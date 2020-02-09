Haftalık burç yorumları (10-16 Şubat 2020 astroloji haftalık burç yorumu)

Kişisel değerlerini korumak için gözünü kırpmadan her türlü mücadeleye hazır olan Koç Burcu’ndaki Venüs’ün Pazartesi günü yaralı şifacı Kiron ile kavuşumu, şişen egoları, “ben her zaman haklıyım”, “benden daha iyi mi bileceksin” diyenleri başkalarına karşı daha anlayışlı ve sevecen olmaya çağıracak. Böylece Sevgililer Günü’nü dargınlıkları sonlandırıp, affetmenin şifalı gücüyle daha mutlu ve huzurlu geçirebiliriz. Aşkı, sevgi ve tutkuyla sahiplenme zamanı. Bu mesajı alamayanlar ise ilişkilerinde kopmalar ya da derinden yaralanmalar yaşayabilirler. Bu nedenle karşımızdakileri kırmadan bizi inciten konuları açık bir şekilde ifade etmek en doğrusu olacaktır. Haftanın ikinci yarısında Akrep Burcu’nda seyahat edecek olan Ay, duygusal krizleri, kuşku, şüphe ve kıskançlıkları su yüzüne çıkarabilir. Finansal krizler, üzücü olaylarla baş etmek için kişisel kararlarımızı tek başına savunmak isteyebiliriz. Herkes siyah ya da beyazı seçip, griyi fark etmenin ne denli zor olduğunu düşünse de, hiçbir zorluğun kalıcı olmadığını, deneyimlenen her anın geçici olduğunu unutmamalıyız. Pazar Günü yüceldiği Oğlak burcuna geçecek olan mücadele ve eylem temsilcisi Mars, daha disiplinli ve kuralcı olmamızı sağlayacak. Haydi! Öyleyse yeni kariyer, ilişkilerde yeni bir tat, yeni bir hayat çizgisine doğru yol almak için düğmeye basın.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Hafta başında Başak burcunda seyahat eden Ay, günlük rutininizde sizi, detaylarla ilgilenmek zorunda bırakacak. Sağlık taramasından geçmek için bugünleri değerlendirmek çok doğru olur. Yeni bir evcil hayvan almak isteyebilirsiniz. Zira bir canlının bakımını üstlenmek, onunla sevgi dolu sıcak bir ilişki kurmak size iyi gelecektir. Annenizin ya da bir başka yakınınızın sağlığıyla ilgilenmek gündeme gelebilir. Tüm hafta boyunca ikili ilişkilerde haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konuları açığa kavuşturmakla uğraşabilirsiniz. Bu hafta, hakkınızı korumak ve karşınızdakilerle tartışmadan çözüm yolları bulmak önem kazanır. Aşk konusunda kalbiniz kırılabilir. Özellikle Sevgililer Günü’nde her türlü olumsuz düşünceyi zihninizden uzaklaştırın. Hafta sonu için ani bir kararla bir seyahate gitmeye karar verebilirsiniz. Pazar günü yönetici gezegeniniz Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle sorumluluklarınıza odaklanacak. İş ve ev hayatı arasında bir denge oluşturmaya çalışacaksınız. Kemik ve eklem sağlığınıza dikkat.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Pazartesi günü Yönetici gezegeniniz Venüs’ün yaralı şifacı Kiron’la buluşması, size gizli yaşamak zorunda kaldığınız bir ilişkinin önce acısını sonra şifasını taşıyabilir. Belki de hayatınıza, zor bir ilişkiyi ardında bırakmış yeni biri girecektir. Bu kişi bu yaşamdaki tekamülünüz için hiç unutmayın ki çok önemli bir rol üstlenir. Akışta kalarak hayattan her gün yeni bir şey öğrendiğimiz bu dönemde, sizin için ahenk, uyum ve adaletli ilişkiler kurmak büyük önem taşır. Haftanın ikinci yarısından sonra ikili ilişkilerde arka planda kalan bir takım konular su yüzüne çıkabilir. Sevdiğiniz kişi sizden daha çok ilgi bekleyecektir. Finansal konularda güvenliğinizi koruyacak, sağlama alacak şekilde kararlar almalı ve bunları tereddüt etmeden uygulamalısınız. Pazar günü Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle, bürokratik konular, akademik gündemler hayatınıza girebilir. Yurt dışıyla ilgili projelerde katı kuralları olan bir kurumla önemli bir girişime adım atabilirsiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Hafta başında ilişki, ahenk, adalet ve uyumun