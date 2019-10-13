Haftalık burç yorumları (14-20 Ekim 2019)
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İlişkileri mercek altına alan, tamam mı devam mı dedirten Koç burcundaki zorlu dolunayın ardından, bu hafta otorite figürleri, baba, eş ya da devletle olan ilişkilerde kriz yaratan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Güç çekişmeleri ve iktidar savaşlarından mümkün olduğu kadar kaçınmalısınız. Karşınızdakiler inatçı tavrınıza tepki verip, kararlarınıza şiddetle karşı çıkabilir. En iyisi bu güç savaşını, zor da olsa ortak amaçlar için kullanmaya gayret gösterin. Kazan-kazan mantığıyla attığınız her adım Aralık’taki Güneş tutulmasının hayatınızda yaratacağı değişime destek verecektir. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1
Güç savaşlarının dans ettiği bir hafta bizi bekliyor. Gücü sağduyuyla kullanmak, ayağımızı yere sağlam basmak için sezgilerimize ve iç sesimize güvenmeli, bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların arkasında durmalıyız. Kişiliğimizden ödün vermeden içinde bulunduğumuz zor koşullara sakin çözümler üretmeli, güvendiğimiz kişilerden destek alarak fikirlerinden faydalanmalıyız. Haftanın ikinci yarısında katı düşünceler, sevginin sıcak potasında eriyerek, iletişimde bize yeşil ışık yakabilir. Otobanda devam eden yolculuğun yeni yerler keşfetmek için ara sıra da olsa patika yollara sapması gerektiğini unutmadan bu haftayı sağ salim tamamlamalıyız.
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2
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Haftaya başlamadan koltuğunuzun arkasına rahatça yaslanıp, hayatınızdaki temel taşları oluşturan ilişkilerle ne noktada olduğunuzu irdelemelisiniz. Zira dolunayın etkisi ile ikili ilişkiler alanınızda bir hasat döneminden geçiyorsunuz. Özellikle kariyer hayatınızda fikir çatışmalarına girerek, otorite figürleriyle mücadele etmek zorunda kalabilir, olayı işten ayrılmaya kadar vardırabilirsiniz. Bu dönemde bu tarz radikal kararlar almaktan kaçınmalı, konumunuzu ve menfaatinizi zorlayan, ileride pişman olacağınız tutumlar içine girmemelisiniz. Dediğim dedik tavrı bir kenara bırakıp, sevdiklerinizin size göstereceği ılımlı yaklaşımları içeren önerilere kulak vermeniz gerekiyor. Haftanın ikinci yarısı şefkat ve sahiplenme temaları öne çıkabilir.
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3
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Bu hafta gündelik hayattaki olaylar ve muhatap olduğunuz kişilerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. “Sinek küçük ama mide bulandırır” sözünü aklınızdan çıkartmadan, güveninizi sarsan kişilerle yol ayrımına gitmelisiniz. Ayrıca hukuki konular, devletle olan bağlantılar ve akademik temalarla alakalı sıkı takip etmeniz gereken kural ve yaptırımlar karşınıza çıkabilir. Bu süreci yönetmek için konusunda uzman kişilerden danışmanlık almak sizin için en doğrusu olacaktır. Hafta ortasında burcunuza geçen Ay kendinize duyduğunuz güveni destekleyerek, sezgilerinizde yanılmadığınızı kulağınıza sessizce fısıldayacak. Bu günlerde masa, yoga ve meditasyon gibi aktiviteler sizi rahatlatır. Tabii dostlarla yenilen keyifli bir akşam yemeğine de asla hayır dememelisiniz. Ne de olsa hayat akıp gidiyor.
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4
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Sosyal ilişkilerinizde köklü değişikliğe sizi mecbur bırakan Koç burcundaki dolunayın ardından, bu hafta özel hayatınızdakilerle zorlu bir sınavdan geçiyorsunuz. Siz karşınızdan uyum ve ahenk beklerken kapının yüzünüze sertçe çarpıldığını görüp şaşkına dönebilirsiniz. Sert tavırlar, ve korkuya neden olacak tehdit vari söylemler karşısında sakinliğinizi korumalı, öz değerinize daima sahip çıkmalısınız. Olumsuz düşüncelerden zihninizi arındırmalı özellikle haftanın ikinci yarısında kıvrak zekanızı harekete geçirerek önünüzdeki günlere olumlu bir yaklaşımla odaklanmalısınız. Yaşanılanlar hepsi size yeni bir kapı açılmasını sağlayacak.
