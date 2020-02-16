Haftalık burç yorumları (17-23 Şubat 2020 astroloji haftalık burç yorumu)



Haftaya, iletişim gezegeni Merkür’ün Balık burcundaki geri hareketiyle başlıyoruz. Zaten zihin, zeka ve beceriyi temsil eden Merkür, sezgi, duygu ve hislerin efendisi Balık’ta kendini çok rahat konumlandıramaz. Bir de geri hareketin burada olacak olması, 10 Mart’a kadar duygularla düşünceler arasında bocalayacağımızı ifade ediyor. Bu süreci, Kasım ayında yaşadıklarımızın bir hasat zamanı olarak da geçirebiliriz. Hafta ortasında kimlik göstergesi Güneş’in de Balık burcuna geçişiyle sezgilerimizin artacağı, alacağımız kararlarda duygularımızın baskın olacağı 1 ay bizi bekliyor olacak. Bugüne kadar yaptığınız fedakarlıkların karşılığını alamamış, kendinizi bir ummanın ortasında kaybolmuş hissedebilirsiniz. En iyisi bu 3 haftayı hayatın yoğun temposuna biraz ara vererek geçirmeye çalışın. Zaten siz vermeseniz de evren bu görevi üstlenecektir. Neyse ki bu duygu yüklü haftanın, askeri disiplini simgeleyen Oğlak burcuna geçen Mars sayesinde kontrol etme imkanı bulabileceğiz. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

Bu hafta seyahatler; vize, pasaport başvuruları, hızlı alınacak kararlar, imzalanacak önemli sözleşmelerle ilgili aksiliklerle yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. İptal edilen toplantılar, netleşmeyen kararlar, melankolik düşünceler, yaşanılan kayıplar karşısında moraliniz sakın bozulmasın. “Her işte vardır bir hayır” deyip, yenilerden çok yarım kalan eski işlerinizi tamamlayarak üzerinizdeki yüklerden kurtulun. Hafta ortasından itibaren spiritüel çalışmalar, sanatsal aktiviteler, masaj, yoga gibi ruh ve bedeni rahatlatan etkinlikler size iyi gelecektir. Haftanın ikinci yarısında finansal konularla ilgili hiç beklemediğiniz olumlu fırsatlarla karşılaşabilir, yeni iş kararları almak durumunda kalabilirsiniz. Kafanız dağınık olsa da iyi niyetli, hoşgörülü davranarak çevrenizdekilerin desteğini kazanabilir, planlarınızı yavaş ve emin adımlarla gerçekleştirmeye karar verebilirsiniz. Havada buram buram aşk kokusu olsa da aldanma ve aldatılmalara karşı tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Bu dönemde başlayan ilişkiler, platonik ve romantik bir süreçten geçerken, gerçekleri görmezden gelmemize zemin hazırlayabilir. Kalp sesiniz sizi asla yanıltmaz.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Bu haftanın sezgileri, hisleri ve duyguları ayağa kaldıran yoğun su enerjisi doğrusu pek size göre değil. Kor bir ateş topu olduğunuz için bol miktarda su ateşinizi bir anda söndürebilir. Bu yüzden kendinizi sudan çıkmış balık gibi hissedip, şaşkına dönebilirsiniz. Tsunami dalgalarına karşı koyabilmek için, yorgun zihninizi dinlendirmeli, ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen göstermelisiniz. Topuk dikeni, ayak ağrıları gibi rahatsızlıklar canınızı sıkabilir. Refleksoloji, masaj ve yogadan yardım almak iyi gelecektir. Psişik rüyalarınızın size yolladığı mesaja odaklanın. Mutlaka geleceğe ait bir ipucu yakalayabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle, hafta ortasında iş hayatınızda hayalini kurduğunuz bir hedefin gerçekleştiğini görmek sizi mutlu eder. Bu durumun kalıcı olması için gerekli tedbirleri almalı, vakit kaybetmeden konuya resmilik kazandırmalısınız. Ama unutmayın ki geri giden Merkür bazı aksiliklerle karşılaşmanıza neden olabilir.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bu haftanın ilk gündemi, hem iletişim gezegeni Merkür’ün Balık burcunda geri gitmesi, hem de Güneş’in aynı burca geçmesiyle arkadaşlarınızla ilişkilerinizi yönetmek olacaktır. Gruplar, dostluklar ve gelecek hedefleriniz üzerinde yoğunlaşan sis bulutu sizin realiteden uzaklaşmanıza neden olabilir. Bağımlı kişilerle bir arada olmak, onları bağımlılıklarından kurtarmak için çaba harcamayı misyon edinebilirsiniz. Bu konunun özünü, ilişkilerde kendinizi kurtaramadığınız kurban rolünüzle yüzleşmek oluşturacaktır. Dolayısıyla çevrenize gösterdiğiniz fedakarlıklardan önce kendi gücünüzü geri kazanmanız gerekir. Aksi takdirde iş hayatınızda da maddi kayıplar yaşayabilir, insanlara gereğinden fazla değer vererek mağdur duruma düşebilirsiniz. Hayatın somut değerlerine tutunmak için Mars’ın Oğlak’taki yolculuğu size destek verecektir. Haftanın ikinci yarısında ani tanıştığınız biri ile aranızda bir yakınlaşma olabilir.