temsilcisi Venüs, yaraları iyileştiren Kiron ile kariyer alanınızda buluşuyor. Demek iş hayatınızda başta zorlandığınız ilişkilerdeki aksaklıkları çözümlemek için pek çok fırsat yakalayabileceksiniz. Kadın bir yönetici ile aranızdaki anlaşmazlığı gidermek için harekete geçebilir, kızgınlık ve öfkeyi hoşgörünüzle, anlayış ve şefkate dönüştürebilirsiniz. Bunun en önemli anahtarı ise yaşamış olduğunuz hiçbir olayı kişileştirmemekte yatıyor. Annenizle olan ilişkinizde de anlaşmazlıkları, küskünlükleri giderme zamanı. Bazı Yengeçler ise profesyonel hayattan uzaklaşıp kendi kabuklarına çekilerek, hayatın anlamını yoga, spiritürel çalışmalar gibi daha soyut ve derin alanlarda aramak isteyebilirler. Hatta aynı fikire sahip olan kadınlardan oluşan gruplarla bir araya gelebilirler. Haftanın ikinci yarısında evdeki sorumluluklarla ilgilenecek, herkesin ihtiyaçlarına çözüm getireceksiniz. Hafta sonunda ise Oğlak burcuna geçen Mars, partnerinizin katı ve sert tutumunu daha öne çıkarabilir, siz kendi duyarlı yolunuzda ilerlemeye devam edin.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Hafta başında Başak burcunda seyahat eden Ay ve Koç burcuna misafir olan Venüs’ün yaralı şifacı Kiron ile kavuşumu sayesinde, ilişkilerinizde son derece verici olabilir ve koşulsuz hizmet içinde kaldığınızı fark ettiğiniz zaman da bu kadarını hak etmediğiniz fikrine kapılabilirsiniz. Bu düşünceler sizde öfke patlamalarına neden olmasın. İçinize hapsettiğiniz duyguları yumuşak ve açık bir şekilde etrafınızdakilerle paylaşın. Drama yeteneğinizi kullanmaktan asla çekinmeyin. Zira daha sonra öfkeli çıkışlarınızdan dolayı sevdiklerinizi kırabilirsiniz. Planlamadığınız bir seyahat gündeme gelebilir. Hızlı, pratik, aceleci bir enerjiyle kararlar alırken, kısa nefes çalışmalarıyla enerjinizi dengelemeye böylece ayaklarınızı yere sağlam basmaya özen gösterin. Haftanın ikinci yarısında Akrep burcuna geçecek olan Ay, sizi karamsar bir enerjiye çekebilir. Enerjisi düşük insanlarla bir arada durmamaya dikkat edin. Zira haftanın tamamında her zamandan daha çok ilişkilerin taşıdığı yüklerden fark etmeden etkilenirsiniz. Pazar günü Oğlak burcuna geçen Mars sayesinde günlük yaşamınızı rasyonel bir bakış açısıyla organize etmek şansı bulacaksınız. Kemik ve eklemlere dikkat.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu hafta ilişkiler sizi yorabilir. Siz uyum ve adalet peşinde koştukça karşınızdakilerin bunun tam tersini uygulamak istedikleri yargısına kapılabilirsiniz. Onların kişisel yetersizliklerini kabul etmeli hayat boyu aradığınız dengeyi kurmak için ekstra çaba göstermelisiniz. Partnerinizin kızgın, baskı kurmak isteyen tavırlarının altında yatan gerçek nedeni bulup, aranızdaki anlaşmazlığı çözüme kavuşturabilirsiniz. Hafta ortasında bir iş projesine iptal ya da geçici bir süre askıya alınabilir. Bu durumu bir fırsata dönüştürüp, kendinize daha fazla vakit ayırmanın önemini kavrayabileceksiniz. Zira hayatta her şey bizim iyiliğimiz için gerçekleşiyor. Haftanın ikinci yarısında maddi konularda gereksiz endişelere kapılmamalısınız. Zira güçlü karakteriniz ve toplumdaki saygın kişiliğinizle, çevrenizdeki herkesin desteğini üzerinizde hissedersiniz. Hafta sonu kardeş ve yakın akrabalarınızla kısa bir tatile çıkabilirsiniz. Bazı Teraziler bu dönemde evden çalışarak yavaş yavaş iş hayatlarını değiştirmeye yönelik kararlı adımlar atabilirler. Pazar günü Oğlak burcuna geçen Mars, ev düzeninizde yeni kurallar koymanıza destek verir.