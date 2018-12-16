Haftalık burç yorumları (17-23 Aralık 2018 astroloji)
ntv.com.tr
Güneş ve Ay’ın hareketlerinin başrolde olduğu bir haftaya başlıyoruz. 2018’in son iki haftasına genel olarak baktığımızda çok büyük hareketlilikler yok, fakat bu hafta Güneş burç değiştirecek ve Ay ile karşı karşıya gelerek Dolunay oluşturacak. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
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1
Bu haftanın en önemli tarihi 22 Aralık Cumartesi günü olacak, Güneş Yay burcundaki seyahatini tamamlayıp Oğlak burcuna geçiş yapacak. Oğlakların dönemi başlıyor. Güneş Oğlak burcunda seyahat ederken, dönemin enerjisi biraz daha ciddileşir. Hayattaki sorumluluklarımızı ve kaygılarımızı biraz daha ön plana alarak hareket etmeye başlarız. Özellikle aktif iş hayatında olanların, başarıya verdikleri önem ön sıralara gelir. Kaygı ve korkularımıza biraz daha fazla kulak vermeye başlayabiliriz. Başımıza gelebilecek olumsuzlukları düşünerek, önlem almaya çalışabiliriz.
Yine 22 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul saati ile 20:48’de bir Dolunay meydana gelecek. Güneş Oğlak burcuna geçer geçmez, Yengeç burcuna henüz geçmiş olan Ay ile karşı karşıya gelecek. Dolunay anının yükseleni Aslan burcu olacak. Oğlak ve Yengeçler başrolde iken, Aslan ve Kovalar yardımcı başrolü alacaklar. Klasik astrolojide, Dolunay dönemleri önemlidir çünkü sıkışmışlıklarımız karşısında kapanması gereken konuları gündemimize taşırlar. Bizim kapatmamız gereken ve başarmadığımız mevzuları sanki hayat bizim adımıza kapatır ve yeni sayfalar açmamıza olanak verir. Burçlara olan etkisini ve olası temaları aşağıda bulabilirsiniz.
Hayata karşı cesur adımlar atmaktan çekinmeyeceğiniz, sağlıklı, mutlu, keyifli bir hafta dilerim.
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bu hafta sonundaki Dolunay ile birlikte, yakın akrabalarınız, kardeşleriniz veya dostlarınız ile yaşadığınız konular üzerinde önemli kararlar alabilirsiniz. Duygularınız ve gerçekler arasında sıkışmış gibi hissederek, zamanın ruhuna uyarak daha rasyonel olan yolu seçebilirsiniz. İletişim kaynaklarınızı değiştirmek de bir konu olabilir. Hobileriniz hakkında bir dönemi kapatıp yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Bu Dolunay büyük hayat planlarınız üzerinde de etkili olabilir. Yurtdışına yerleşmek veya gitmek konusunda kafanızdaki kurguları hayata geçirmeye çalışabilirsiniz.
Aileniz ve yuvanız ile ilgili durumlarda duygusal tepkiler verebilirsiniz. Belki de duygusal yaklaşımlar sergilemeniz bu dönem için en doğrusu da olabilir.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, para hesabı konusunda son dereceli yeteneklisiniz. Bu hafta ki Dolunay ile birlikte bu yeteneğinizi biraz daha ön plana çıkarabileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yılın sonlarına doğru yaklaşırken maddi birikiminiz, kendi emeklerinizle kazandıklarınız veya ailenizden aldığınız maddi destek konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Duygularınız ve gelecek planlarınız arasında kaldığınız durumlar oluşabilir. Mantığınızı ön plana alırken, geçmiş tecrübelerinizi ön planda tutmanız doğru olacaktır.
Bir süredir hayatınızın odağına koyduğunuz, ikili ilişkileriniz ile ilgili şüphelerinizi test etmek istercesine sınavlar uygulayıp, bazı konularda içinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz. Yaşanan olayları karşınızdakinin verdiği tepkileri anlamlandırmakta zorlanabilirsiniz.
