Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2019)
ntv.com.tr
Bu hafta, gökyüzü sakin… Hatta mart ayının en sakin haftası olacak diyebiliriz. Geçen hafta yaşadığımız, gezegen hareketlerinin ve Yeni Ay’ın etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
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1
Merkür Retro’su devam ediyor. Özellikle akılla alınması gereken kararlar, sözleşmeler ve anlaşmalarda dikkatli davranılması yerinde olacaktır. 28 Mart’ta Merkür Retro’su sona erecek.
Peki Mart ayının sonuna kadar bizi neler bekliyor? 21 Mart’ta Güneş Koç burcuna geçecek ve ilk bahar resmen başlayacak. Yine 21 Mart’ta Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. İlişkilerde dengeleri kurmak, estetik ve sanat konuları önem kazanacak. Dolunay döneminde, kendi mutluluğumuz ve çevremizdekilerin mutluluğu arasında kalmış gibi hissedebiliriz. 26 Mart tarihine Venüs, Balık burcuna geçerek, ilişkilerimizde romantik ve duygusal olmamızı sağlayacak enerjiler altında olmamızı sağlayacak. Mantığımızı bir kenara bırakıp, duygularımıza kapılabileceğimiz bir dönem başlayacak. 31 Mart’ta, Mars’ın ikizler burcuna geçişi ile mart ayını tamamlayacağız. Mars ikizler burcunda iken, etrafımızdaki insanların enerjileri ile hayat enerjimizi yenileyip, keyifli dost meclisi sohbetlerinin tadını çıkarabiliriz.
Herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu bir hafta dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, İlkbaharın yani sizin mevsiminizin yaklaştığı bu günlerde bilinçaltınızdaki kaygı ve korkulardan kurtulmanın en etkili yönteminin bazen de zamana bırakmak olduğunu anlayabileceğiniz bir haftadasınız. Merkür’ün Retro hareketi ile geçmişinizde yaşadığınız ve aslında endişelerinizin kaynağı olarak düşündüğünüz olayları kafanızda daha fazla düşünmeye başlayabilirsiniz. Kendinizi bu düşüncelerle yakaladığınızda, sadece aldığınız dersleri tekrarlayıp, olayları zihninizden uzaklaştırmak isabetli bir davranış olacaktır.
Kendiniz ile ilgili konuları gündeminizde ön sıralarda tutmayıp, çevrenizdekilere de faydalı olmaya çalıştığınızda daha da mutlu olabileceğiniz bir dönemdesiniz.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, arkadaş çevrenizdeki yaşadıklarınız, duygularınızı derinden etkileyebilir. Biraz da karamsar ve hayalci bir ruh hali ile yaşananları abartma eğiliminde olabilirsiniz. Zorlamadan ve direnmeden konuların daha kolay çözümlendiğine tanık olabilirsiniz. Yeni bir arkadaş çevresine girmek bu hafta sizi etkileyen konulardan biri olabilir. Eğer platonik olarak sevdiğiniz biri varsa, duygularınızın derinliği artabilir ve beklenmedik gelişmeler oluşabilir. Mars'ın Boğa burcundaki hareketi size bu haftada istediğiniz yaşam enerjisini verecektir.
