Haftalık burç yorumları (15 Mart 2021 - 21 Mart 2021)

ntv.com.tr 14.03.2021 - 09:26 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 09:27
Hayret, bu hafta gökyüzü hiç de fena değil.
Genel olarak çok daha olumlu güzel bir haftaya giriyoruz. Yer yer sağa sola isyan etme potansiyelimiz olsa da sinirlerimize biraz hâkim olursak güzel bir hafta bizi bekliyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
15 MART 2021- 21 MART 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
15 Mart- 21 Mart haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Haftaya Ay’ın Ay düğümleriyle olan olumlu açısıyla başlayacağız. Biraz daha duygusal, biraz daha anaç gözlerle çevremize bakacağımız günlerden geçeceğiz demek yanlış olmaz. Yine hafta başı iletişimci Merkür Balık burcuna girecek ve aklımızın duygusal filtresi ön plana çıkacak ve çok daha sezgisel yaklaşacağız olaylara.
Hafta ortasında ise Ay’ın deli dolu Uranüs ile yapacağı kavuşum bize “yeter artık senle mi uğraşacağım? Rahat bırakın beni. Çok sıkıldım, ben yeni bir hayat istiyorum!” diyerek abuk sabuk davranışlar göstermemize neden olabilir. Ve bu durum bizi çevremizde problemli insan konumuna düşürebilir. O nedenle hafta ortasında sinirlerimize hâkim olmamızda fayda var. Zaten Ay hemen sonra güzeller güzeli, oynak Venüs ile Plüton dediğimiz sevimsiz Mafya Abi’ye gayet olumlu açı yapacak ve bu bizi maddi, manevi her konuda tutkulu bir hale getirecek gibi görünmekte. Her ne kadar bu açı olumlu gibi görünse de ilişkilere çok dikkat etmekte fayda var. Kesinlikle kaş yapayım derken göz çıkarma söz konusu olabilir. Sonra o gözü yuvasına oturtmak için çok uğraşırsınız benden söylemesi. Kararında olun.
Hafta sonuna doğru ve hafta sonunda ise Güneş artık Koç burcuna geçecek ve bu da bahar demek. Aynı zamanda “Dünya Astroloji Günü” Astrologların yılbaşısı da diyebiliriz. Çiçekler açacak, hayat yeniden gözlerini açacak falan falan… Geçen yıl bu zamanlarda Korona denilen illetle Güneş Koç burcuna girmişti ve o zamandan beri değil çiçek, böcek gökyüzünü zor gördük. Artık bir dönem kapansın ve muhteşem bir yıl başlasın! Aynı zamanda hafta sonu Güneş ile Venüs de burç değiştirip o da Koç burcuna geçecek ve duygularımızı ifade ederken daha atak, para konularında daha girişimci olacağız. Bu hafta döviz ve borsalar coşabilir aklınızda olsun.
Genel anlamıyla olumlu bir hafta geçireceğiz. Hafta ortası sinirlerimize hâkim olursak mis gibi günler bizi bekliyor da denilebilir.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta sizin için kariyer ve para ile ilgili konularda hareketlilik olacak gibi duruyor. Özellikle hafta ortasında işve kariyer konularında güzel konuşmalar, gelişmeler yaşamanız olası. Para konusunda zaten Uranüs, Satürn arasındaki kötü açı zayıfladığı için yaz başına kadar bu anlamda rahat soluk alacaksınız. Bu haftayı maddi konularla ilgilenerek geçireceksiniz demek mümkün. Olumlu, az risk alabileceğiniz işlere girişmenizde fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta dikkatiniz daha çok hayatınızın genel akışı ile ilgili konularda olacak gibi görünmekte. Hafta ortasında özellikle kariyer alanınızdan geçen Satürn ile sert açılar olacağı için bir anda kendinizi olmadık durumlar içinde bulabilirsiniz. O nedenle olabildiğince sakin kalmaya ve alınganlık göstermemeye dikkat edin. Ne kadar profesyonel kalırsanız o kadar iyi. Bunun yanında sırt ve bel ağrılarına dikkat etmeniz iyi olur.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu hafta her şeyi bir kenara koyun gerekirse ve ne olursa olsun psikolojinize dikkat edin. Gaipten sesler, meleklerle konuşmalar ve aydınlanmalar yaşamanız mümkün. O nedenle zaten hızlı çalışan bir aklınız var, bir de bu tip spritüal konulara kayıpta iyiden iyiye deliye çıkarmayın adınızı. Hayatın anlamını çözmeye falan kalkmayın, oturun işinize bakın derim. Yani bu hafta bir kafa dağınıklığı söz konusu olabilir. Önemli işlerden uzak durun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta sizin eşinizin parası, miraslar, nafaka, cinsellik, ameliyatlar ve resmi işler gibi konularda bazı olumlu gelişmeler olabilir. Bu ve buna benzer olaylar sizin