Güvercin 10. bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Güvercin, 16 Şubat Pazar günü 10. bölümüyle ekrana gelecek. İşte, Kenan ve Zülüf'ün gitgide birbirine yaklaştığı Güvercin yeni bölüm fotoğrafları...

Star'ın sevilen dizisi Güvercin, 16 Şubat Pazar günü, saat 20.00'de 10. bölümüyle ekrana gelecek.
Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Kahraman, Işıl Dayıoğlu, Dilan Telkök, Ayşegül İşsever, İdil Memi, Sabri Memi, Enver Akbaş, Tolga Pancaroğlu ve Gözde Fidan’ın rol aldığı Güvercin'in yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı.
Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve  Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve senaryosunu Öykü Gül Gürsoy, Halil Özer, Ayşin Akbulut, Feza Doğru, Mert Meriçli, Leyla Uslu Oter'in kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Kenan ve Zülüf gitgide birbirine yaklaşıyor.

GÜVERCİN 10. BÖLÜMÜN KONUSU

Kenan Kevsa’yı konaktan kovmuş, Ökkeş de nişana Nimet’in çocuğunu Kevsa’nın getirdiğini öğrenerek ona yüz çevirmiştir. Kevsa, İsmihan’ın evinde yalnız ve fakir bir hayat yaşamaya devam etmektedir. Zülüf ve Kenan İsmihan’ın mutluluğu ve sağlığı için evcilik oyununa devam ederken, bu oyun onları gitgide birbirlerine yaklaştırmıştır.

Fakat İpek’in aniden çıkıp gelişiyle Kenan ve Zülüf’ün aşkı bu büyük sınavı da geçmeyi başarabilecek mi? İpek gerçekten İsmihan’ı ziyarete mi, yoksa Kenan’la olan geçmişin hesabını görmek için mi gelmiştir?  Zülüf, İpek’ten Kenan’ın geçmişini öğrendiğinde Kenan’a karşı nasıl bir tavır alacak?
Gaffur Kasım ve Celil’i konuşturarak cezalarını kesmiş, işin arkasında Kevsa’nın olduğunu öğrenerek hesap sormak için Kevsa’nın karşısına çıkmıştır. Gaffur Kevsa’ya olan hislerini bir kenara bırakıp Bedir’in intikamını alabilecek midir?

Ökkeş ise ağabeyinin sözünü dinleyip Nimet’e kendisini affettirmek için gittiğinde Nimet’in Antep’i terk ettiğini öğrenerek yıkılmıştır. Ökkeş Nimet’in izini bulup onu dönmeye ikna edebilecek midir?

GÜVERCİN 10. BÖLÜM FRAGMANI

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