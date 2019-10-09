Gwen Stefani yılın moda ikonu seçildi
ntv.com.tr
Şarkıcı Gwen Stefani, 2019 People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri’nde “Yılın Moda İkonu Ödülü”nün sahibi oldu.
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Amerikalı pop şarkıcısı Gwen Stefani, gelecek ay 2019 People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri’nde özel bir ödülün sahibi olacak.
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10 Kasım’ı 11 Kasım’a bağlayan gece düzenlenecek törenle ödüller sahiplerine dağıtılırken, “Yılın Moda İkonu Ödülü” Gwen Stefani’nin olacak.
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Yılın Moda İkonu Ödülü geçen yıl, eski Spice Girls üyesi, modacı Victoria Beckham’a verilmişti.
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Gwen Stefani, alacağı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Bir sanatçı, müzisyen ve girişimci olarak moda her zaman kişiliğimi ve müziğimi ifade etmem için yaratıcı bir çıkış noktası olarak hizmet etti. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum ve özgün tarzları ve bireysellikleri olan kişilerden ilham almaya devam edeceğim” dedi.
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Geçmiş yıllarda Vogue dergisine bakarak, “Bu kızlar, gerçek değiller. Hiçbir zaman ellerim bu kıyafetlere dokunmayacak. İkinci el dükkanlarına gideceğim ve kendi kıyafetlerimi kendim yapacağım” dediğini anlatan Stefani, “O noktadan şimdi moda ödülü alma noktasına geldim. Bu gerçek üstü bir şey” ifadesini kullandı.