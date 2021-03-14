Haftalık burç yorumları (15 Mart 2021 - 21 Mart 2021)

Hayret, bu hafta gökyüzü hiç de fena değil.

Genel olarak çok daha olumlu güzel bir haftaya giriyoruz. Yer yer sağa sola isyan etme potansiyelimiz olsa da sinirlerimize biraz hâkim olursak güzel bir hafta bizi bekliyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

15 MART 2021- 21 MART 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

15 Mart- 21 Mart haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Haftaya Ay’ın Ay düğümleriyle olan olumlu açısıyla başlayacağız. Biraz daha duygusal, biraz daha anaç gözlerle çevremize bakacağımız günlerden geçeceğiz demek yanlış olmaz. Yine hafta başı iletişimci Merkür Balık burcuna girecek ve aklımızın duygusal filtresi ön plana çıkacak ve çok daha sezgisel yaklaşacağız olaylara.

Hafta ortasında ise Ay’ın deli dolu Uranüs ile yapacağı kavuşum bize “yeter artık senle mi uğraşacağım? Rahat bırakın beni. Çok sıkıldım, ben yeni bir hayat istiyorum!” diyerek abuk sabuk davranışlar göstermemize neden olabilir. Ve bu durum bizi çevremizde problemli insan konumuna düşürebilir. O nedenle hafta ortasında sinirlerimize hâkim olmamızda fayda var. Zaten Ay hemen sonra güzeller güzeli, oynak Venüs ile Plüton dediğimiz sevimsiz Mafya Abi’ye gayet olumlu açı yapacak ve bu bizi maddi, manevi her konuda tutkulu bir hale getirecek gibi görünmekte. Her ne kadar bu açı olumlu gibi görünse de ilişkilere çok dikkat etmekte fayda var. Kesinlikle kaş yapayım derken göz çıkarma söz konusu olabilir. Sonra o gözü yuvasına oturtmak için çok uğraşırsınız benden söylemesi. Kararında olun.

Hafta sonuna doğru ve hafta sonunda ise Güneş artık Koç burcuna geçecek ve bu da bahar demek. Aynı zamanda “Dünya Astroloji Günü” Astrologların yılbaşısı da diyebiliriz. Çiçekler açacak, hayat yeniden gözlerini açacak falan falan… Geçen yıl bu zamanlarda Korona denilen illetle Güneş Koç burcuna girmişti ve o zamandan beri değil çiçek, böcek gökyüzünü zor gördük. Artık bir dönem kapansın ve muhteşem bir yıl başlasın! Aynı zamanda hafta sonu Güneş ile Venüs de burç değiştirip o da Koç burcuna geçecek ve duygularımızı ifade ederken daha atak, para konularında daha girişimci olacağız. Bu hafta döviz ve borsalar coşabilir aklınızda olsun.

Genel anlamıyla olumlu bir hafta geçireceğiz. Hafta ortası sinirlerimize hâkim olursak mis gibi günler bizi bekliyor da denilebilir.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.