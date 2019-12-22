Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2019 astroloji)

Oğlak’ın evinde gerçekleşen yılbaşı partisine, iletişim gezegeni astrolojinin jokeri Merkür de 29 Aralık’ta dahil oluyor. Demek ki hayatımızda kararsız kaldığımız pek çok konunun artık son şeklini verebileceğiz. 2020’ye eskiden gelen pek çok şeyi geride bırakarak yenilere adım atarak giriyoruz. Dünya üzerinde global bir etkiyle yayılacak yenilikler, pek çok geleneksel konuyu rafa kaldırmayı başaracak. 2020’de zamanla yeni iletişim, ulaşım şekillerine farklı finansal koşullarla adapte olmaya çalışacağız. Bu hafta, hiç tanımadığımız kişilerle, orijinal konular çerçevesinde arkadaşlıklar kurabilir, bu sayede bilgi dağarcığımızı çok üst seviyelere taşıyarak, merak ettiğimiz pek çok konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşabiliriz.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftanın ilk yarısında bol bol seyahat edebilir, uluslararası bir toplantıdan diğerine katılabilirsiniz. Akademik konular gündeminizi doldurabilir. Yeni ülkelere ziyaret etmek, yabancılarla tanışmak için bu hafta yoğun bir gündeme sahip olabilirsiniz. Perşembe günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş Tutulması, hayatınızda sanki yeni bir çığır açacak. Gerek iş gerekse özel hayatınızda eskiyle vedalaşıp, kendinizi yep yeni oluşumların içinde bulacaksınız. Yeni bir kariyer hayatına atılmak için yanıp tutuşsanız da, birlikte adım atacağınız kişilerin size olan faydasını detaylı bir şekilde değerlendirmelisiniz Hafta sonunda arkadaşlarınızla katılacağınız yılbaşı partisinde haftanın stresini üzerinizden atıp, hayatın keyfini çıkartabilirsiniz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Sanki bu hafta artık hayatınızı başka bir mekanda sürdürmek isteyeceksiniz. Yeni hayat düzenine geçerken kardeş veya yakın akrabalarınızla olan ilişkinizde farklı açılımlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta çeşitli eğitimlere katılabilir ya da eğitimlerinizi bir sertifika kazanarak sonlandırabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi kullanmak için bu haftanın dinamiklerini iyi değerlendirmelisiniz. Arabanızı değiştirmek ya da yeni bir araba almak için elinize güzel fırsatlar geçebilir. 26 Aralık’ta meydana gelecek olan Güneş tutulması sayesinde uzun zamandan beri devam eden hukuki bir mesele sonlanabilir ya da ciddi bir konu hukuka taşınabilir. Sakinliğinizi korumalı, ayaklarınızı yere sağlam basarak, sahip olduğunuz değerleri korumak için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Hafta sonuna doğru yabancılarla yollarınızı ayırıp, yeni anlaşmalara yönelebilirsiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Hafta başında sürpriz bir şekilde hiç beklemediğiniz bir yerden para kazanabilirsiniz. Ya da hiç ummadığınız birinden iş teklifi alabilirsiniz. Bu işin geleceğe yönelik size sağlayacağı faydaları iyice gözden geçirmelisiniz. Uzun vadede hayatınıza yenilikler getirecek bir kişiyle bu hafta tanışabilirsiniz. Bir ortaklığın altına imza atmak için uygun bir dönem olmakla beraber, sorumluluğunu üstlenmekte zorlanacağınız, ağır finansal yükümlülükler altına girmekten kaçınmalısınız. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmak yılın ikinci yarısı için size daha fazla avantaj sağlar. Cuma günü kredi çekmek, faiz ödemek, emeklilik işleriyle ilgilenmek ya da partnerinizin kazancında önemli bir değişim olması gibi gündemler önünüze çıkabilir.