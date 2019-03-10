Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2019)

Yükselen Koç:

Sevgili Koçlar, İlkbaharın yani sizin mevsiminizin yaklaştığı bu günlerde bilinçaltınızdaki kaygı ve korkulardan kurtulmanın en etkili yönteminin bazen de zamana bırakmak olduğunu anlayabileceğiniz bir haftadasınız. Merkür’ün Retro hareketi ile geçmişinizde yaşadığınız ve aslında endişelerinizin kaynağı olarak düşündüğünüz olayları kafanızda daha fazla düşünmeye başlayabilirsiniz. Kendinizi bu düşüncelerle yakaladığınızda, sadece aldığınız dersleri tekrarlayıp, olayları zihninizden uzaklaştırmak isabetli bir davranış olacaktır.

Kendiniz ile ilgili konuları gündeminizde ön sıralarda tutmayıp, çevrenizdekilere de faydalı olmaya çalıştığınızda daha da mutlu olabileceğiniz bir dönemdesiniz.