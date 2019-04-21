Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2019)
ntv.com.tr
Geçen haftanın hareketli gündeminden sonra nispeten daha sakin bir haftaya başlıyoruz. Temel gündemimiz yine ilişkiler ve kendi isteklerimiz olacak gibi duruyor, zira geçen hafta cuma günü yaşanan Dolunay’ın etkileri halen üzerimizde. Bu haftanın önemli bir olayı da 23 Nisan’da Boğa burcunda yaşanacak Güneş ve Uranüs’ün kavuşumu olacak. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
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1
Geçtiğimiz hafta cuma günü Terazi burcunda bu dönemin ikinci Terazi dolunayını yaşadık. Özellikle ikili ilişkilerimiz bu aralar temel gündem konumuz. İlişkilerde dengeleri kurmak, anlaşılmak, anlamak hem zor hem de kritik gündem maddelerimiz içerisinde. Terazi burcundaki ilk dolunayı 21 Mart’ta yaşamıştık, bu dönemde bizi mutlu eden veya etmeyen durumların farkına varmış, ilk hamleleri yapmıştık. 19 Nisan’da yine Terazi burcundaki dolunay ile bu dönemin rövanşını yaşadıktan sonra, hayatımızda artık bize katkı sağlamadığını düşündüğümüz ilişkilerden vazgeçtik veya vazgeçmeye karar verdik. Bu hafta yaşadıklarımızı sindirmek belki de yeni başlangıçlar yapmak için uygun enerjiler altındayız. 23 Nisan’da yaşanacak Güneş, Uranüs kavuşumu ile özgürlüğümüz bizim için daha da önem kazanabilir. Yaratıcı olmaya özen göstereceğimiz, herkesin yaptığından farklı olmaya çalışacağımız birkaç gün bizi bekliyor.
Herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu bir hafta dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, her ne kadar Güneş komşunuz Boğa burcuna geçmiş olsa da halen Merkür ve Venüs’ün sizin burcunuzda seyahat ediyor olması, sizi ilişkilerinizde kendinizi mutlu edecek hamleleri daha sık yapmaya teşvik ediyor olabilir. Halbuki zamanın ruhu ve geçen haftaki Dolunay, dengeleri kurma, orta yolu bulmak konusunda sizi zorluyor. Yapınız gereği kendi gereksinimlerinizi her zaman gündeminizde en üstlere taşısanız da bu dönem için gökyüzündeki enerjilere uygun hareket etmek faydanıza olacaktır.
Merkür’ün de sizin burcunuzdaki seyahati ile aklınıza koyduklarınızda direnebilir, hatta aklınızdakilere ulaşmak için fazla ısrarcı olabilirsiniz.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, sizin döneminiz başladı. Hayatınızı diğer insanlardan ayıran her özelliğinde etkili bir değişim sürecine başlamış olmanız kuvvetli ihtimaller arasında. Mesleğiniz, dış görünüşünüz, evliliğiniz, ilişkiniz bu dönemde kritik değişimlere gebe olacaktır.
Geçen haftaki Dolunay ile birlikte her gün yapageldiğiniz günlük rutinlerinizde farklılıklar oluşmuş olabilir.
Bu hafta sizin burcunuzda seyahat eden Uranüs ile Güneş’in bir araya gelmesi ile birlikte özgürlüğünüze her zamankinden daha fazla önem verip, herkesin yaptıklarının dışında hareket etme isteği gösterebilirsiniz. Finansal konulara daha yenilikçi ve yaratıcı metotlarla yaklaşabilirsiniz.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, eski ilişkileriniz veya etkileri tekrar gündeminize gelebilir. Her ne kadar bu biraz can sıkıcı bir durummuş gibi algılansa da bu yıl ilişkileriniz genel olarak Jüpiter’in koruması altında olacağınızdan, geri gelen ilişkiler veya konular da sizin yüksek faydanız için tekrar gündeminize giriyordur. Sorunları çözmek, çözemiyorsanız da derslerinizi alıp ilerlemek konusunda etkili bir hafta olacağa benziyor.
Kaygı ve korkularınızın sizi fazlaca yönetimi altına aldığı bu dönemde, yaratıcı yaklaşımlarla etkili çözümler geliştirebilirsiniz.
