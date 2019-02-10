Haftalık burç yorumları (11-17 Şubat 2019)
Hareketli bir haftadan sonra nispeten sakin bir haftaya başlıyoruz. Bu haftanın en önemli gezegen hareketi Mars’tan gelecek. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Geçen haftanın başında etkili bir Yeni Ay yaşadık. Yeni Ay ve Dolunay enerjileri hemen yok olmaz, bu hafta, hayatımızda meydana gelen yeni düzene ve yeni enerjiye alışmaya çalıştığımız bir süreçteyiz. Haftanın nispeten durağan bir gökyüzüne sahip olması bizim alışma sürecimize olumlu katkı sağlayacaktır.
Bu haftanın en önemli gezegen hareketi Mars’tan gelecek. 14 Şubat’ta, Mars Boğa burcuna geçiş yapacak. Astrolojide, Mars, hayat enerjimiz ile ilişkilendirilir. Bize harekete geçme gücünü veren, kendimizi dış dünyaya nasıl tanıttığımızı sembolize eden, savaş ve savunma biçimimizi gösteren, doğum haritalarımızda Mars’ın konusudur. Koç ve Akrep burçlarının yönetici gezegenidir. Son dönemde Koç burcunda olduğu için, yapmak istediklerimiz konusunda istediğimiz enerjiyi kolaylıkla bulabildiğimiz bir dönem geçirdik. Şimdi, Boğa burcuna geçiyor. Mars Boğa burcunda iken zararlı konumdadır, enerjisini tam yansıtamaz. Kişisel isteklerimiz konusunda daha ısrarcı hatta inatçı olabileceğimiz bir dönem başlıyor. Bulunduğumuz alanı değiştirmekte üşenip, harekete geçmekte zorlanabiliriz.
Herkese, kalbinden geçirdiklerinin gerçek olacağı, mutlu bir hafta dilerim.
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, uzun bir süredir, iş hayatınızın tam da istediğiniz gibi gitmediğini hatta sizi çoğu zaman zorladığını düşünüyor olabilirsiniz. Satürn bir süre daha buradaki çalışmalarına maalesef devam edecek…Fakat iyi haber şu ki, Venüs geçen hafta Oğlak burcuna geçerek Satürn ile kavuşuma geldi. Venüs, bulunduğu yeri sakinleştiren, yumuşatan enerjiler verir. Bu sebeple bu süreç içerisinde olumlu gelişmeler yaşayabilir, olayların kafanıza taktığınız kadar büyük olmadığı gerçeği ile yüzleşebilirsiniz.
Mars bu hafta burcunuzdan ayrılıyor, enerjiniz biraz düşmesi ve kişisel ihtiyaçlarınıza her zamankinden daha fala önem vermeniz normal.
Sağlıklı, mutlu, huzurlu, şanslı bir hafta dilerim.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, finansal durumunuzu yakından ilgilendiren konular bu ay gündeminizde önemli bir yer tutacak. Ailenizden alacağınız maddi destek konusunda şanslı hissedeceğiniz bir haftadasınız. Kredi, vergi gibi ödemeleriniz varsa, gökyüzünün desteği ile ödemelerin kolaylıkla çözümlendiğini göreceksiniz. Geçen hafta yaşanan Yeni Ay aktif iş hayatı olanların yaratıcı yeni projeler geliştirmesi için uygun enerjiler getirdi, bereketli projelere imza atmış olabilirsiniz. Bu hafta da benzer enerjiler devam edecektir.
Aktif olarak iş hayatında olmayanlar için bu yenilik enerjisi, toplum içerisindeki yerleri, yardım kuruluşları ile ilgili çalışmaları veya bulundukları mertebe ile ilgili olmuş olabilir.
Mars’ın sizin burcunuza geçmiş olması, enerjinizi kullanmak istediğiniz yerler konusunda sizi daha güçlü kılacaktır. Hedeflerinize yaklaşmak için ısrarcı ve hırslı olabileceğiniz bir haftadasınız.
Keyfinizin bol olduğu, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dilerim.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, bu sene ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, evliliğiniz açısından son derece olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir yıl. Aralık 2019 yılına kadar da böyle devam edecektir. Dolayısıyla evlenme planı olanlar veya yeni bir ortaklık girişiminde bulunacaklar için doğru bir zaman diyebiliriz. Tabii, Jüpiter’in buradaki desteği ile evlilik ve ortaklık tekliflerinde artış da olabilir…Buradaki olumlu ilişkiler de tüm hayatınıza yansıyacaktır.
