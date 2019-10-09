Gwen Stefani yılın moda ikonu seçildi

Gwen Stefani, alacağı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Bir sanatçı, müzisyen ve girişimci olarak moda her zaman kişiliğimi ve müziğimi ifade etmem için yaratıcı bir çıkış noktası olarak hizmet etti. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum ve özgün tarzları ve bireysellikleri olan kişilerden ilham almaya devam edeceğim” dedi.