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: İkili ilişkilerde sizin için bir devir kapanıp, yeni bir dönem açılıyor. Zira Oğlak burcunda meydana gelecek hem Güneş tutulması, hem de birden ok gezegenin bu noktada toplaşması size partner ile birlikte yeni bir yaşam yolculuğunun kapılarını aralayacak. Yeni kurallar, iş teklifleri, ortaklıklar ve yurt dışı bağlantılı projelerle ilgili önemli kararlar almak zorunda kalacaksınız. Hayatınızdaki otorite figürlerinin işlerini sizinle birlikte yürütmek istedikleri ısrarcı tavırlarına çok fazla karşı çıkmamalı, menfaatinizi gözeterek şartları kabul etmelisiniz. Eşinizin iş hayatında sorumluluklarında önemli artışlar gündeme gelebilir. Bu hafta, evlenmek, ayrılmak gibi hayati kararlar almaktan kaçınmalı, bu tür kararları Ocak sonuna kadar askıya almalısınız. Ailevi düzende meydana gelen köklü değişimler, birey olarak kıymetinizi daha fazla ortaya çıkartacaktır.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Perşembe günü meydana gelecek olan Oğlak burcundaki Güneş tutulması, sanki sizin sevdiğiniz insandan belirli bir zaman için ayrı kalmanıza neden olacak. Belki çalışma hayatınızdaki köklü değişimler, belki ebeveynlerin sağlık konularıyla ilgilenmek, belki de rutin yaşamınızdaki genel şartların kökten değişimi nedeniyle bu ayrılığa maruz kalmak zorundasınız. Moralinizi bozmadan yeni şartları geçici bir süre olarak kabul etmeli, bu perspektifteki avantajlarınıza odaklanmalısınız. Hafta başında arkadaşlarınızla birlikte geçireceğiniz vakit belki kısa bir tatil kaçamağı, yaşam sevincinizi yeni baştan güçlendirmenize yardım edecektir. Bu hafta fırsat buldukça spor yapmalı böylece fiziksel bedeninizi güçlendirmelisiniz. Hafta sonunda iş arkadaşlarınızla keyifli bir yılbaşı kahvaltısı düzenleyebilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Haftanın ilk yarısında evinizde bir yeni yıl partisi düzenlemek sene sonundaki iş stresinize oldukça iyi gelir. Sevdiklerinizle bir arada olmak, uzak seyahatlerin planını yapmak için can atabilirsiniz. Aile ortamında neşeyi, coşkuyu ve keyfi önemsemelisiniz. Ufak tefek pürüzlere asla canınızı sıkmayın. Perşembe günü meydana gelecek olan Güneş tutulması, aş hayatınızda uzun süreden beri olumlu gitmeyen bir sürece artık nokta koyar. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki iletişimi olumlu bir sürece yönlendirebilirsiniz. Kalıcı birlikteliklerin başlangıcı için artık harekete geçmelisiniz. Aksi takdirde vaktinizi boşa harcamaktan başka bir şey yapmadığınız için kendinize karşı öfkelenirsiniz. Hafta sonunda çocuğunuzun taleplerine odaklanmalı, onunla birlikte yılbaşı alışverişine çıkmalısınız. Eski dostlarınız tarafından aranmak hoşunuza gidecektir.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Hafta başında Yay burcunda seyahat eden Ay, sizi aniden kısa yolculuklara sürükleyebilir. Yorgun olsanız bile seyahat size iyi gelecektir. Hayatın karmaşası arasında biraz mola vermek, hayata karşı motivasyonunuzu artırır. Kurslar, eğitimler için hareketli günler sizi bekliyor olacak. Perşembe günü meydana gelecek olan Güneş tutulması ile birlikte aile köklerinden getirdiğiniz yaşam düzeninizde temel değişimler meydana gelebilir. Hiçbir şeyin ömrünüzün sonuna kadar sürmeyeceğin kabullenmeli, değişimlere açık olmalısınız. Toprak, arazi ya da taşınmaz varlıklar konusunda, aile ile birlikte radikal kararla alabilirsiniz. Belki farklı bir ülkede ya da şehirde yaşamaya daha sıcak bakabilirsiniz. Farklı bir ülkenin vatandaşlığına başvurmak ya da oturma izni almak için bürokratik işlemlere bu hafta zaman ayırabilirsiniz. Hafta sonunda ev satışı için bir anlaşmaya imza atabilirsiniz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Hafta başında maddi gelirlerinizde olumlu bir hareketlenme meydana gelebilir. Yurt dışı bağlantılarınızla ilgili hızlı bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Diğer yandan Perşembe günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması, kardeş ve yakın akrabalarınızla 2018 yılından beri süren ortak aile meselelerine son noktayı koyar. Elde ettiğiniz sonuçlar, alınan kararlar sizi çok mutlu etmese de şartları bir an önce kabul etmeli, geçmişle vakit kaybetmektense geleceği planlamalısınız. Sahip olduklarınızla yapabileceklerinizin tespitini gerçekleştirmek yeni yılda size çok destek sağlar. Cuma günü tapu, alım, satım gibi resmi işleri halletmek gündeme gelebilir. Yeni bir iş kurmak için eksik evraklarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz Ofis tutmak ya da taşınmak gündeme gelebilir.