Bu haftalarda güzel gelişmeler eğitim hayatınızda, yurtdışı projelerinizde veya hobileriniz ile ilgili çalışmalarınızda da devam edebilir. Yeni Ay’ın kuvvetli yenilik enerjisi sizi bu konularda etkileyecektir. Son derece yaratıcı olacağınız, kendi şansınızı yaratabilmek için herkesle aynı yoldan gitmek yerine, kendi yolunuzda ilerlemeyi seçebileceğiniz bir dönemdesiniz.
Keyifli, sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim…
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, her zaman belirttiğim gibi, sizin için hayatın akışı içinde direnemeyeceğiniz yeni gelişmelerin yaşanacağı kritik iki yıllık süreç içerisindeyiz. Gökyüzünün en kritik olaylarında bu yıllarda başrolü kimseye kaptırmıyorsunuz. Hemen, “Kötü mü yani?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Kötü veya iyi değil, değişikliğe açık olmak ile ilgili bunlar. Hayatınız belki de tahmin etmediğiniz ama yıllardır hayalini kurduğunuz formata dönüşecek, değişecek. Hayat bizi her zaman yüksek faydamız için olmamız gereken forma sokar ama tabii tırtıldan kelebek olmak kolay da olmayabilir.
İlişkinizin gidişatındaki yorucu enerjiler bu hafta biraz daha yumuşayabilir.
Mutlu, sağlıklı, aşk dolu bir hafta dilerim…
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile birlikte, evliliğiniz, ilişkiniz veya ortaklığınız hakkında yepyeni bir bakış açısına veya başlangıca geçmiş olabilirsiniz. Hayatınızda evlenmek gibi bir düşünce varsa, bu haftalarda güzel gelişmeler olabilir. Zaten evliyseniz, vereceğiniz yeni şanslı kararlarla evliliğinizi derinleştirebilirsiniz. Ortaklığı olan aslanlar için bereketli olayların yaşanacağı bir dönem içindeyiz. Son 2,5 yıldır yaşadıklarınızla kurduğunuz yeni hayatınız ve hayata bakış açınızda, bilinenin aksine davranışlar sergileyebilir, farklı, yaratıcı kararlar alabilirsiniz. Bu haftalarda alacağınız her karar yüksek faydanıza olacaktır.
Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dilerim…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay size aşk hayatınız veya günlük rutinlerinizle ilgili konularda beklenmedik gelişmeler getirmiş olabilir. Hayatınıza giren yenilik enerjisi her ne ise, gökyüzündeki ılımlı açılar sebebi ile olumlu sonuçlar doğurabilecek, hayırlı gelişmeler olmasını bekleyebiliriz.
Ailenizden alacağınız maddi destek konusunda bu hafta hareketlenmeler yaşayabilirsiniz.
Güneş’in Başak burcunda seyahat edeceği yaz dönemine uzak olsak da, Şubat’ın özellikle 2. Yarısı sizin için kritik bir dönem olabilir. Özellikle ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konularda yeni gelişmeler oluşabilir.
Aşk, duygu, mutluluk, bereket ve huzur verecek yeni başlangıçlarla dolu bir hafta dilerim.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, bir süredir yuva, ev, hane, aile konuları ile ilgili yoğun bir gündeminiz vardı. Bazı değişiklikler için ortam hazırlayan bu dönem, sizi yeni başlangıçlarınız için hazır hale getirdi…Geçen hafta yaşanan Yeni Ay’da kuvvetli etki altında kalan burçlardan biri de siz oldunuz. Eviniz ve aileniz içerisinde bazı yenilikler yapmak için doğru bir dönemdesiniz. Yaratıcı ve akıllı çözümlerle yepyeni gelişmelere imza atabilirsiniz. Yaşanacak yenilik hangi konuda olursa olsun olumlu ve şanslı bir başlangıç olacak gibi duruyor. Aile içerisindeki arabuluculuk rolünüze de büyük destek sağlayacaktır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken iletişim tonunuza dikkat etmeniz bu hafta da kritik konulardan biri.
Mars bu hafta karşıt burcunuzdaki hareketini tamamlıyor, ikili ilişkileriniz açısından hareketli bir dönemin ardından biraz daha keyif ve hayatın tadını yaşamak isteyeceğiniz günlere hazırlıyor sizi.
Sağlık, huzur, aşk, sanat dolu, iyi bir hafta olsun…
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, karşılığında emeğinizi koyduğunuz maddi konularda son derece şanslı bir dönemdesiniz. İyi haber şu ki, bu senenin sonuna kadar da böyle olacak. Gelirlerinizde ciddi bir artış gözlemlemeseniz bile sanki paranızın bereketi artmış gibi hissedebilirsiniz.