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5
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Geçen haftadan beri ikili ilişkilerde soğuk duş etkisi yaratan gündemin, bu hafta üzerinizde daha fazla baskı yarattığını düşünebilirsiniz. İş hayatınızdaki yöneticilerin sert ve baskıcı tavırları karşısındaki sakin tavrınız, ne kadar sağduyulu olduğunuzu bir kere daha ortaya koyarak, ileride pişman olmalarına neden olacak. Kol kırılır yen içinde kalır, mantığıyla hareket edip, size maddi konfor yaratan ilişkileri anlık bir öfkeyle sonlandırmamalısınız. Eş ile de olan gergin ilişikleri bu hafta ustaca yönetmeli, mümkün olduğu kadar diyalogları aza indirmelisiniz. Hafta sonunda burcunuzda ilerleyecek olan Ay, ailenizle sevgi dolu, şefkatli bir ortamı paylaşmanıza destek verir.
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6
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Bu hafta iş hayatınızdaki yoğun tempo nedeniyle, sosyal ilişkilerinizi ihmal etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da arkadaşlarınızla aranızda soğuk rüzgarların esmesine neden olabilir. Bu dönemde size önerilen iş ortaklıklarını kabul etmek için pek uygun değil. Kararsız insanlar ve fikrini sık değiştirenlerle muhatap olmaktan çok yorulabilirsiniz. En iyisi bildiğiniz doğruları en başta kendi menfaatiniz için korumalı ve fikirlerinize saygı duyanlarla hayatta ilerlemelisiniz. Gururunuzu incitecek diye size yük olan kişilerle ilişkiyi sürdürmek sizi ileride daha çok üzecektir.
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7
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Hafta başında çok çaba sarf ettiğiniz, emek harcadığınız işlerden beklediğiniz geri dönüşü alamayabilirsiniz. Özellikle maddi tıkanmalar canınızı sıkabilir. Endişelenmemeli, sabır göstererek çözüm arayışlarına girmelisiniz. Hayatınızda değer verdiğiniz insanlarla ilişkilerde derin değişimler yaşamanız sizi ruhen zorlamakta. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını kabul etmeli, önünüzdeki günleri bu bakış açısıyla planlamalısınız. Hayatta hiç kimse sonsuza kadar kalıcı değildir. Kaçınılmaz değişim aslında olgunlaşmanın da önemli bir parçasıdır. Ayrıca çocuğunuzla iletişimde de zorlanabilirsiniz. Duygusal açıdan geçmişe yönelik travmaları çözmek için regresyon, aile dizimi gibi çalışmalardan destek almak ve temiz havada yürüyüş yapmak size fayda verebilir.
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8
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Bu hafta gerek özel, gerekse iş hayatınızdaki değişimler gelecek hayatınızı kökten etkileyecek nitelikte. Kariyer değişikliği için sağlam ve emin adımlar atsanız da ailevi meselelere takılı kalacak, özgür kararlar almakta zorlanacaksınız. Adeta kaçınılmaz bir kuralın takipçisi olmak zorunluluğu üzerinizde ekstra bir baskı yaratabilir. Ev içinde sıkıntılı atmosferin olumsuz enerjisinden kurtulmak için bol bol dışarı çıkmalı temiz havada dostlarınızla vakit geçirmelisiniz. Hafta sonunda annenizle vakit geçirerek, şefkati ve desteğiyle bir çocuk gibi mutlu olmayı deneyin.
