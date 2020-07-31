Hadise ile Kaan Yıldırım'dan ilk fotoğraflar

Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinden ilk fotoğraflar geldi.

Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ilk defa bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncu “Söğüt ağacı” notuyla paylaştığı tatil karesinin altına siyah kalp emojisi koydu.

Ünlü oyuncu daha sonra ise Hadise ile bu kez teknede çekilmiş siyah beyaz karesini Instagram’ın hikaye bölümünden yayınladı.