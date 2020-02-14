Güvercin 10. bölüm fotoğrafları

GÜVERCİN 10. BÖLÜMÜN KONUSU
Kenan Kevsa’yı konaktan kovmuş, Ökkeş de nişana Nimet’in çocuğunu Kevsa’nın getirdiğini öğrenerek ona yüz çevirmiştir. Kevsa, İsmihan’ın evinde yalnız ve fakir bir hayat yaşamaya devam etmektedir. Zülüf ve Kenan İsmihan’ın mutluluğu ve sağlığı için evcilik oyununa devam ederken, bu oyun onları gitgide birbirlerine yaklaştırmıştır.
Ökkeş ise ağabeyinin sözünü dinleyip Nimet’e kendisini affettirmek için gittiğinde Nimet’in Antep’i terk ettiğini öğrenerek yıkılmıştır. Ökkeş Nimet’in izini bulup onu dönmeye ikna edebilecek midir?