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9
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Bu hafta her şey süt liman gibi görünse de aslında icebergin su altındaki kısmıyla haşır neşir olacaksınız. Zira arkanızdan çevrilen gizli kapaklı işler artık görünür hale gelir. Herkesin gerçek yüzünü en ince ayrıntısına kadar anlayacağınız günlerden geçiyorsunuz. Siz de gizli yürüttüğünüz ilişki ya da konuları açığa çıkartmak zorunda kalabilirsiniz. Hafta ortasında sezgilerinizle aldığınız kararlar sizi yanıltmayacaktır. Ayrıca mistisizm gibi soyut konulara ilgi duyabilir, hayatın anlamını daha zengin yönleriyle ele almak isteyebilirsiniz. Duygusal krizlerinizle tek başınıza mücadele etmek yerine yakın çevrenizden destek almayı deneyin. Haftanın ikinci yarısında ödemelerle ilgili ekstra harcamalar karşınıza çıkabilir bu nedenle alacaklarınızın takibini yapmalısınız.
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10
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Haftaya damgasını vuran Koç’taki dolunay sayesinde gerek duygusal hayatınızda gerekse sosyal ilişkilerinizde inişli çıkışlı günlerden geçiyorsunuz. Çocuksu tavırlar sergileyen kişileri olgunlaştırma çabasına girişmeyin, zira herkes kendi kararlarının doğruluğuna inanır. Maddi kazanç alanınızdaki artış beklentisi size zorluk çıkartan bir kurum ya da otorite figürü tarafından engellenebilir. Sabırla, çözüm yolları aramalı asla sonunda yenik düşeceğiniz inatlaşmalara girmemelisiniz. Aksi takdirde pahalı bir fatura ödemek zorunda kalabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında hayat arkadaşınız kendisine ilgi göstermemenizden dolayı yakınabilir. Eh pek haksız da sayılmaz doğrusu!
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11
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Haftaya damgasını vuran Koç’taki dolunay, ilişkiler alanında size adeta bir deprem yaşatmış olabilir. Bundan sonra hayatınızda kalanların kimler olacağına karar vermek zorundasınız. Henüz kopmayan ilişkilere de taviz vermekten kaçınacağınız bir güce sahip olsanız da bu gücü kendiniz ve sevdikleriniz için olumlu yönde kullanmalı, otoriter tavırlardan kaçınmalısınız. Hafta ortasında arkadaşlarınız arasında sırdaş olanlarla dertleşmek, sıkıntılarınıza çözüm bulmak için bir fırsat yakalayabilirsiniz. Siz de pek çokları için en az bir psikolog kadar çözüm yaratan kişisiniz. Hafta sonunda hayat arkadaşınızla sevgiyi paylaşmalı, birbirinizi koruyup kollamalısınız.
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12
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Bu hafta bilinç altınıza ittiğiniz korku ve endişeleri artık çözüme kavuşturmalı ve hayatınızdaki baskılardan özgürleşmek için kendi gücünüzü ve sahip olduğunuz değerleri ön plana çıkartmalısınız. Otorite figürleri ya da kurumsal yapılarla ilişki kurarken zorlanabilir, karşınıza bir anda çıkan olumsuz kararlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yaşamın her şeye rağmen, var olan güzel yanlarına odaklanmalı, herkes tarafından başarılması imkansız görülen zorlu koşullara adım atmaktan kaçınmamalısınız. Finansal koşullarla ilgili kayıplarınızı karşılayacak manevi bir destek, size iyi gelecektir. Özellikle size annelik eden kişilerle ilişkilerinizi haftanı ikinci yarısında iyileştirmeye özen göstermelisiniz.
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13
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Koç’taki dolunay, haftayı etkisi altına alırken size iş hayatınızla ilgili alışık olmadığınız kadar hızlı kararlar aldırtabilir. Bazen de çok derin düşünmeden olayları ele almak daha iyidir. Arkadaşlarınız arasında üzerinizde baskı kurmak isteyen kim varsa, onlardan uzaklaşmanız doğru olacaktır. Gelecekle ilgili önemli yatırımlara adım atarken son anda masadan kalkanlarla durumu düzeltmek için hiç uğraşmayın. Nitekim her ne oluyorsa sonuçta sizin hayrınız için olduğunu aklınızdan çıkartmayın. İnançlarınız ve sezgileriniz bu hafta size doğru rotayı çizdirtir. Mistik çalışmalara katılmak, sanatçı ruhunuzu beslemek için hafta içinde boşluklar yaratmaya çalışın. Zorlu şartların üstesinden gelmek için bu molalara sizin olduğunuz kadar hepimizin ihtiyacı var.