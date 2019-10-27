Haftalık burç yorumları (28 Ekim-3 Kasım 2019 astroloji)

27.10.2019 - 10:13 Son Güncelleme : 27.10.2019 - 11:39
Akrep’teki Yeni Ay ve haftanın ikinci yarısındaki aynı burçta geri hareketine başlayacak olan iletişim gezegeni Merkür sayesinde iç dünyamızın derin dehlizlerine doğru yolculuğa çıkacağız. Finansal krizler, kıskançlıklar, ego çatışmaları, buzdağının sadece görünen yüzünü temsil ediyor. İçimize attığımız, geçmişte halının altına süpürdüğümüz ne varsa teker teker temizleyip, arınma zamanı. Bu sonbaharın güçlü enerjisini yeni hayat vereceğiniz konular için bir başlangıç seremonisi olarak ele almalısınız. Hafta sonunda Yay burcuna geçecek olan uyum ve ahenk gezegeni Venüs sayesinde bir nebze olsun, neşeyi keşfedeceğiz.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftanın ilk günü Akrep burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, maddi kazanç alanınızda adeta sancılı bir doğumun işaretini veriyor. Zira 31 Ekim’de geri hareketine yine Akrep’te başlayacak olan Merkür ile ortak kazançlar alanınız küllerinden yeniden doğacak. Dost bildiğiniz, destek verdiğiniz kişiler sizi yarı yolda bırakabilir. Aslında daha önceden size karşı oluşturdukları gizli stratejileri bir dedektif gibi gün yüzüne çıkartmayı başarabilirsiniz. Krediye başvurmak için uygun bir dönem değildir. Okült temalar, metafizik konular bu dönemde ilgi odağınız haline gelebilir. Boşaltım sisteminize özen göstermelisiniz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bu hafta Akrep burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ve iletişim gezegeni Merkür’ün geri hareketine başlamasıyla gizli düşmanlarınızla yüzleşebilirsiniz. Önceden dost bildikleriniz birdenbire size karşı cephe alabilirler. Bu dönemde hiçbir ortaklık sözleşmesine imza atmamalısınız. Derin, tutkulu, ihtiraslı bir aşk ilişkisinin bilançosunu ağır ödeyebilirsiniz. Kıskançlık yüzünden partnerinizle aranızda bu dönemde sert rüzgarlar esebilir. 20 Kasım’a kadar sakin kalmalı ve sonradan pişman olacağınız ayrılık kararını enine boyuna düşünmelisiniz. Belki de sizin uyumlu beraberliğinizi çevrenizde çekemeyenler olabilir. Bu kişilerin oyununa gelmemelisiniz. Hafta sonu yönetici gezegeniniz Venüs’ün Yay burcuna geçmesiyle hayatınızdaki bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başlar.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Akrep burcunda meydana gelecek Yeni Ay, gündelik hayatınızdaki sorunları gün yüzüne çıkartacak. Özellikle mesai arkadaşlarınızla aranızda anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Haftanın ikinci yarısında geri hareketine başlayacak olan yönetici gezegeniniz Merkür de mutfaktaki aletlerinizin bozulmasının sebebi olacaktır. İş ortamınızda aniden patlak veren krizlere sakinlikle çözüm aramalı hayatta her şeyin gelip geçici olduğunu unutmamalısınız. Ayrıca sağlığınıza özen göstermeli mevsim geçişinde olduğumuzu için vitamin ve gıda takviyesi desteklerinden yararlanmalısınız.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Akrep burcunda meydana gelecek olan Yeni ay ve Merkür’ün geri hareketiyle birlikte aniden odağınızı çocuğunuzun sorunlarını çözmeye yöneltebilirsiniz. Duygusal krizlere açık bir dönemde olacaksınız. Aksi giden aşk hayatınızda canınızı acıtacak itiraflarla karşılaşmak, başta kalbinizi kırsa da sonradan gerçeklerle yüzleşmek ve hayatınıza yeni bir yön çizmek açısından size şifa verici bir etki yapacaktır. Spiritüel konularla ilgili bir hobi edinmek için etkili günlerden geçiyor olacaksınız. İç dünyanızın sesini dinlemeye odaklanmalı, daha önce hiç fark etmediğiniz güçlü yönlerinizi gün ışığına çıkartmalısınız. Bazı arkadaşlıklarınız son bulabilir. Bu dönemde komisyon işlerine adım atmamalı, spekülatif yatırımlardan kaçınmalısınız. Hafta sonu Venüs’ün Yay burcuna geçmesiyle günlük yaşamınıza neşe gelir.