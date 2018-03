Haftalık burç yorumları (19 Mart – 25 Mart astroloji)

Sevgili Aslanlar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile birlikte özellikle para konularında olumlu yeni gelişmeler olabileceğini belirtmiştim. Bu konudaki ilerleyiş ilk başta biraz sis perdesi altında gibi dururken, zaman içerisinde netlik kazanacak. Hayallerinizden vazgeçmeyin J

Aşk konularında ve eğer varsa çocuklarınız ile ilgili konularda yaşadığınız derslerle dolu dönem bu hafta da devam. Sanki her geçen gün bu konularda kendinize bir not alıyorsunuz, her gecen gün kendinizle ilgili bir farkındalığa ulaşıyorsunuz. Bu hafta ek olarak Mars’ın da Oğlak Burcu’na geçişi ile ilişkileriniz ile ilgili kararlarınızın hızla hayata geçmesini isteyebilir bunu kendiniz için bir başarı göstergesi haline getirebilirsiniz. İşin içerisinde incelik, sevgi ve aşk varsa Mars ile çok da iyi anlaşamayacaktır, sakin olun. Aşktaki başarı kavramını doğru yapmanızda fayda var.

Bu hafta Merkür Retro hareketine başlıyor, yeni başlangıçlar yaparken detaylıca analiz etmenizde fayda var.

Sürekli belirtiyorum, bu yıl sağlığınız ile ilgili iniş çıkışların hızlı olabileceği bir yıl, her zamankinden daha dikkatli ve düzenli yaşamanızda fayda olacaktır. İyi haftalar….