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Hafta başında Başak burcunda seyahat eden Ay, sosyal hayatınızda pratik, dürüst, sonuç odaklı insanları hayatınıza taşıyacak. Birbirinize faydalı olmak için arkadaşlarınızla akıcı bir plan yapabilirsiniz. Herkes ortak menfaat uğruna üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek isteyecektir. Bu yoğunluk arasında eşinizin de size ihtiyacı olduğunu unutmamalı onun da duygularını dikkate almalısınız. Sevgililer Günü’ne denk gelen, ilişkilerin gerildiği bu hafta, sevdiklerinize şifa yeteneğinizi kullanarak duyarlı yaklaşmayı deneyin. Böylece sadakat ve güven duyacağınız tutkulu bir ilişkinin temellerini atmış olursunuz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın yüceldiği burç olan Oğlak’a geçmesiyle para ve finans konularında daha girişken ve atılımcı olacaksınız. İş hayatınızda size destek veren sağ kolunuz olabilecek nitelikte bir kişiyle çalışmaya başlayabilirsiniz. İnşaat faaliyetleri gündeme gelebilir.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Hafta başında Başak burcunda seyahat eden Ay, eğitim hayatınızda detaylara odaklanmanıza destek olacak. Bürokratik işlerle ilgili verimli sonuçlar elde edersiniz. Bir kadın desteğiyle iş hayatınızdaki aksaklıkların daha rahat üstesinden gelirsiniz. Hukuki konular, yurt dışı ile bağlantılar gündeminizi oluşturabilir. Başka bir ülkede yaşamak için bu hafta detaylı bir araştırma yapmak istersiniz. Ev hayatınızda yaşadığınız ilişkileri sorgulama dönemindesiniz. Karşınızdakilere karşı yaşadığınız kırılganlıkları öfkeye dönüştürmeden ifade etmeli, sadece egonuzun değil kalbinizin sesiyle de harekete geçmelisiniz. Zira zihin bizle hep oyun oynamaya hazır. Ama kalpten gelen şefkat ruhun dinginleşmesine destek verir. Cuma günü Sevgiliniz diye tanımlayacağınız kavram ya da kişiyle bütünleşmeli, sevip sevildiğinizi içsel olarak derinden hissetmelisiniz. Hafta sonu mücadele gezegeni burcunuzdaki Mars’ın etkisiyle hayatta daha kararlı adımlarla ilerlemek isteyeceksiniz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Haftaya maddi konularla ilgili endişeyle adım atıyorsunuz. Halbuki kişisel gücünüzün farkına vararak her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinizi asla unutmamalısınız. Hafta ortasında yurt dışından gelen bir dostunuz moralinizin düzelmesine neden olur. Sevgililer Günü’nü bahane ederek, planlayacağınız kısa seyahatte hem aşk hem iş hayatınızı etkileyecek bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu hafta kardeş ve yakın akrabalarla tartışmaktan şiddetle kaçınmanızı tavsiye ederiz. Araba kullanırken öfkeli sürücülerle sürtüşme yaşamak sizin pozitif enerjinizi olumsuz etkilemekten başka işe yaramaz. Haftanın ikinci yarısında iş hayatında yapacağınız bir sunum yönetim kadrosunu etkilemenize neden olur. Hafta sonunda Oğlak burcuna geçecek olan Mars’ın etkisiyle sorunlarınızı bilinç altına itmeye çalışabilirsiniz. Bu nedenle, kemik, diş ve eklem sorunları karşınıza çıkabilir.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Aşk haftasında karşınızdaki kişiye sırılsıklam aşık da olsanız, kendi değerinizin de farkına varmalısınız. Hayatta her şeyin karşılıklı olduğunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Ay Başak’ta seyahat ederken, ikili ilişkilerde aşırı eleştiriye maruz kalıp depresif bir ruh haline bürünebilirsiniz. Bundan kurtulmak için temiz havada yürümeli, sezgilerinizi güçlendiren, yoga, meditasyon gibi çalışmalardan faydalanarak şifalanmalısınız. Para konularında dikkatli davranmakta fayda var. Egosu baskın kişilerin ısrarlarına dayanamayıp istemediğiniz sorumlulukların altına girmeyin. Gereksiz harcamalardan kaçınmalı daha çok birikime odaklanmalısınız. İç sezgilerinizin gücüne kullanarak haftanın ikinci yarısında enerjinizi düşüren kişilerden uzak durmak isteyeceksiniz. Sanat ve spiritüel konulara daha çok ilgi duymaya başlayabilir, bu konularla ilgilenen yeni bir kişiyle tanışma fırsatı yakalarsınız. Hayatta en değerli Sevgilinin kendiniz olduğunu fark etmek, otantik benliğinile daha barışık olmanıza yardım eder.