Geçen haftaki Yeni Ay enerjisi ile kardeşleriniz, yakın dostlarınız ve akrabalarınız ile olan iletişiminizde yeni bir dönem başlatmış ve bu dönemin keyfini yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Tabii, bu yıl sizi en fazla meşgul eden ve hatta belki de biraz yoran konunun da tam olarak yakın ilişkilerde olduklarınız olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Satürn’ün bir süre daha buradaki seyahati, size derslerinizi alarak ilerlemeniz gerektiğini hatırlatacak nitelikte olacaktır.
Sağlık, şans, huzur, mutluluk dolu bir hafta dilerim.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, bu haftanın sonuna doğru, aşk hayatınız ve hayattan aldığınız keyif konularında hareketlenmeler olabilir. Keyifli vakit geçirmek sizin yapınız gereği sevdiğiniz bir durum olsa da, bu haftadan itibaren hayat öncelikleriniz içerisine neşe, rahatlık ve huzuru fazlaca katarak ilerlemek isteyebilirsiniz.
Geçen haftaki Yeni Ay ile birlikte, özellikle kendi emeklerinizle yarattığınız gelirlerinizde yeni gelişmeler oluşmuş olabilir. İlk etapta emin olamasanız da bereketi sonuçlar doğurabilecek gelişmelere hazır olun…Hayatın ne getireceğini bilemezsiniz, ön yargılardan sıyrılarak değerlendirmek en doğrusu olacaktır.
Hep söylediğim gibi, gökyüzünün bereketi ve şansı sizin üzerinizde, isteklerinize ve söylediklerinize dikkat edin, gerçek olabilir.
Mutlu, sağlıklı, bereket dolu bir hafta olsun…
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, hayatınızın kritik 2 yıllık sürecinin içerisindesiniz. Önümüzdeki 2 yıl boyunca yaşanacak tüm gökyüzü olaylarının başrolünde neredeyse siz varsınız. Ocak ayında da bunun başlangıcını yaptınız. Hayatınızın size özel olan her alanında, farkındalıklar değişimler, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Tüm bu enerji değişimleri sonunda da hayatınızın yeni bir yöne doğru evrilecek ve belki de hep hayalini kurduklarınızı size getirecek. Tabii değişim süreçleri ilk başlarda biraz sancılı ve yorucu olabilir ama sonunda siz de son gelinen durumdan memnun olduğunuzu düşüneceksiniz.
Satürn’ün burcunuzdaki yolculuğu size bazen zor zamanlar yaşatsa da bu haftalarda Venüs’ün olumlu enerjisi ile daha kolay yönetilebilir bir hal alacaktır.
Sağlıklı, başarılı, huzurlu, mutlu, keyifli, aşk dolu bir hafta dilerim…
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, bu hafta da Güneş Kova burcunda…Yani sizin döneminizi yaşıyoruz. Gökyüzündeki enerjiler tam da sizin alışık ve rahat olduklarınız gibi. Geçen hafta sizin burcunuzda gerçekleşen Yeni Ay’dan sonra hayatınızda kritik olabilecek yeni başlangıçlar yapmış olabilirsiniz. Yeni girişimlerinizin, şanslı ve bereketli olmaları yüksek ihtimal dahilinde.
Arkadaş çevreniz veya platonik olarak yaşadığınız bir ilişkiniz varsa, bu konularda son bir yıldır zorlandığınız enerjiler altında hissediyor olabilirsiniz. Bilinç altınızdaki korkularınız, kaygılarınız ön plana çıkmış olabilir. İyi haber şu ki, Venüs’ün Satürn’e eşliği ile buradaki enerjiler biraz yumuşayacak ve bu konuların gündeminizden biraz düşmesine sebep olacak.
Huzur, mutluluk ve aşk dolu bir yenilenme haftası dilerim.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, sizin döneminize yaklaşıyoruz. Güneş 19 Şubat itibari ile Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Sizler içinde yeni bir dönemin müjdecisi olacak ki siz bu yeni dönemin enerjisini ve ilgili konularını yaşamaya başlamış olabilirsiniz…Geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile birlikte bilinçaltınızdaki korku ve kaygılarınızı bazen gereksiz abarttığınızı aslında yaşamak istediğiniz melankoliyi çoğu zaman sizin yarattığınızı anlamış olabilirsiniz. Hayata nasıl bakarsanız size öyle gelecektir. Duygularınızın yoğunluğu, sezgilerinizin gücü diğer burçları kıskandıracak tarzda olmakla beraber, fazlaya kaçıp, hayattaki tüm kötülüklerin sizin başınıza geldiği hissine kapıldığınızda neşenizi kaybetmeniz kaçınılmaz sonuç oluyor.
Sağlık, aşk, mutluluk, huzur, bereket dolu bir hafta dilerim.