Haftalık burç yorumları (17-23 Aralık 2018 astroloji)

Bu haftanın en önemli tarihi 22 Aralık Cumartesi günü olacak, Güneş Yay burcundaki seyahatini tamamlayıp Oğlak burcuna geçiş yapacak. Oğlakların dönemi başlıyor. Güneş Oğlak burcunda seyahat ederken, dönemin enerjisi biraz daha ciddileşir. Hayattaki sorumluluklarımızı ve kaygılarımızı biraz daha ön plana alarak hareket etmeye başlarız. Özellikle aktif iş hayatında olanların, başarıya verdikleri önem ön sıralara gelir. Kaygı ve korkularımıza biraz daha fazla kulak vermeye başlayabiliriz. Başımıza gelebilecek olumsuzlukları düşünerek, önlem almaya çalışabiliriz.

Yine 22 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul saati ile 20:48’de bir Dolunay meydana gelecek. Güneş Oğlak burcuna geçer geçmez, Yengeç burcuna henüz geçmiş olan Ay ile karşı karşıya gelecek. Dolunay anının yükseleni Aslan burcu olacak. Oğlak ve Yengeçler başrolde iken, Aslan ve Kovalar yardımcı başrolü alacaklar. Klasik astrolojide, Dolunay dönemleri önemlidir çünkü sıkışmışlıklarımız karşısında kapanması gereken konuları gündemimize taşırlar. Bizim kapatmamız gereken ve başarmadığımız mevzuları sanki hayat bizim adımıza kapatır ve yeni sayfalar açmamıza olanak verir. Burçlara olan etkisini ve olası temaları aşağıda bulabilirsiniz.

Hayata karşı cesur adımlar atmaktan çekinmeyeceğiniz, sağlıklı, mutlu, keyifli bir hafta dilerim.