın karaktere yakışacağını düşündüğü için kilo verdiğini söylemişti.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 97

HAZAL KAYA

Başrollerini Aras Bulut İynemli ile paylaşan 25 yaşındaki oyuncu, en son "Maral" dizisiyle ekrana gelmişti. 16 yaşından beri sektörde olduğunu belirten Hazal Kaya, 2.5 ayda 11 kilo verdiğini açıklamıştı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 98

ARAS BULUT İYNEMLİ

En son "Maral" dizisiyle ekranlara gelen Aras Bulut, "Tamam Mıyız" filmindeki rolü için 9 kilo vermişti. 25 yaşındaki oyuncu, "Üç gün fitness ve crossfitt, iki gün kickboks yaptım. Bol protein yedim. Şeker ve unlu mamulleri kestim" ifadelerini kullanmıştı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 99

HÜLYA AVŞAR

En son "Kösem Sultan" dizisi ile ekranlara gelen Hülya Avşar, Eylül'de gerçekleştirmek istediği projesi için 8 kilo verdiğini söyledi. Ünlü sanatçının tenis oynayarak form tuttuğu biliniyor.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 100

MERT FIRAT

35 yaşındaki ünlü oyuncu, senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı "Kelebeğin Rüyası" filmi için 10 kilo vermişti.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 101

GÖKÇE BAHADIR

Son olarak “Hatırla Gönül” dizisi ile ekranlarda yer alan 34 yaşındaki oyuncunun, verdiği kilolar rakam olarak bilinmese de fark edilir duruma gelmişti.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 102

METİN AKDÜLGER

Star TV'de ekranlara gelen "Medcezir" dizisinde Orkun karakteriyle tanınan 28 yaşındaki oyuncu, "Bensiz" filmindeki rolü için 45 günde 17 kilo vererek, felç geçiren bir futbolcuyu canlandırmıştı.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 103

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

“O Hayat Benim” dizisinin Nuran'ı rolü için 30 kilo almıştı. Diziden olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu canlandırdığı karakter için aldığı 30 kiloyu verebilmek adına Kuşadası'nda bir zayıflama merkezine gitmişti. 42 yaşındaki sanatçı, 21 günde 7 kilo vererek, diğer kilolarını da vermek istediğini belirtti.
Güven Kıraç ketojenik diyetle 26 kilo verdi - 104

MURAT YILDIRIM

Selma Ergeç ile başrolleri paylaştığı "Kırımlı"  filmi, 2. Dünya Savaşı sırasında Kırım Türkleri’nin çektiği acıları anlatıyordu. 37 yaşındaki oyuncu Murat Yıldırım, Cengiz Dağcı’nın “Korkunç Yıllar” romanından uyarlanan filmde canlandıracağı rol için 10 kilo vermişti.

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