Satürn bu alandan çıkana kadar hayatınızı meşgul edecektir. Ama bu hafta her şeye rağmen güzel açılarla bu anlamda yüzünüz gülebilir. Bunun yanında eğer öğrenciyseniz akademik anlamda güzel haberler, durumlarda bu hafta söz sahibi olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Ah, canım aslanlarım, siz bu yıl eş, aile ve kariyerden ne çektiniz böyle! Ama merak etmeyin az kaldı artık bunun güzel işaretlerini bu hafta almaya ucundan başlayacaksınız gibi görünüyor. Bunu bir demoymuş gibi düşünün. Ama yine de bu hafta özellikle ilişkinizden ziyade kariyerle ilgili konularda bir anda parlayıp “Ben burayı yakarım, siz de kim oluyorsunuz?” diye hop oturup hop kalkmayın. Keskin sirke küpüne zarar.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Sevgili Başaklarım, sizlerde bu yılın ilişkiler ve evlilik konusunda sıkılan burçlar kategorisindesiniz. Evlilik ortaklık konularını anlatan alandan geçen Neptün yapıştı kaldı üstünüzde. Bu yarı ayık Neptün pek de yavaştır. Ama bu hafta sizden bu ve buna benzer konularda hoş haberler gelebilir. Kararları abartmayın ve hemen hop diye bir sonuca varacaksınız diye bir çuval inciri heba etmeyin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta siz teraziler için özellikle resmi işlerde varsa sıkıntılı meseleleriniz güzel gelişmeler olacakmış gibi görünüyor. Aile ve çalışma alanınız, iş arkadaşlarınız gibi konular bu hafta daha bir çözülür yolunu bulur gibi olacak. O nedenle aceleci olmadan yapmanız gerekenleri sırayla yapmaya bakın planlı programlı bir hafta geçirirseniz sizin için gayet olumlu bir hafta olacaktır. Ve ayrıca dişlerinize, kulak ve ense bölgenize dikkat edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta size sağlık, çalışma atmosferi ve ortaklık, evlilik konularıyla ortaya karışık bir şekilde ilerleyecek. Ayrıca aşk, meşk konularında da elle tutulur gelişmeler olacakmış gibi görünüyor. O nedenle bu hafta özellikle sorunlu ilişkileri tekrar yapılandırmanız için gökyüzü size yeşil ışık yakıyor. Bunu elinizden geldiğince değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında çekirdek aile ile ilgili güzel haberlerde kapınızı çalabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu haftayı gökyüzü sizin ellerinize bıraktı demek yanlış olmaz. Çünkü vurgu tamamen sizin performansınızda durmakta. O nedenle özellikle iletişim, kısa vadeli planlarınızı yürürlüğe sokabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili yapmanız gerekenler de varsa atlamayın. Bunun yanında uzun süredir çözülememiş para konuları varsa bunları da çözmek için ufak ama sağlam adımlarla konunun üstüne gitmenizde fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta çocuklar, aşk, hobiler, şans ve şansla ilgili konularda enteresan gelişmeler olabilir. Ama öncelikle gönül ilişkileri konusunda biraz özgürleşmek istemeniz çok doğal o nedenle aslında her türlü ilişkide biraz uzak kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu sizin içinde, karşı taraf içinde iyi olabilir. Sevgili oğlaklar bu hafta eğer borsa, kripto para gibi konularda dikkatli davranın olur mu? Ani büyük çıkışlar yaparak risk almayın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Canım kovalarım, bu hafta çekirdek aile ana, babanız, akrabalar falan biraz sizi dürtebilir, olur olmadık isteklerle karşınıza çıkabilirler. O nedenle sinirlerinize hâkim olmanız çok önemli. Olur ya bir anda parlayıp gereğinden fazla tepki gösterirseniz bunun size dönüşü pek de iyi olmayacaktır. Bunun yanında para akışıyla ilgili olarak enteresan gelişmeler olabilir. Alacağınız varsa bu haftayı boş geçmeyin biraz ısrarcı olun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta güzel balıklarım, size önümüzdeki haftaya kendinizi hazırlayın demek isterim stresli bir 4. Haftaya şimdiden kendinizi hazırlayın. Hazır bu hafta gökyüzü iyimserken maddi manevi ortalığı toparlamaya gayret edin. Özellikle hafta ortası hani kelimenin tam anlamıyla bir akıl tutulması yaşamanız olası. Gereksiz, manasız koşuşturmalardan bu hafta kendinizi uzak tutarsanız yolunuz hayli açılıyor. Dingin olmaya çalışın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.