Büyük hayat planınız veya yurtdışı konularında derslerinizin devam ettiği bir yıl içerisindesiniz. Biraz daha sabır…
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, aslında bu hafta yaşanacak Dolunay sizin için de büyük önem arz ediyor. Sebebine gelince, ay sizin burcunuzdan çıkıp, komşunuz Yengeç burcuna geçer geçmez Güneş ile karşı karşıya gelecek. Her ne kadar Yengeç burcunda Dolunay desek de, Dolunay’ın 00° de oluyor olması halen sizi de etkisi altına alabileceğini gösterir. Bir süredir Güneş zıttınız Yay burcunda ilerliyor ve sizin de özellikle ikili ilişkileriniz hakkında bazı kararlar almanıza yol açıyordu. Bu Dolunay’da da farkındalıklarınız artabilir ve bazı defterleri kapatmak isteyebilirsiniz. Hayatınızın diğer kişilerden farklı yönlerinde hem kapanışlar hem de yeni başlangıçlar planlayabilirsiniz.
Ailenizden aldığınız maddi destek konusunda kendinizi huzursuz hissettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Hakkınızda devam eden bir mahkeme varsa bununla ilgili veya ödenecek kredi, vergi gibi konularda zorlu bir yıla başlıyorsunuz. Her zaman ayağınızı yorganınıza göre uzatıp karar vermeniz lehinize olacaktır.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, Güneş tam zıt burcunuz olan Oğlak burcuna geçiş yapıyor…Bu hafta sonundan itibaren sizin için de önemli bir dönem başlıyor. Güneş Cumartesi günü Oğlak burcuna geçerken, yönetici gezegeniniz Ay’da Yengeç’e geçiş yapacak ve karşı karşıya kalarak Dolunay meydana gelecek demiştik. Kemerlerinizi bağlayın, 2019’un ilk haftalarında yaşanacak Tutulmaların provası gibi düşünebileceğiniz bu dolunay ile hayatınızda meydana gelen konulara dikkat edin. Tam da bu konular üzerinde yenilikler yaşayabilirsiniz. Kendi hayatınız ve ikili ilişkileriniz ile ilgili kapatmanız ve hayatınıza devam etmeniz gereken ne varsa bu dönemde tekrar karşınıza çıkabilir. Almanız gereken derslerinizi iyice düşünüp, yaptığınız hataları tekrarlamamak hatta yepyeni davranış modelleri geliştirerek ilerlemeniz faydalı olabilir.
Haftalardır yazdığım gibi 2019’un başrolünde siz olacaksınız... Bunları ısınma turları olarak düşünebilirsiniz. Hayata bakışınız, hayatınız, ilişki anlayışınız değişim sürecinde…Tabii ki yaşadığımız her olay bizi çok daha mutlu bir insan haline getirmek için yaşanıyor dolayısıyla siz de bu dönemi mutluluğa giden yol olarak kurgulayabilirsiniz.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan Yeni Ay’da sizin özellikle aşk konusunda kıskanılacak güzellikle bir aşka başlayabileceğinizi yazmıştım…Bu haftaki gökyüzü durumlarına baktığımda yine aynı yerde bir Dolunay olacağını gözlemliyorum. Aşk konusunda kafanız karışık. Hayattan aldığınız keyfi tekrar yakalamak için ciddi sorgulamalar girdiğiniz ve belki de hayatın sizi belli bir yöne doğru ittiği bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Aşkınıza karşı egonuzla durmak hatta her zaman öne planda olmak konusunda ki yaklaşımınız sizi geçtiğimiz dönemde başladığınız ilişkinizde farklı kararlar almak konusunda zorlayabilir.
Keyif ve eğlence anlamında zorlu bir sene geçirdikten sonra biraz hareketli bir hayat yaşamak konusunda ısrarcı olmaya başlayabilirsiniz. Arkadaş çevreniz ve platonik olarak etkilendiğiniz insanlar da bu Dolunay dönemindeki kararlarınızda etkili olabilir.