Mars bu hafta da burcunuzda ilerlerken sizi yine hayat enerjisi ile dolduracak. Spora başlamak için harika bir zaman, değerlendirin…
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, bu hafta ilişkiniz, evliliğiniz veya varsa ortaklığınız ile ilgili konular sizi meşgul edebilir. Benzer hataları sürekli yapmaya devam ettiğiniz sürece yaşadığınız sıkıntıların çok benzerlerini sadece faklı insanlar ile yaşamaya devam edersiniz, duygularınızın yoğunluğuna kapılmadan mantığınızla hareket etmenizi tavsiye derim.
- Eviniz ile ilgili konular hareketlendi…10. Ev Astrolojide, iş hayatını, meslek üzerindeki gelişmeleri, toplum içerisindeki statüyü, saygınlığı yönetir. Beklenmedik gelişmeler, ikili ilişkilerinizde gerilimler yaşanmış olabilir, fevri tepkilerden ziyade dengeleri bularak hareket etmeye çalışmalısınız.
Geçen hafta yaşanan Dolunay ile, aileniz, eviniz ve yuvanız ile ilgili konularda bazı sorgulamalar yapmış ve kendinizce kararlar almış olabilirsiniz bu hafta da etkileri devam edecektir.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, günlük rutinlerinizde bazen sizi zorlayan durumlarla karşılaşıyor olabilirisiniz. Daha verimli günler geçirmek isterken bazen istediğiniz randımanı alamıyor gibi hissedebilirsiniz. Sebebi her gün yaptığınız işlerinizde bazı değişkenlikler göstermeniz gerekliliği…Siz isteyerek şekillendirmeseniz de hayat sizin adınıza olması gereken seçimleri karşınıza çıkaracaktır.
Geçen haftaki Dolunay da yine başroldeydiniz, özellikle kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız ve iletişim kurduğunuz kanallar açısından bazı zorlanmalara şahit olmuş olabilirsiniz. İletişim tonunuza bu hafta da dikkat ederek gergin enerjilerin üstesinden gelebilirsiniz.
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, son birkaç haftadır maddi konular gündeminizde. Hem harcamalarınız hem de kazançlarınız ile ilgili endişelerinizi gidermek adına kritik bir süreçtesiniz. Hak ettiğinizi düşündüğünüz gelirlerinizi almak, yapmak zorunda hissettiğiniz ödemelerinizi gerçekleştirmek için aksiyona geçtiğiniz süreç bu hafta da devam edecektir.
İlişkilerinizde genelde mantıktan yana olsanız da bu aralar ilişkinizde, evliliğinizde ve ortaklığınızda duygularınızı da devreye alarak en önemlisi karşınızdaki ile empati yaparak ilerlemeniz yerinde olacaktır.
Hayattan istediğiniz keyfi alamadığınızı düşündüğünüz, aşk meselelerinde hayal kırıklıkları yaşadığınız bu yıl aslında size geçmiş hatalarınızı tekrarlamamanız için önemli deneyimler yaşatıyor. Satürn’ün aralık sonundaki hareketi ile siz de biraz daha keyif anlarınızı arttırabileceksiniz.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, martın ortalarında başlayan, sizi ilişkiniz ve kendiniz ile ilgili sorgulamalara iten bu süreç bu haftadan sonra biraz rahatlayacaktır. Empati yapmak karşınızdakini mutlu ederken kendi mutluluğunuzu da göz ardı etmeden hareket etmelisiniz. Sizin için özel olan her konuda kontrolünüz dışında bazı gelişmeler hatta sonlanmalar oluşmuş olabilir. Yapınıza çok uymasa da kimseye kulak asmadan akışta kalmayı deneyebilirsiniz.
Farkındalıklarınız ve hayatınızdaki ağırlıklardan kurtularak başlayacağınız bu yeni dönemde, çevrenizdekilerin sizi gördükleri vasıflarınıza odaklanabilirsiniz. İşiniz, görünüşünüz, hayatı yaşayış şekliniz vb. Sizin için kritik olan bu süreçte tüm kararlarınızın yüksek faydanıza olmasını dilerim.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, bu senenin başından beri Satürn 3. Evinizde ilerliyor ve size bazı sınavlar uyguluyor. 3. Ev konuları astrolojide; yazı, konuşma, editörlük, düşünme, okuma, araştırma, iletişim yetenekleri, kardeş, kuzen ve komşularınızla olan ilişkilerinizi yönetir. Sizin için temel konu her ne ise geçmişte yaşadığınız hataları tekrarlamadan ilerlemeye özen göstermelisiniz. Hatalarınızdan ders aldığınıza emin olduğunda Satürn’de canınızı acıtmaktan vazgeçecektir…
Geçen hafta komşunuz Terazi burcunda meydana gelen Dolunay aslında size bilinçaltınızdaki kaygı ve korkularınızı temizleme gücü vererek ilkbahara biraz daha az düşünce ile girmenize olanak vermiş olmalı.
