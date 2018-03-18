Haftalık burç yorumları (19 Mart – 25 Mart astroloji)
Bu hafta 21 Mart 2018 Çarşamba günü Güneş, 20 Nisan 2018’e kadar kalacağı, Koç Burcu’na geçiş yapıyor. Bu geçiş İlkbahar Ekinoksunun müjdecisi. Gündüz ile Gece birbirine eşitlenecek. Güneş ışınları Ekvator’a dik açı ile gelmeye başlayacak ve havalar ısınmaya başlayacak. Bu dönemde çok hızlı aksiyona geçme isteği ile dolu olup; biraz bencil, biraz inatçı ama dürüst ve net olacağımız enerjiler altında olacağız. Bu haftanın en önemli olaylarından bir tanesi de Merkür’ün Retro hareketine başlayacak olması. 2018’in ilk Merkür Retro’su 23 Mart 2018 Cuma ve 15 Nisan 2018 Pazar günleri arasında yaşanacak. Merkür her yıl 3 kere Retro hareketi yapar ve yaklaşık 3 hafta sürer. Aslında hiçbir gezegen Güneş Sistem’i içerisindeki yörüngesinde “Geri” gitmez. Bu ifadenin kullanılma sebebi, Merkür ve Dünya’nın aynı hizada olduğu bu zaman diliminde, Dünya’dan bakıldığında, Merkür’ü hareketsiz gibi görmemizdir. Merkür Retro’su ile ilgili abartılı bir endişe duymaya gerek yok. Bu Retro hareketinden en çok doğum haritalarında yoğun Merkür baskısı olan kişilerin etkileneceğini unutmayalım. İkizler ve Başak burcundakiler, yükseleni İkizler veya Başak olanlar; Merkür’ü, 1. Ev, 4. Ev, 7. Ev veya 10. Ev’de olanlar…
-
1
Merkür Retro hareketine başladığında, geçmişte yaşadığımız, belki de tam olarak kapatamadığımız konular tekrar gündemimize girer ve aslında konularımızı kapatarak ilerlememizi sağlar. Geçmişteki konuları çözmek ile alakalı olduğundan bu dönemde yeni başlangıçlar yapılması çok da tavsiye edilmez. Yeni sözleşme imzalanmaması, yeni satın alma yapılmaması gibi. Bu asla yapamazsınız demek değil, Merkür akıl ve mantığın sembolü olduğu için, bu gibi akıl gerektiren ve sizi uzun bir dönem bağlayacak konularda çok daha dikkatli davranmak gerekir demek. Merkür Retro döneminde, geçmişteki eski sevgililer veya arkadaşlar ile ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Sağlıkla gelen her yeni gün bize bir hediye, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dileğiyle…
-
2
Yükselen Koç
Sevgili Koçlar, sizin döneminiz bu hafta başlıyor. Kendinizi her zamankinden daha enerji dolu, daha mutlu, daha kendinize dönük hissedebilirsiniz. Merkür, Venüs bir arada sizin burcunuzda. İkili ilişkilerinizde, aklınızdan geçenin dilinizden aktığı bir haftadasınız. Çok da düşünmeden direk hareket edeceğiniz bir haftadasınız. Haftaya başlarken Ay’ın da Koç Burcunda olması ile duygularınız da söylemlerinize ve düşüncelerinize eşlik ediyor.
İş hayatınızda sizi zorlayan durumlar ile ilgili daha net aksiyonlar alabilir, bu konuyu temel motivasyonunuz haline getirebilir, çözüm bulmadan da vazgeçmeyebilirsiniz.