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, astrolojide şansı, uğuru ve bereketi ile bilinen Jüpiter bu sene sizin yuvanız, eviniz ve aileniz ile ilgili konularda…Bu hafta yaşanacak Dolunay’da, yuvanız ve iş hayatınız hakkındaki gelişmeler üzerinde olacak gibi duruyor. Hiç aklınızda yokken ev değişikliği yaşayabilirsiniz. Aktif olarak iş hayatınız varsa bu haftadan sonra yepyeni bir döneme başlayabilirsiniz. Ailenizde önemli gelişmeler yaşanabilir. Belki de siz yeni bir aile kurmak konusunda bazı adımlar atabilirsiniz. Hayatın senaryoları nasıl şekillenir bilinmez tabii ama iş hayatınız, toplum içerisindeki konumunuz, eviniz, yuvanız ve aileniz ile ilgili konularda bazı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Aşk konusunda son bir yıldır türlü türlü sınavlar veriyor olabilirsiniz. Satürn’ün buradaki zorlayıcı etkisi bir süre daha sizinle olacak. Unutmamalısınız ki bu dönemden sonra mükafatlarınızda sizinle olacak. Aldığınız dersleri unutmadan karar almanız önemli.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, etrafınızdaki herkesi idare etmeye çalışıp, kendi mutluluğunuzdan çok onların mutluluğuna odaklanan karakter yapınız sayesinde çok fazla dostunuz olmuş olabilir. Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte bu dostluklarının ne kadarının sizin büyük hayat planlarınız üzerinde etkili olduğunu düşünmeye başlayıp, sizin için çok çok zor olsa da belki de bazılarını hayatınızdan çıkarmak konusunda adımlar atabilirsiniz. Hobileriniz hakkında bazı kararlar alıp, uygulamaya başlayabilirsiniz. Uzun zamandır öğrenmek istediğiniz bir spor dalına başlamak gibi. Eğer varsa kardeşlerinizin sizin geleceğinizdeki yerini tartıp, ilişkinizi farklı boyutlara almak isteyebilirsiniz. Yurtdışına eğitim almak ve yaşamak konusunda önemli adımlar atabilirsiniz.
İletişim kazalarına ve kanallarına dikkat etmeniz faydalı olacaktır.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, kendi emeklerinizle kazandığınız maddi konular ile ilgili önemli bir haftaya başlıyorsunuz. Bu hafta sonunda yaşanacak Dolunay’ın sizin için olası konuları arasında maddi konular var. Hem kendi emekleriniz ile kazandıklarınız hem de ailenizden alacağınız destek ile ilgili gelişmeler olabilir. Verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alamadığınızı düşünebilir yeni kararlar verebilirsiniz veya ailenizden aldığınız maddi destekler hakkında önemli farkındalıklara ulaşabilirsiniz. Eğer ödemeniz gereken vergi, kredi borcu gibi borçlar varsa, bu hafta bir şekilde bunları kapatıp yepyeni bir sayfa ile 2019’a geçmek isteyebilirsiniz. Miras konuları gündeminizde ise farklı yaklaşımlar sergilemek isteyebilirsiniz.
Venüs sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Astrolojide Venüs, ikili ilişkileri, güzellik kavramlarımızı, sanatı, estetiği sembolize eder. Bu hafta ikili ilişkilerinizde daha kendiniz gibi davranabildiğinizi düşünebilir hatta tutku ve gizem konularını abartabilirsiniz. Estetik konularında girişimde bulunmak isteseniz de biraz daha bekleyip en azından hafta sonuna ulaşmayı deneyebilirsiniz.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, sizin döneminizin de sonunda geldik. Bu hafta sonu Güneş sizin burcunuzdan ayrılıp, komşunuz Oğlak burcuna geçiş yapacak. Geçtiğimiz bu dönem içerisinde hayatınızın kritik noktaları ile ilgili gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Geçirdiğimiz Yeni Ay’da verdiğiniz kararları sorguladığınız hatta bu uğurda belki de aksiyona geçmek isteyeceğiniz bir Dolunay dönemine giriyoruz…Sizin ve ilişkinizin gidişatı hakkında bazı evreli kapatıp, yenilerine yer açabilirsiniz. Güneş 0°Oğlak burcuna geçiş yaptığı anda bu Dolunay gerçekleşeceği için siz de kuvvetli etki alacak burçlardan birisiniz. Hayatınızın sizi çevrenizdekilerden ayıran her türlü detayı hakkında farkındalıklarınızla, bir dönemi kapatıp yepyeni bir dönemi başlatacak girişimlerde bulunabilirsiniz.