Bu hafta da yinelemek isterim ki, hayatı fazlaca düşünmeyi, irdelemeyi seven burçlardan birisiniz fakat bazen her şeyi akışına bırakmak ve olduğu gibi kabullenmek daha kolay olabilir, her zaman bir planınız olmasına gerek yok!
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, hafta başında duygularınız coşkulu, neşeli tam da olmasını istediğiniz gibi olabilir. Hatta duygularınızın çokluğuna, yoğunluğuna siz bile şaşırabilirsiniz.
Bu yıl sizi biraz zorladığını hissettiğiniz temel konular kendi emeklerinizle kazandığınız gelirler olacaktır. Emeğinizin tam olarak karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz durumlar olabilir. Tabii harcamalarınızı kontrol altına alamamak da sizi zorlayan konulardan biri olabilir. Yapmanız gereken biraz sakinleşerek, alternatif planlar üzerinde yoğunlaşıp, seneye filizlenmesini bekleyeceğiniz doğru tohumları ekmek olabilir.
Tabii bu senenin başından beri Jüpiter sizi şansınıza ve neşenize o kadar odakladı ki, Retro olduğu bu dönemde kendinizi biraz düşük bir ruh halinde hissetmenize yol açıyor olabilir. Jüpiter, Ağustos’ta düz hareketine geçinde tanıdığınız enerjiler geri gelecektir.
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, ilişkinizi, evliliğinizi veya ortaklığınızı kurallara uygun bir şekilde yönetmeye çalışırken bazı duyguların devreye girmesi ile kontrolünüzden çıktığını hissedebilirsiniz. Hayatın akışına kendinizi bırakmanız ne kadar zor olsa da bu dönemde yapmanız gereken tam da bu…Siz elinizden geleni yaptıktan sonra bir adım geri çekilip, sizin için olası durumları değerlendirmeye başlamalısınız. Belki de her şey tam da sizin istediğiniz gibi şekillenecek, bilemezsiniz.
Hafta ortasına doğru iş hayatınızda başarılı olma arzunuz kendini iyice belli etmeye başlayabilir. Aldığınız derslerinizi düşünerek ilerlemeniz faydalı olacaktır.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, hayatınıza giren yeni insanlarla beraber hayattan aldığınız keyif artacaktır. Kendinizi çevrenizdekilere vakit ayırmak ve eğlenmek için coşku dolu hissedebilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa, beraber bolca keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Geçen hafta sizin için önemli bir Dolunay yaşandı. Bu Dolunay ile birlikte kardeşleriniz, dostlarınız veya akrabalarınız ile ilgili bazı konularda yeni farkındalıklara ulaşıp, kritik kararlar almış olabilirsiniz, bu hafta da kararlarınızı sorgulayarak uygulamaya geçirebilirsiniz. Hobileriniz, eğitim hayatınız veya yurtdışı konuları da sizin için önemli konu başlıkları arasında yer alabilir.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, Neptün burcunuza seyahat ederken, hayatınızda olup biteni net olarak değerlendirmeniz zor gözüküyor. Kurduğunuz hayallerin peşinden o kadar motive olarak gidiyorsunuz ki gerçeklerle karşılaştığınızda canınızın yanması bundan… Siz bu sis perdesi arkasından hayatı değerlendirirken, çok yakın dostlarınızın, ailenizin yorumlarına biraz daha fazla kulak verebilirsiniz.
Kendi emekleriniz ile kazandığınız maddi koşullara odaklanabileceğiniz, ikili ilişkilerinizi bu uğurda kullanmaktan çekinmeyeceğiniz bir dönemdesiniz. Sonucu da tabii bereketli gelecektir.
Geçen haftaki Dolunay ile birlikte, ailenizden aldığınız maddi destek, ödemekle yükümlü olduğunuz kredi, vergi gibi ödemeler, bu hafta da gündeminizde olacaktır.