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Hafta başında burcunuzda ilerleyen Ay, yeni yıla özgür düşüncelerinizi rahatça taşımanıza yardımcı olacak. Bu hafta geleceğe iyimser bir bakış açısıyla bakacaksınız. Yabancılarla ilişkilerinizde olumlu gelişmelere adım atabilirsiniz. Perşembe günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması, para ve kazanç evinizi etkileyecek. Kurumsal hayata veda edip, serbest çalışmaya başlamak isteyebilirsiniz. Aileden gelen ortak gelirleri ayırmak durumunda kalabilirsiniz. Çalıştığınız kurumun hissedarlarında bu hafta bir değişiklik gündeme gelebilir. Cuma günü yönetici gezegeniniz Jüpiter’in Güneş ile kavuşum yapması, yeni bir ortaklığa adım atmanıza destek verecektir. Diğer yandan babanızın işini devralabilirsiniz. İnşaat sektörü, finansal kurumlar, müfettişlik, askerlik gibi alanlarda faaliyet gösteren işlerle uğraşmak kapınızı çalabilir.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta gökyüzündeki altı gezegene ev sahipliği yapıyorsunuz. Üstelik Perşembe günü yeni ay ile birlikte Güneş tutulması da sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Adeta evren sizi bu dönemde baştan yaratacak. Hayata bakışınızı değiştirdiğiniz, standart koşulları geride bıraktığınız bir hayata merhaba diyeceksiniz. Gerek ikili ilişkilerdeki değişim, gerekse bireysel kararlarınızdaki devinim yeni yılda size farklı bir yaşamın kapılarını açacak. Bu köklü değişime bir an önce adım atmak için geçmişle vedalaşmayı ustaca gerçekleştirmelisiniz. Hafta sonunda iletişim gezegeni Merkür’ün de burcunuza yerleşmesiyle 2020 için bir sözleşmeyenin altına imzanızı atacaksınız. Yeni aile, yeni mekan, yeni iş ve hayata yeni bir bakış açısı artık sizin yanı başınızda. Bu süreçte fiziki görünümünüzde de değişiklik yapmak için heyecan duyabilirsiniz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Hafta başında Yay burcunda seyahat eden Ay, arkadaşlarınızla çok güzel vakit geçireceğiniz sizin için bir erken yılbaşı partisi hazırlayacak. Partide tanışacağınız yeni kişilerle bir arada olmak size yeni yılda yeni heyecanlar taşıyacak. Sizi maceradan maceraya koşturacak yeni arkadaşlarınızla, yeni yılda hiç görmediğiniz yerlere seyahat edebilir, adeta bir seyahat canavarı kesilebilirsiniz. Bu hafta ülke sınırları dışına taşan bir iş projesine dahil olabilirsiniz. Perşembe günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması, günlük rutininizde köklü bir değişime neden olur. Kronik bir sağlık sorununa farlı bir tedavi yöntemi uygulayarak kendinizi eskiye göre daha zinde hissedebilirsiniz. Bu dönemde ebeveynlerle aranızda anlaşmazlık çıkabilir. Aile içinde miras paylaşımı ile ilgili konularda bireyler arasındaki fikir ayrılığını gidermek konusunda çaba sarf edebilirsiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: bu hafta işinizde önemli bir başarıya imza atarak yıla veda edersiniz. Terfi edebilir ya da sizi daha mutlu ve özgür kılacak farklı bir işe geçiş yapabilirsiniz. 2020 seyahati bol bir döneme adım atacaksınız. Kültürel konular, tanıtım ve lansmanlar kariyerde yükselmenize neden olur. Perşembe günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması sosyal ilişkiler alanınızda etkili olacak. Bazı eski arkadaşlıklarınıza son vermek isteyebilirsiniz. Bir dernek üyeliğinize son vermek isteyebilir ya da yönetim kadrosundan istifa edebilirsiniz. Geleceğe ait hedeflerinize ulaşmak için yeni yıl için bir yapılacaklar listesi hazırlayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sözüne güvendiğiniz bir dostunuzla bir işe ortak olarak adım atabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ön plana çıkaran atölye çalışmalarına katılmak u hafta size iyi gelir.