Uranüs geçen hafta burcunuza geçti, önümüzdeki 7 yıl boyunca hayatınızın sizinle ilgili kısımlarında sürprizlerle dolu değişimler oluşabilir. Maddi konulardaki yaklaşımınız değişebilir ve lüks yaşama duyduğunuz istek artabilir.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, toplum içerisindeki rolünüz konusunda yeni başlangıçlara ve projelere başlayabileceğiniz bir haftadasınız. Aslında daha önceleri fikir temellerini attığınız ancak bir türlü fırsat bulup başlayamadığınız projeler demek daha doğru olur. Aktif olarak iş hayatınız varsa, bu dönem eski işleri yeni yaklaşımlar ile toparlayabilmek adına uygun bir dönem. Merkür'ün Retro hareketi sebebi ile iletişim kazalarına dikkat etmeniz yerinde olacaktır. Başlayıp da tamamlayamadığınız işlerinizi tamamlamak için çok uygun bir haftadasınız.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, hayatınızda önemli değişimlerin yaşanacağı 2 yıllık süreç içerisindesiniz. Bu haftalarda da yurtdışı projeleriniz ve büyük hayat planlarınız hakkında zihninizi netleştirmeye çalışıp, yeni kararlar alabilirisiz. Daha önceki kararlarınızı da sorgulamanız ihtimaller dahilinde olacaktır. Eğer yarım bıraktığınız bir hobiniz veya tamamlamak istediğiniz bir eğitim dalınız varsa harekete geçip, bıraktığınız yerden ilerletebilirsiniz. Hafta sonuna doğru Ay’ın Yengeç burcuna geçişi ile kendinizi duygusal ve sevdiklerinize karşı fazla korumacı hissedebilirsiniz.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, bu hafta gündeminiz sizin veya etrafınızdakilerin rol aldığı hukuki konular olabilir. Açılan bir davanın son geldiği aşama hakkında aktif rol oyabilirsiniz. Her türlü ödeme, kredi, vergi vs gibi, bu hafta içerisinde zamanınızın bir kısmını alabilir. Ailenizden aldığınız veya ailenize yapacağınız maddi destek hakkında yeni gelişmeler oluşabilir. Gündeminizde yer alacak tema ne olursa olsun, Merkür Retro döneminde iken bir karara imza atmadan önce biraz daha beklemeniz, çevrenizdekilerin de fikrini danışmanız faydalı olacaktır.
Venüs bu haftada tam karşıt burcunuz olan Kova burcunda hareket edecek. İlişkinizde, ortaklığınızda veya evliliğinizde kendinize bile itiraf etmekte zorlandığınız hatta anlayamadığınız duygular içerisinde olabilirsiniz.
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, mart ayı sizin için kritik bir ay olmaya devam ediyor…Bir kaç haftadır kadersel değişimler yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle ilişkiniz, evliliğiniz veya ortaklığınız ile ilgili durumlarda belki de sizin kontrolünüz dışında yenilikler yaşıyor olmanız kuvvetle muhtemel. Bu hafta meydana gelecek Yeni Ay anının yükseleni de Başak burcu olacağı için, ilikinizin toplum içerisindeki rolünü farklı bir mertebeye çıkarmaya karar verebilirsiniz. Düzenli bir ilişkiniz varsa, evlilik kararı alabilir veya ortaklık yapısı planlıyorsanız bu hafta zihninizi netleştirebilirsiniz. Sizin için her türlü gelişmenin şanslı ve olumlu olacağına inanın ve kişiliğinize çok uymasa da hayatı akışına bırakmayı deneyin...
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, günlük rutinlerinizde yani her günkü hayat akışınızda bazı değişiklikler sizi bekliyor...Tüm değişim kontrolünüz altında olmasa da kritik noktalarda aslında sizin yüksek faydanız için oluşabilecek farklılıkları hızla kabul etmeniz yerinde olacaktır. Geçmişten gelen yaşanmışlıkları kendinize tecrübe edinerek yenilenen rutinlerinizi daha kolay şekillendirebilirsiniz.
Sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmeniz iyi olacaktır. Bu hafta, özellikle mevsim geçişlerindeki halsizlik ve soğuk algınlığının sizi biraz daha çok etkilemesi yüksek ihtimaller dahilinde.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, bekarsanız ve kalbiniz yeni bir aşk yaşamaya müsaitse, işte zamanı! Bu haftalarda yeni gelişebilecek bir aşk hikayesinin kahramanlarından biri olabilirsiniz… Hiç beklemediğiniz anda hayatınıza girecek biri ile yeni bir aşk macerasına başlayabilirsiniz. Daha önceleri tanıştığınız fakat aşk boyutunda bir ilişki yaşamayı pek değerlendirmediğiniz kişiler de kalbinizi çalabilir. Hayattan aldığınız zevki arttırmak konusundaki motivasyonunuzun yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Eğer çocuklarınız varsa, bu haftalarda vereceğiniz kararlar ile onların hayatlarında da yeni bölümler açabilirsiniz.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, eviniz veya ailenizde yeni bazı değişimler yaşanabilir. Uzun zamandır düşündüğünüz eve taşınmak, evinizin içini dekore ettirmek, ailenize yeni katılacak bireyler ile ilişkilerinizi düzenlemek veya yeni bir aile kurmak alternatifler arasında olabilir. Seyahat etmeyi seven yapınıza hitap edecek şekilde ailenile keyifli vakit geçirebileceğiniz kısa bir seyahati de gündeminize alabilirsiniz. Nerdeyse her hafta söylediğim gibi, şanslı bir yıldasınız, yönetici gezegeniniz Jüpiter sizin burcunuzda ilerliyor. Ne karar verirseniz sanki gökyüzü size desteğe geliyor, bu yılı iyi değerlendirin!
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, bu aralar, hislerinizi çok da rahat ifade edememeniz sebebiyle bazen yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu hafta bu konuya biraz daha özen gösterip, kendinizi anlatmaya çalıştığınız kelimeleri seçerek kullanmanız iyi olacaktır. Yanlış anlaşılmaya müsait enerjiler altındasınız. Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız ve yakın akrabalarınızla ilgili yeni bir sürecin başlangıcında olabilirsiniz. Hayatın olumsuz taraflarını fazlaca düşündüğünüz için, yaşadığınız olumlu gelişmelerin tadını çıkarmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu konuda farkındalığınız yüksek olursa, gereksiz evham yaptığınız anlarda kendinizi daha olumlu düşünmek konusunda telkin edebilirsiniz. Hafta başında bunu yaparken zorlansanız da, hafta sonuna doğru kendinizi daha rahat ifade etmeniz yüksek ihtimaller içerisinde…
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, Venüs’ün bu ay başında Kova burcuna geçmesi ile birlikte ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha rahat ifade etmeye başlamış olabilirisiniz. Özgürlüğünüze düşkün yapınız bazen ilişkiden korkmanız anlamına gelsede, bu dönem size ne istediğiniz ve istemediğiniz ile ilgili ipuçları verecektir.
Uğraştığınız bir sanat dalı varsa yaratıcılığınızın artacağı bu haftayı iyi değerlenmenizi tavsiye derim. Estetik ve güzellik konularında kendinizi iyi hissetmek için harekete geçmek isteseniz de Merkür’ün Retro hareketini tamamlamasını beklemeniz istediğiniz sonuçları almanızı kolaylaştıracaktır. Unutmayın Merkür Retro bu ayın sonunda bitiyor…
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, Güneş bu hafta da Balık burcundaki seyahatine devam edecek. Güneş’e, Merkür ve Neptün de eşlik eder vaziyette…Duygularınızın coşup çağlaması hatta bazen hızlı değişkenlik göstermesi normaldir…Özellikle toplum içerisindeki rolünüz, mesleğiniz ve kendinizle ilgili bazı değişikliklere karar verip, hayatınızı yeniden şekillendirmeye karar verebilirsiniz. Tüm bu kararlarla hareket etmeye çalışırken kendinizi olumlu yönde motive etmeyi tekrarlamanızı tavsiye ederim. Neptün’ün burcunuzdaki seyahati bazı değişkenleri kontrol edemeyeceğinizi hatırlatır nitelikte olacaktır. Zaten sizin de en kuvvetli yönlerinizden biri hayatın akışına kendinizi teslim edebilme yeteneğiniz değil mi?