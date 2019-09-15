Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2019 astroloji)

1 Koç, Aslan ve Yay burçları üzerlerindeki miskinliği bir kenara atıp gelecek yaşamları için cesaretli kararlar alabilecek. Takım ruhuyla yapılan iş projeleri uzun zamandan beri idealize edilen fikirlerin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Bu dönemde tek başınıza her işi halletmeye kalkmayın. Zira Merkür ve Venüs Terazi burcunda seyahat ederken ikili ilişkilerinizden destek almayı göz ardı etmemelisiniz. Uyumlu, ahenkli aşk serüvenine adım atanlar, diğer yandan biten ilişkilerine kapılarını tamamen kapatmayı başarmalılar. Estetik konular, güzellikle ilgili öne çıkan detaylar, bu hafta herkesin gündemin birinci maddesini oluşturabilir.

2 Yükselen Koç ve Koç Burcu: Bu hafta gerek ortaklık gerekse özel hayattaki ilişkinize taze kan taşımalısınız. Canlı, dinamik, enerjik yapınızla hayatınızdaki insanlara cesaretli yanınızı gösterip, riskli kararların altına imza atmayı isteyeceksiniz. Sizden daha güçlü ya da tecrübeli olan kişilerin desteğinden faydalanarak yaşama enerjinizi olumlu kullanmayı başarabilirsiniz. Hafta ortasında yönetici gezegeniniz yaşam dinamosu Mars’ın çalışkan Başak burcundan, Oğlak’ta seyahat eden yer altını yoktan var eden, yaşamı dönüştürücü güce sahip Pluton ile olumlu etkileşimi kurumsal yapılarla olan bağınızı güçlendirip sizi yeni iş projelerinin ortasına iter. Aşırı yorgunluktan dolayı kemik ve eklem ağrıları tetiklenebilir, dikkatli olmalısınız.

3 Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bu hafta sevdiklerinizle sosyalleşme, kol mesafesini koruduğunuz duygusal ilişkilere yelken açma, güzelleşmek uğruna estetik doktorunuzun yetenekli ellerine teslim olma, organizasyonların sosyal kelebeği olma size keyifli gelecek. Mesai arkadaşlarınızla uyum ve ahenkli bir iletişim kurma fırsatı elde edebilirsiniz. Ofisinizde dekorasyon değişikliği yapmak, sanat değeri yüksek obje ve aksesuarları yaşam alanınızda kullanmak size mutluluk ve neşe verir. Evcil hayvanı olanlar birlikte keyifli zaman geçirirler. Olmayanlar ise evlerine bir pet alma isteği duyabilirler. Böbreklerinizi korumak için bol su tüketmeyi ihmal etmemelisiniz. Hafta sonunda ortak gelirlerinizde ummadığınız kayıpların farkına varabilirsiniz. Malınıza sahip çıkmayı bilmelisiniz.

4 Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Geçen hafta iş hayatınızda meydana gelen sarsıcı olaylar, hayal kırıklığı taşıyan diyaloglar sizin enerjinizi oldukça düşürmüş olabilir. Geçmişe takılı kalıp, kendinizi boşuna üzmemelisiniz. Zira bu durum eski bir kapının kapanıp yenisinin açılmasına neden olacak. Bu hafta başından itibaren ateşli günlere yelken açıyorsunuz. Sizdeki hava enerjisini yakın çevrenizle cömertçe paylaşın. İletişim trafiğinin yoğun olduğu sosyal çevrenizde hobiniz sayesinde yeni insanlarla tanışabilir, yaratıcılığınızı onlara kolay yansıtabilirsiniz. Şans oyunları ya da komisyon işlerinden şans bu hafta yüzünüze gülebilir.

5 Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Sizi duygu dünyasına sürükleyen geçen haftaki dolunayın ardından bu hafta kariyerinizde hızlı ve dinamik gelişmelere şahit olacaksınız. Sizi seven yöneticiler grup içindeki haklarınızı gözeterek uzun zamandan beri beklediğiniz terfi ya da maaş artışını somutlaştırarak, hak ettiğiniz sonucu elde etmenize memnuniyetle destek olurlar. İyi niyet ve çalışkanlığınızın ön plana çıkacağı bir süreçtesiniz. Ayrıca yurt dışı ile ilgili süre giden her türlü bağlantınızda artık bir farkındalık zamanından geçeceksiniz. BU alanda biten ne varsa hiç üzülmeden yeninin kapılarını size açar. Uzun seyahatler gündeme gelirse boşuna şaşırmayın. Bu dönemde valiziniz elinizden düşmeyebilir.

6 Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Gündelik hayatınızda meydana gelen değişimler artık sizi yorgun düşürmüş olabilir. Sağlık sorunlarıyla karı karıya kalmadan gıda takviyesi, düzenli uyku ve spor ile eski sağlığınıza kavuşursunuz. Çok çalışarak ve zihninizi yorgun düşürene kadar analitik konulara vakit ayırarak bu dönemde kazandığınız parayla, yepyeni bir işe adım atıp bir ortaklık oluşumuna destek olabilirsiniz. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir proje ve yeni iş oluşumu bir yıl boyunca dinamik bir çalışma temposuyla size hayalini kurduğunuz parayı kazandırabilir. Mesai arkadaşlarınızla stratejik bir plan yaparak önemli bir işin alt sisteminin hazırlığını tamamlayıp atık harekete geçmelisiniz. Her şeyin mükemmel olmasını beklemek size boşuna zaman kaybettirecektir.