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Balık burcunda gerilemeye başlayacak olan yönetici gezegeniniz Merkür, dış dünyaya daha sezgisel yaklaşmanıza neden olacak. Önemli, sunum, prezentasyon ve toplantılarınızı 10 Mart sonrasında yapmalısınız. Hafta ortasında Güneş’in Balık burcuna geçmesiyle sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir çalışma başlatabilir, ya da yeni bir iş projesini toplumsal faydaya yönelik geliştirebilirsiniz. Bu Mars’ın Oğlakta seyahat edecek olması ile ortak paylaşımlarınızda kalıcı yol ayrımlarına gitmeyi tercih edebilirsiniz. Hisse paylaşımları ya da birleşmeleri gündeme gelebilir. Eklem ve kaslarınız da meydana gelen bir ağrı nedeniyle doktor kontrolünden geçmeyi ihmal etmemelisiniz. Gelecek hedeflerinizi kökten değiştirecek sürpriz olayların yaşanacağı bir hafta geçirecek olsanız da son kararınız için daima temkinli olmanızı öneririz.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Balık burcunun hüküm sürdüğü bu hafta, sezgileriniz ve hislerinizin yükseldiğini hissedeceksiniz. Altıncı hissinizle aldığınız kararlar sizi bile şaşırtacak nitelikte isabetli olacaktır. Tek dikkat edeceğiniz konu ise Balık burcunda 3 hafta boyunca geri gidecek olan Merkür olacaktır. Uluslararası alanda hızlandırmak istediğiniz konu ve durumlarla ilgili aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Kasım ayında yaşadıklarınızı tekrar masaya yatırmak isteyebilir, hepsini teker teker çözme şansını yakalayabilirsiniz. Yabancılarla kurduğunuz ilişkilerde güven ve sağduyuya önem vermelisiniz. Yaşam felsefenizi bu dönemde spiritüel konulara daha çok odaklanarak zenginleştirebilirsiniz. Hayatınızı renklendirecek seyahatler planlamalı, yeni kültürlere olan ilginizi eğitimle taçlandırmalısınız. Hafta ortasında iş ilişkisi içinde olduğunuz kişilerden sizi destekleyen yeni teklifler alabilirsiniz. Maddi olanaklarınızda zaman içinde düzelme meydana gelecektir.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Haftanın okyanus enerjisi sizin parlayan ateşinizi zaman zaman söndürse de iyimserlik ve hoşgörüyle her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Çevrenizdekilere karşı cömert davranışlarınızla herkesin bir anda sevgisini kazanabilirsiniz. Zor gününüzde size destek olacak kişilerle yeni hedeflere doğru uzanmalı, bu hedefleri 10 Mart’ta sona erecek olan Merkür gerilemesinin ardından sosyal ortamlarda duyurmalısınız. Kemik, eklem ve kas rahatsızlıklarınıza karşı duyarlı olmalı tedaviden asla kaçmamalısınız. Aksi takdirde ileri yaşta bunun sıkıntısını taşırsınız. Ebeveynlerinizin sorumluluklarını üstleneceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Hafta ortasında ani bir kararla iş değiştirmek isteyebilir ya da yöneticinizle yapacağınız bir toplantının ardından, kendinizi yeni projelerin ortasında bulabilirsiniz. Ortaklıklar yüzünden maddi kayıplara karşı dikkatli olmalısınız. Spiritüel konulara odaklanmak size iyi gelir. Aşk da tutku ve koşulsuz teslimiyet temasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Yönetici gezegeniniz Merkür ilişkiler alanında geri gitmeye başlıyor. Karşınızdakilerin karışık duyguları ve net olmayan tavırları yüzünden endişeli bir ruh haline bürünüp, gelecekle ilgili kaygılar yaşayabilirsiniz. Bu anaforun içine düşmemeli kendi gerçeklerinizin izinden gitmelisiniz. Diğer yandan Oğlak burcuna geçen Mars, kafanızdaki iklimleri gidermek sizi kuruntudan kurtarmak için işe yarayacaktır. Sevdiğiniz kişiyle geçmişten gelip kafanıza takılan konuları konuşma fırsatı bulacak, zihninizdeki soru işaretlerine tek tek cevap alabileceksiniz. Sizi iyi hissettiren kişilerin değerini iyi kavramalı, onlarla paylaşımlarınızda dürüst ve açık kalpli olmalısınız. Perşembe günü bolluk ve bereket temsilcisi Jüpiter ile hayalleri temsil eden Neptün arasındaki olumlu etkileşim, ikili ilişkilerde doğru seçim yapma fırsatını size sunacaktır. Bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Aksi takdirde trenler kaçtıkça sağlığınızı da riske atmış olursunuz.