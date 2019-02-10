Haftalık burç yorumları (11-17 Şubat 2019)

Geçen haftanın başında etkili bir Yeni Ay yaşadık. Yeni Ay ve Dolunay enerjileri hemen yok olmaz, bu hafta, hayatımızda meydana gelen yeni düzene ve yeni enerjiye alışmaya çalıştığımız bir süreçteyiz. Haftanın nispeten durağan bir gökyüzüne sahip olması bizim alışma sürecimize olumlu katkı sağlayacaktır.

Bu haftanın en önemli gezegen hareketi Mars’tan gelecek. 14 Şubat’ta, Mars Boğa burcuna geçiş yapacak. Astrolojide, Mars, hayat enerjimiz ile ilişkilendirilir. Bize harekete geçme gücünü veren, kendimizi dış dünyaya nasıl tanıttığımızı sembolize eden, savaş ve savunma biçimimizi gösteren, doğum haritalarımızda Mars’ın konusudur. Koç ve Akrep burçlarının yönetici gezegenidir. Son dönemde Koç burcunda olduğu için, yapmak istediklerimiz konusunda istediğimiz enerjiyi kolaylıkla bulabildiğimiz bir dönem geçirdik. Şimdi, Boğa burcuna geçiyor. Mars Boğa burcunda iken zararlı konumdadır, enerjisini tam yansıtamaz. Kişisel isteklerimiz konusunda daha ısrarcı hatta inatçı olabileceğimiz bir dönem başlıyor. Bulunduğumuz alanı değiştirmekte üşenip, harekete geçmekte zorlanabiliriz.

Herkese, kalbinden geçirdiklerinin gerçek olacağı, mutlu bir hafta dilerim.