7 Yükselen Başak ve Başak Burcu: Bu dönemdeki çalışma temposunun çılgınlığı yüzünden sağlığınız bozulmadıysa bir daha sırtınız yere gelmez. Siz siz olun üstünüze vazife olmayan işlerin de peşinden koşarak kendinizi yıpratmayın. Aksi takdirde karşınızdakiler sizin bu çabanızı gereği gibi fark etmeyecek, şikayet ettiğiniz takdirde de her şeyin kendi seçiminiz olduğunu ifade edeceklerdir. Hayattaki güzellikleri fark etmek için kimseye ihtiyacınız yok. Her işinizin ve güçlüğün altından kalkabilecek, donanım ve beceriye sahipsiniz. Acaba başarabilir miyim? Tarzı gereksiz soruları zihninizden uzaklaştırdığınız ölçüde 2020 yılında somut iş başarılarına imza atabilirsiniz. Hafta ortasında hayatınızdaki önemli birlikteliklerin yapısında kökten değişimler meydana gelebilir. Bu sürece hazırlıklı olmalı ve yeniye vakit geçmeden yer açmalısınız.

8 Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Hak, hukuk, adalet konuları bu hafta sizden yana. Özel hayatınızda partnerinizden beklediğiniz ilgiyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Haftanın ilk yarısı hayata karşı güven duymak için en sevdiğiniz kişinin elini tutmak isteyeceksiniz. Bazılarınız güven sarsıcı olaylarla karşılaşabilirler. Ahengi yakalamaya çalışırken birden ilişkilerde soğuma, kopma ve ayrılıklar meydana gelebilir. Hemen paniğe kapılmamalı moderatör yeteneğinizle karşınızdakinin hata yaptığını kabul etmesini sağlamalısınız. İş ortaklıklarınızda yaşanabilecek olası gerginlikleri, tecrübeli sizden yaşça büyük kişilerin tecrübelerine kulak vererek giderebilirsiniz.

9 Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Balık dolunayının ardından özel hayatınız ile ilgili pek çok derin konuyu su yüzüne çıkartmış olmalısınız. Eşinizin size olan tutkusunda bir azalma meydana geldiğini hissediyorsanız, bunu hemen uygun bir dille kendisine sormalı, şüphe ve kafanızı karıştıran düşünceleri içinizde saklamamalısınız. Haftanın ilk yarısında, masaj, yoga, spa gibi aktivitelerden faydalanarak sinir sisteminizi rahatlatmanızı öneririz. Parasal konularda mevcut belirsizlikler bu hafta giderilebilir. Yurtdışından beklediğiniz ödemeleri alabilirsiniz. Gizli kapaklı ilişkilerden kaçınmalı arkanızdan yapılan dedikodulara kulak asmamalısınız. Kardeşinizle olan diyaloglar size aile içinde kalıcı karalar aldırtır.

10 Yükselen Yay ve Yay Burcu: Haftaya seyahate çıkarak adım atabilirsiniz. Yurt dışında kendinize yeni bir hayat kurma fikrine sanki oldukça sıcak bakıyorsunuz. Yabancılarla olan ilişkilerinizde sene başından beri hayal ettiğiniz hedefler elde edip edemeyeceğiniz bu hafta anlayacaksınız. Ayrıca akademik ve eğitsel konuların canlanacağı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır uğraştığınız bir projenin kurumsal yapılar tarafından onaylandığınız görmek emeklerinizin boşa gitmediğinin kanıtı olacak. Yatırımlarınızı finansal yönü güçlü kişilerle ortaklaşa yürütebilirsiniz.

11 Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta sanki hayat yelkeninin dümeni iyiden iyiye sizin kontrolünüze geçiyor. Gerek aile içi gerekse iş ilişkilerinizde büyük sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Sağduyu ve yapıcı kararlarla şekillendirdiğiniz yaşam tecrübenizin adeta hasat zamanıyla karşı karşıyasınız. Haftanın ilk yarısı sosyal ilişkiler, hobiler, hayat arkadaşınız ya da çocuğunuzla geçirdiğiniz zamanlar size zevk verebilir ve hayatı paylaşmanın keyfine varmalısınız. Evde yapacağınız dekorasyon değişimi ya da tadilat işleri sizin için sonbaharın en verimli konuları arasında olacaktır. Hafta sonu uzun zamandır hayali kurduğunuz yeni bir eve taşınabilir ya da gelecekle ilgili kararlarınızı partnerinize kabul ettirmek için çaba sarf edersiniz.

12 Yükselen Kova ve Kova Burcu: Hayat mücadelesinde ne kazanıp ne kaybedeceğiniz hakkında geçen haftaki Balık dolunayı size öenmli mesajlar taşıdı. Belki de hayatla mücadele etmek yerine daha barışçıl ya da daha spiritüel bir yol izlemeye karar verdiniz. Bu yeni fikirlerinizin gelecekle hedefleriniz üzerindeki etkisini derinden hissedeceksiniz. Elinizde olmayan koşulların olumlu taraflarına odaklanmalısınız. Diş, kemik, eklem ağrılarınız için ruhsal olarak sizi rahatlatan aktivitelerden yararlanmalı, bol bol spor yapmalısınız. Haftanın son günü uzaklar, yabancılar, hayat görüşünüz ile ilgili köklü değişimlere adım atmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun faydası uzun vadede hayatınıza yansıyacaktır.