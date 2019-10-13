Haftalık burç yorumları (14-20 Ekim 2019)

Yükselen Balık ve Balık Burcu:

Koç’taki dolunay, haftayı etkisi altına alırken size iş hayatınızla ilgili alışık olmadığınız kadar hızlı kararlar aldırtabilir. Bazen de çok derin düşünmeden olayları ele almak daha iyidir. Arkadaşlarınız arasında üzerinizde baskı kurmak isteyen kim varsa, onlardan uzaklaşmanız doğru olacaktır. Gelecekle ilgili önemli yatırımlara adım atarken son anda masadan kalkanlarla durumu düzeltmek için hiç uğraşmayın. Nitekim her ne oluyorsa sonuçta sizin hayrınız için olduğunu aklınızdan çıkartmayın. İnançlarınız ve sezgileriniz bu hafta size doğru rotayı çizdirtir. Mistik çalışmalara katılmak, sanatçı ruhunuzu beslemek için hafta içinde boşluklar yaratmaya çalışın. Zorlu şartların üstesinden gelmek için bu molalara sizin olduğunuz kadar hepimizin ihtiyacı var.