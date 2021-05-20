Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Hadise, barışma sonrasındaki evlilik haberiyle ilgili ise, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.

AYRILIP BARIŞTILAR

Şarkıcı Hadise, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın."

Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı.