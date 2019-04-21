Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2019)

Yükselen Koç:

Sevgili Koçlar, her ne kadar Güneş komşunuz Boğa burcuna geçmiş olsa da halen Merkür ve Venüs’ün sizin burcunuzda seyahat ediyor olması, sizi ilişkilerinizde kendinizi mutlu edecek hamleleri daha sık yapmaya teşvik ediyor olabilir. Halbuki zamanın ruhu ve geçen haftaki Dolunay, dengeleri kurma, orta yolu bulmak konusunda sizi zorluyor. Yapınız gereği kendi gereksinimlerinizi her zaman gündeminizde en üstlere taşısanız da bu dönem için gökyüzündeki enerjilere uygun hareket etmek faydanıza olacaktır.

Merkür’ün de sizin burcunuzdaki seyahati ile aklınıza koyduklarınızda direnebilir, hatta aklınızdakilere ulaşmak için fazla ısrarcı olabilirsiniz.