Kendi emeğinizi vererek elde ettiğiniz maddi kazançlarınızda sizi düşündüren olaylar gelişebilir. Aslında son bir yıldır bu konu gündeminizde ve size yaşanan olaylarla bazı dersler vermiş olmalı. Aldığınız dersleri hayatınıza taşıyarak bu süreci çok daha hafif hale getirebilirsiniz.
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, 2019’un ilk haftalarında yaşanacak tutulma döneminin enerjisine yavaş yavaş girmeye başladınız. Hayatınızda belki de sizin kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylar yaşıyor olabilirsiniz. Kendi hayatınız ve ilişkiniz arasında sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Tutulma dönemlerinin de amacı biraz da budur zaten. Sizin değişiklik kararı verememenizden dolayı adım atamadığınız durumlarda hayat devreye girer ve sizi bir yola sokar. Değişim ilk başlarda sancılı dursa da sonraları sizin hayatınızın tam da halay ettiğiniz noktaya gelmesi için başınızdan geçenleri yaşadığınızı anlarsınız. Satürn’ün de sizin burcunuzda ilerlemesi ile bu dönem biraz daha kökten değişikliklere ve zorlanmalara gebe olabilir. Fakat ne olursa olsun, çok daha mutlu bir döneme geçeceğiniz kesin. Bu hafta sonu meydana gelecek Dolunay’da yaşayacaklarınız, size tutulma döneminde yaşayacaklarınızın bir göstergesi olabilir.
Unutmayın ki, ocak ayında yaşanacak tutulma dönemlerinde yine yorumlarımla buradan size gökyüzü ipuçlarını vermeye devam edeceğim.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, bu Dolunay döneminde sizde kuvvetli etki alacak burçlardan birisiniz. Eğer çocuğunuz varsa, bu hafta sonuna doğru, hayatı ile ilgili yeni kararlar alıp, farklı bir döneme başlamasına destek olabilirsiniz. Bu hafta sonu yaşanacak Dolunay ile birlikte, tam da karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz bir aşk ilişkiniz varsa, önemli farkındalıklara ulaşıp, yeni bir karara imza atabilirsiniz. Arkadaş çevreniz ve aşk hayatınız arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Kapatmanız gereken defterleri görmemezlikten geldiğiniz sürece hayat sizin adınıza adım atarak, tüm kapanış hamlelerinde dümene geçecektir.
Günlük rutinlerinizde sizin kontrolünüz dışında gelişmeler olabilir. Eğer varsa ekipleriniz hakkında duygusal kararlar almadan önce iyi düşünmelisiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir senedesiniz.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, bu yıl sizin için iş hayatınızı yeniden yapılandırmanız gerektiği ile ilgili dersler ile dolu geçti…Hayatı çok net yorumlayamadığınız anlarda aileniz size destek vermiş olabilir, bu dönem hızla geçiyor ve sis perdesi aralanıyor. Artık siz de istekleriniz ve istemedikleriniz konusunda daha net olmaya başlayabilirsiniz. Büyük hayat planlarınızı gözden geçirdiğiniz geçtiğimiz haftalardan sonra bu hafta ki Dolunay ile iş hayatınızda bir dönemi tamamen kapatıp, yepyeni bir döneme başlayabilirsiniz. Yuvanız, eviniz ve aileniz hakkında da yeni kararlar olabilir. Duygularınızla hareket ettiğiniz bu süreçte hayat enerjinizin değişkenlik göstermesi de sizi yormuş olabilir. Fakat ne olursa olsun artık daha şanslı ve hayatta yapmak istediklerinizi uygulayabileceğiniz bir döneme başlıyorsunuz.
Kendinizi kurban gibi görmeden, akışta kalmanız faydalı olacaktır.