Hadise ile Kaan Yıldırım'dan ilk fotoğraflar

Magazin dünyasında 'yılın aşkı' olarak nitelendirilen şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'dan ilk fotoğraflar geldi. Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, birlikteliklerini ilan etti. Kaan Yıldırım,
sevgilisi Hadise ile yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
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31.07.2020 - 09:23
Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinden ilk fotoğraflar geldi.
Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ilk defa bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncu “Söğüt ağacı” notuyla paylaştığı tatil karesinin altına siyah kalp emojisi koydu.
Ünlü oyuncu daha sonra ise Hadise ile bu kez teknede çekilmiş siyah beyaz karesini Instagram’ın hikaye bölümünden yayınladı.
Yıldırım, 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı.
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