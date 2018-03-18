Haftalık burç yorumları (19 Mart – 25 Mart astroloji)

Sevgili Koçlar, sizin döneminiz bu hafta başlıyor. Kendinizi her zamankinden daha enerji dolu, daha mutlu, daha kendinize dönük hissedebilirsiniz. Merkür, Venüs bir arada sizin burcunuzda. İkili ilişkilerinizde, aklınızdan geçenin dilinizden aktığı bir haftadasınız. Çok da düşünmeden direk hareket edeceğiniz bir haftadasınız. Haftaya başlarken Ay’ın da Koç Burcunda olması ile duygularınız da söylemlerinize ve düşüncelerinize eşlik ediyor.

İş hayatınızda sizi zorlayan durumlar ile ilgili daha net aksiyonlar alabilir, bu konuyu temel motivasyonunuz haline getirebilir, çözüm bulmadan da vazgeçmeyebilirsiniz.

Merkür’ün Retro hareketine başlaması ile kendinizle ilgili konularda, geçmişte verdiğiniz kararları tekrar değerlendirmeye alabilirsiniz. Aşk hayatınızda sizin kontrolünüz dışında gelişmeler olabilir. İyi haftalar…