Merkür’ün Retro hareketine başlaması ile kendinizle ilgili konularda, geçmişte verdiğiniz kararları tekrar değerlendirmeye alabilirsiniz. Aşk hayatınızda sizin kontrolünüz dışında gelişmeler olabilir. İyi haftalar…
-
3
Yükselen Boğa
Sevgili Boğalar, bilinçaltınızın düşünceleriniz ile çok dolu olduğu bir haftaya başlıyorsunuz. İkili ilişkileriniz ile ilgili endişelerinizle yüzleşmeye çalışabilir, korkularınızın üzerine giderek eski defterleri tekrar açabilirsiniz. Özellikle Merkür’ün Retro hareketi ile geçmişteki düşüncelerinizi tekrar değerlendirmeye ve üzerinde fazla da düşünmeden aksiyona dökmeye çok meyillisiniz. Hızlı kararlardan kaçınmanızı tavsiye ederim.
Hobileriniz, öğrenmek istediğiniz konular veya aldığınız eğitim ile ilgili bir süredir hayat sizi zorluyor. Bu haftada çözüme biraz daha yaklaşmak, net başarı yakalamak için yoğun bir çalışma temposuna girebilirsiniz. Çok da hırslarınızın kurbanı olmadan ilerlemenizi tavsiye ederim.
Yurtdışı konuları hala gündeminizde. İkili ilişkinizde veya ortaklık ilişkilerinizde şans sizden biraz uzaklaştı fakat tamamen kaybetmiş değilsiniz. İyi haftalar….
-
4
Yükselen İkizler
Sevgili İkizler, en sevdiğiniz konu, arkadaşlarınız, bu hafta temel konularınızdan biri olacak. Mevcut arkadaşlarınız ile ilgili yeni bir farkındalığa ulaşabilirsiniz, yeni bir arkadaş ortamına girebilirsiniz, geçmişteki eski bir dostunuzla karşılaşabilirsiniz. Konu ne olursa olsun, tepkileriniz bu hafta biraz daha fevri ve iniş çıkışlı olabilir. Hiç beklenmeyen bir anda sinirlenebilir veya hiç tepki göstermeyebilirsiniz.
Para konularında, alacak/verecek hesapları sizi zorlayabilir. Bu hafta bu konularda çözüme ulaşabilmek için her zamankinden daha istekli davranıp, daha büyük bir hırsla konuları ele alabilirsiniz.
Merkür’ün Retro hareketine başlaması ile arkadaş çevreniz ile ilgili çözümlenmemiş tüm konular bu hafta gündeminize girmeye başlar. İyi haftalar….
-
5
Yükselen Yengeç
Sevgili Yengeçler, bu hafta iş hayatınız önemli gündemlerinizden biri olacak. Geçmişten gelen konular tekrar açılarak sizi daha fevri ve empati yapmadan direk harekete geçirmeye zorlayabilir. Bu hafta harekete geçmeden, ağzınızdan dökülecek kelimeleri söylemeden önce daha detaylı düşünmeniz önemli. Yeni bir takım kararlar alabilirsiniz fakat bu hafta Merkür Retro hareketine başlıyor, yeni başlangıçlar yaparken detaylıca analiz etmenizde fayda var.
Evliliğiniz, ilişkiniz veya varsa ortağınız ile ilgili sizi üzen, düşündüren olaylara yaklaşımınızı değiştireceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Bu konulardaki gidişatı tersine çevirmek kendiniz için düzeltmek adına çok istekli olacağınız, istediğiniz şekle getirmeden rahat edemeyeceğiniz bir döneme girdiniz. Şans yanınızda olsun, bazen gereksiz zorlamalar yerine, hayatı akışına bırakmak da faydalı olabilir. İyi haftalar…
-
6
Yükselen Aslan
Sevgili Aslanlar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile birlikte özellikle para konularında olumlu yeni gelişmeler olabileceğini belirtmiştim. Bu konudaki ilerleyiş ilk başta biraz sis perdesi altında gibi dururken, zaman içerisinde netlik kazanacak. Hayallerinizden vazgeçmeyin J
Aşk konularında ve eğer varsa çocuklarınız ile ilgili konularda yaşadığınız derslerle dolu dönem bu hafta da devam. Sanki her geçen gün bu konularda kendinize bir not alıyorsunuz, her gecen gün kendinizle ilgili bir farkındalığa ulaşıyorsunuz. Bu hafta ek olarak Mars’ın da Oğlak Burcu’na geçişi ile ilişkileriniz ile ilgili kararlarınızın hızla hayata geçmesini isteyebilir bunu kendiniz için bir başarı göstergesi haline getirebilirsiniz. İşin içerisinde incelik, sevgi ve aşk varsa Mars ile çok da iyi anlaşamayacaktır, sakin olun. Aşktaki başarı kavramını doğru yapmanızda fayda var.
