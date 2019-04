Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2019)

Yükselen Akrep:

Sevgili Akrepler, bu senenin başından beri Satürn 3. Evinizde ilerliyor ve size bazı sınavlar uyguluyor. 3. Ev konuları astrolojide; yazı, konuşma, editörlük, düşünme, okuma, araştırma, iletişim yetenekleri, kardeş, kuzen ve komşularınızla olan ilişkilerinizi yönetir. Sizin için temel konu her ne ise geçmişte yaşadığınız hataları tekrarlamadan ilerlemeye özen göstermelisiniz. Hatalarınızdan ders aldığınıza emin olduğunda Satürn’de canınızı acıtmaktan vazgeçecektir…

Geçen hafta komşunuz Terazi burcunda meydana gelen Dolunay aslında size bilinçaltınızdaki kaygı ve korkularınızı temizleme gücü vererek ilkbahara biraz daha az düşünce ile girmenize olanak vermiş olmalı.

Bu hafta da yinelemek isterim ki, hayatı fazlaca düşünmeyi, irdelemeyi seven burçlardan birisiniz fakat bazen her şeyi akışına bırakmak ve olduğu gibi kabullenmek daha kolay olabilir, her zaman bir planınız olmasına gerek yok!