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: İletişim gezegeni Merkür’ün Balık burcundaki geri hareketi gündelik hayatınızdaki işlerde aksiliklerle karşılaşmanıza neden olabilir. Ya da arap saçına dönen rutin temponuzun kontrolünü kaybedebilirsiniz. Günlük işlerin hepsini halledememek kendinize olan güveninizi sorgulamanıza neden olabilir. Hafta ortasında aynı burca geçecek olan Güneş de, bunca koşturma arasında romantik bir eski partneri tekrar karşınıza çıkarabilir. Duygusal iniş çıkışlar ortasında kalıp, hayatınızı kiminle, nerede, ne koşullarda devam ettireceğinizle ilgili sorulara cevap bulmak isteyebilirsiniz. Spiritüel çalışmalarla bu yorucu dönemi yönetmeli, gerçekçi kararlarla 10 Mart sonrası yüzleşmelisiniz. Babanızın sağlığında küçük sorunlar meydana gelebilir. Oğlak burcundaki Mars ise evinizde eşyaları toparlayıp yeni bir düzen için hazırlığa başlamanızı tetikleyebilir. Bir ay boyunca seyahatlerin ardı arkası kesilmez buna da şimdiden hazırlanmalısınız.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Hafta başında geri hareketine başlayacak olan iletişim gezegeni Merkür sayesinde sosyal hayatınızda duygusal açılımlara hazırlıklı olmalısınız. Size bağımlı hale gelen romantik partnerin, sürekli alma odaklı davranışları sizin için yorucu olmaya başlayabilir. Alkol, hap gibi her türlü bağımlılıktan uzak durmalı, bağımlı kişilerle hiç tereddüt etmeden yollarınızı ayırmalısınız. Sizi yukarı çeken, cesaretli, riski seven insanlarla bir arada olmaya özen gösterin. Sanatsal faaliyetler, altıncı hissi geliştiren meditatif çalışmalar bu dönemde size iyi gelecektir. Çocuk sahibi olmak isteyenler ebeveyn olma istekleri yükselebilir. Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmek size iyi gelecektir. Şans oyunlarında yana bir hafta yüzünüz gülmez.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Hafta başında Ay burcunuzda seyahat ederken, ne yazık ki iletişim gezegeni Merkür ev hayatınızda geri gitmeye başlıyor. Siz seyahate gitmek özgürleşmek planları yaparken evde yaşanılan sorunlar yüzünden her şeyi iptal etmek durumunda kalabilirsiniz. Sakinliğinizi korumalı, yaşadığınız her şeyin hayrınıza olduğunu unutmamalısınız. Oğlak Burcu’nda seyahat eden Mars sayesinde işteki aksaklıkları disiplinli bir şekilde çözme fırsatı yakalayacaksınız. Yeni bir işe başlamak, taşınmak ya da şirket kurmak için sabırlı olmalı 10 Mart’tan sonra harekete geçmelisiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter’in Neptün ile kuracağı olumlu etkileşim, sizin hedeflediğiniz yatırımlara bir adım daha yaklaşmanıza olanak taşır. Kalbi boş olanlar ise iş çevresinden biriyle yeni bir ilişkiye adım atmak isteyebilirler.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Hafta başında mücadeleyi seven, askeri gücü temsil eden Mars’a ev sahipliği yapmaya başlarken iletişim kahramanı Merkür de Balık burcunda geri hareketine adım atıyor. Demek gerek iş, gerekse özel hayatınızda otoriteyi ele almak zorunda kalacağınız günler sizi bekliyor. Hızlı yürürlüğe koymak istediğiniz kararlarda bir takım değişiklikler ya da aksiliklerle karşılaşmanız size ileriye yönelik tecrübe kazandırır. Kardeş ve yakın akrabalarınızın sorunlarına ister istemez çözüm bulan kişi siz olursunuz. Aynı anda birden çok konuyu düşünmek, gün içinde unutkanlık yaşamanıza neden olacaktır. Fırsat buldukça durup dinlenmeli bol bol temiz havada nefes egzersizleri yapmalısınız. Bu dönemde sakın araba değiştirmeye ya da yeni satın almaya kalkışmayın. Kısa yolculuklarınızda aksiliklerle karşılaşabilirsiniz.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Haftaya mücadele ve yaşam enerjisini temsil eden Mars’ın Oğlak’a geçişi ve iletişim gezegeni Merkür’ün his ve sezgiler diyarı Balık’taki geri hareketiyle adım atıyoruz. Elinizde olmayan durum ve koşullardan dolayı maddi kazancınızda aksilikler ya da öngörülemeyen masraflarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı moralinizi bozmamalı evrenin aynı anda sunduğu güzelliklere kalbinizi sonuna kadar açmalısınız. Hafta ortasında bir kapı kapanıp önünüze yeni kapılar sürpriz bir şekilde açılabilir. Bu akışın farkında olmalı, küçük değişimlerin büyük oluşumların habercisi olduğunu asla unutmamalısınız. Sinir sisteminizi ve bağışıklığınızı koruyan vitaminlerle vücudunuzu desteklemeli, hayatta kendinizden başka hiçbir şeyin daha değerli olduğunu düşünmemelisiniz. Duyguların sesi, sizi içsel enerjinizi güçlendirmeye çağıracak.