Bu hafta Merkür Retro hareketine başlıyor, yeni başlangıçlar yaparken detaylıca analiz etmenizde fayda var.
Sürekli belirtiyorum, bu yıl sağlığınız ile ilgili iniş çıkışların hızlı olabileceği bir yıl, her zamankinden daha dikkatli ve düzenli yaşamanızda fayda olacaktır. İyi haftalar….
-
7
Yükselen Başak
Sevgili Başaklar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile size özellikle yeni bir ilişki ile ilgili müjdeli haberi vermiştim. Yeni biriyle tanışmış olabilirsiniz, ilişkinizi yeni bir boyuta taşımış olabilirsiniz veya yeni bir farkındalığa ulaşmış olabilirsiniz. Tabii hep söylüyorum gökyüzü iki yönlü de çalışır, ilişkisini sonlandırmış Başaklar da olabilir.
Ailenizden gelen para konuları olabilir, alacak/verecek hesaplarında yeni durumlar ortaya çıkabilir. Merkür’ün Retro hareketine başladığı bu haftada bu konularda geçmişten gelen girişimler sonuç verebilir, yeni kararlarınızı da defalarca gözden geçirip hatta Merkür Retro bittikten sonra hayatınıza almanızı tavsiye ederim. Unutmayın siz Merkür baskın bir haritaya sahip olduğunuzdan Merkür Retro hareketlerinden yoğun olarak etkilenebilirsiniz.
Kardeşleriniz, iletişim faaliyetleriniz ve yakın dostlarınız ile ilgili şanslı bir haftadasınız.
Yuvanız ve aileniz ile ilgili hızı aksiyona geçip, etrafınızdakileri iyileştirmeye odaklanacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. İyi Haftalar…
-
8
Yükselen Terazi
Sevgili Teraziler, bu haftanın konusu evliliğiniz, evlilik planlarınız, ilişkiniz, eğer varsa ortaklarınız. Artık bu konu ile ilgili çok da düşünmeden, hızla karar verip devam etmek istiyorsunuz. Dürüst ve çıkarsız bir yaklaşım sergileyerek harekete geçecek gibisiniz. Hafta ortasına doğru bu alada yeni gelişmeler olabilir. Merkür Retro hareketine başladı, her türlü kararınızı detaylıca tartarak karar vermenizi tavsiye ederim.
Kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınız ile ilgili konular halen gündemde. Sizi özellikle duygusal boyutta yakından etkileyen bir süreç içerisindesiniz. Harekete geçip, sizi etkileyen bu durumu çözmek arzusuna girebilirsiniz. Çözmeye çalışırken hırslarınızı çok da konuya katmamaya çalışın. Yuvanız ve aileniz ile ilgili almanız gereken dersler bu hafta size bir nefes aldırabilir.
Sağlığınız ile ilgili konulara dikkat. İyi haftalar…
-
9
Yükselen Akrep
Sevgili Akrepler, para konuları ile ilgili sizi rahatsız edebilecek durumlar bu hafta da devam ediyor. Fakat iyi haber şu ki, bu hafta çözüme ulaşabilmek için aksiyona geçecek enerjiniz yerinde olacak. Özellikle iş hayatınızda başarılı olmak ve istediğinizi alabilmek için ciddi bir çaba içerisine gireceksiniz.
Geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile birlikte aşk evinizde bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu hafta da aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız ile ilgili olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Kendiniz ile ilgili konularda şanslı bir haftadasınız fakat şansınızın tam da istediğiniz gibi akmadığını hissedebilirsiniz. Merkür Retro Hareketine başladığı için her türlü kararınızı etraflıca gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
Yurtdışı planlarınız varsa, sizin dışınızdaki gelişmeler ile planlarınız yeni bir şekil alabilir. İyi haftalar…
-
10
Yükselen Yay
Sevgili Yaylar, bu hafta aileniz ve yuvanız üzerine odaklanmış durumdasınız. Aileniz ile ilgili hızlı ve güzel gelişmeler olabilir. Merkür’ün Retro hareketine başladığı bu hafta her konuda detaylıca düşünmeli ve tüm kararlarınızı incelemelisiniz.
17 Mart’ta Balık Burcunda yaşanan Yeni Ay ile iletişim/kardeşler konularında gelişmeler olmuş olabilir, bu hafta bu konular ile ilgili sizin yönetemediğiniz kadersel etkiler söz konusu olabilir.
Bir süredir kendiniz ve maddi konularınız ile ilgili düşünceler ve endişeler içerisindesiniz. Bu hafta artık endişeleri bir kenara bırakıp, bu konuda harekete geçecek planları yapmaya başlayabilirsiniz. Odağınız, enerjiniz yerinde.
Arkadaşlarınızın desteğini hissettiğiniz, yeni arkadaşlıklar kurduğunuz, bu konuda şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. İyi haftalar…
-
11
Yükselen Oğlak
Sevgili Oğlaklar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile maddi kaynaklarınız ile ilgili olumlu ve yeni gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta bu durumun olumlu enerjisi üzerinizde olacak.
Hayatı her zaman korkularınız ve endişeleriniz ile yaşamış biri olarak Mars’ın da Oğlak Burcuna geçişi ile hayata karşı sergilediğiniz endişeli tavrınız artış gösterebilir. Bilinçaltınızdaki tüm korkular yüzeye çıkabilir.
Kardeşleriniz ve çok yakın arkadaşlarınız ile ilgili fevri tepkiler içerisine girebilirsiniz. Aman dikkat, Merkür’ün Retro hareketine başladığı bu haftada tüm geçmiş konular tekrar açılabilir ve fevri tavırlardan pişman olabilirsiniz. İyi haftalar…
-
12
Yükselen Kova
Sevgili Kovalar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile birlikte kendiniz ve para konuları ile ilgili yeni gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta bu konularda hızlı aksiyonlar alıp, detaylı çalışmalar sergileyebilirsiniz.
Etrafınızdaki insanlar ile ilgili adeta hayat sizi harekete geçmeye zorluyor. Bu konuda derslerinizin nerelerde olduğunu geçtiğimiz aralık ayından beri hissediyor olmalısınız. Bu hafta bu konularda aksiyona geçmeye ve hızlı sonuçlar almayı hedefleyebilirsiniz. Özelikle duygularınızın kendinize bile itiraf etmediğiniz taraflarının sizi ele geçirmesine izin vermeden, sakin kalmanızı tavsiye ederim.
Merkür’ün Retro hareketine başladığı bu hafta özellikle kendinizle ilgili yeni projelere başlamadan etraflıca incelemenizi ve analiz etmenizi tavsiye ederim. Unutmayın 2018 sizin yılınız, hayatınızı değişip, yenileneceği yıldasınız…İyi haftalar…
-
13
Yükselen Balık
Sevgili Balıklar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile hayatınızda bazı değişiklikler, yeni kararlar meydana gelmiş olabilir. Bu yeniliklerin özellikle maddi konularda karşılığınız almaya başlamış olabilirsiniz. İş hayatınız yepyeni bir yöne evrilmiş olabilir veya siz para kazanmak için istediğiniz yöntemi netleştirmiş olabilirsiniz.
Merkür’ün Retro hareketine başlayacağı bu haftada parasal konular ile ilgili çok önemli projeleri detaylıca incelemenizi ve acele etmemenizi tavsiye ederim. İyi haftalar…