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Hafta başında Akrep burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, size sürprizlerle dolu zorlu başlangıçlar yaptırtacak. Bu dönemde Merkür de Yeni Ay ile aynı burçta 20 Kasım’a kadar geri hareketine başlayacağı için, taşınma, iş değişikliği gibi konulardan şiddetle kaçınmanızı tavsiye ederiz. Ev hayatınızda gizli, saklı konular birden patlak verebilir. Hırsızlıklara karşı da tedbirli olmalısınız. Size yakınlık gösteren kişilerin olumsuz enerjilerinden rahatsızlık duyabilirsiniz. Hayatın akışı değişirken, değişime ayak uydurmaya özen göstermek, geçmişe sıkı sıkı tutunmaktan çok daha iyidir. Hafta sonunda Yay burcuna geçecek olan Venüs, aşk hayatınıza ve sosyal ilişkilerinize neşe ve iyimserlik taşıyacak.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Kardeş, yakın akraba ve komşularla ilişkiler, kısa yolculuklar ve eğitim alanınızda meydana gelecek olan Akrep’teki yeni Ay, bu konularda karşınıza ani, beklenmedik zorluklar çıkmasına neden olabilir. Haftanın ikinci yarısında aynı alanda geri hareketine başlayacak olan yönetici gezegeniniz Merkür de, başta zihniniz olmak üzere her türlü iletişim kanalınızı adeta sabote edebilir. Bu nedenle ortalığı karıştırmayı seven kurnaz Merkür’ün oyununa gelmemeli, iletişim ve yolculuklarda yaşadığınız aksiliklere sağduyu ve sakinlikle çözümler üretmelisiniz. Cep telefonunuz ya da arabanızın bozulması rutin işlerinizin aksamasına neden olsa da hayatın güzelliklerine odaklanmalısınız. Ayrıca bir dedektif gibi çalışan zihniniz kafanızdaki soru işaretlerine teker teker cevap vermeye hazır olacaktır. Sıkıntılarınızı paylaşmayı seçmek sizi ruhen ve bedenen rahatlatır.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Hafta başında Akrep burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ve daha sonra Merkür’ün de aynı burçta geri hareketine başlamasıyla, bu hafta maddi kayıplar veya alacaklarınızda aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Beklemediğiniz geçmişten gelen borçlar önünüze çıkabilir. Soğukkanlılığınızı kaybetmeden sorunları teker teker ele almalı, çevrenizde güvendiğiniz kimselerden destek istemeyi ihmal etmemelisiniz. Öz değer duygunuzu sorguladığınız negatif duyguların sakın esiri olmayın. İkili ilişkilerinizde yaşayacağınız kararsızlıklar sinirlerinizi yıpratabilir. Hafta sonunda kardeş ya da yakın arkadaşlarınızla kısa bir tatile çıkarak bu zorlu dönemi neşe, coşku ve keyifle bir şifaya dönüştürün.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Burcunuzda meydana gelen Yeni ay ve geri hareketine başlayacak olan iletişim gezegeni Merkür ile birlikte adeta Anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacaksınız. Mistik, gizemli konulara çözüm üretmek için derin dönüşümlere hazır olmanız, karşınızdakileri sessiz kalarak yönetmenize destek verir. Zehirlenmeler ve bağışıklık sisteminizdeki sorunlara kaşı önlem almalı, doğru beslenmeye özen göstermelisiniz. Maddi krizleri soğukkanlılıkla yönetmek sizin için bir başarı öyküsü olacaktır. Sırlarınızı güvendiğiniz kişilerle paylaşmalısınız, aksi takdirde sinirleriniz yıpranabilir. Enerji çalışmaları ve spiritüel dünyanın gizemi ilginizi çekebilir. Üçüncü gözünüzü aktif kullanmak için evren sizi adeta sırtınızdan iterek güç verecek.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Akrep burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ve 20 Kasım’a kadar geri gidecek olan Merkür ile birlikte haberci rüyalarınızı not etmeye hazır olun. Bilinç altı kodlarınızın gün ışığına çıktığı bir dönemden geçeceksiniz. İkili ilişki içinde olduğunuz kişilerin gizli ajandasının açığa çıkmasına neden olacak ani olaylar, hayatta kendinizden başka kimseye güvenmemeniz gerektiğini bir kere daha size hatırlatır. İyimser bakış açınız ve bilge kişiliğinizle olayları çözümlemeli herkese hak ettiği kadar değer vermelisiniz. Soğuk algınlığı, grip ve sindirim kaynaklı rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalı, bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Hafta sonunda burcunuza geçecek olan Venüs sayesinde gizli ilişkilerden sıyrılıp hayatın neşeli tarafına odaklanma fırsatı bulabileceksiniz.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Hafta başında meydana gelecek olan Akrep burcundaki Yeni Ay ve haftanın ikinci yarısında 20 Kasım’a kadar yine aynı burçta geri gidecek iletişim gezegeni Merkür sayesinde, arkadaşlıklarınızı sorgulayacak, kimin dost kimin düşman olduğunu ayırt etmek isteyeceksiniz. Yeni kuracağınız arkadaşlıklar hayatınızda derin değişimler yaratabilir, gelecekle ilgili planlarınızda köklü dönüşümlere adım atmak isteyebilirsiniz. Hislerinizin ve sezgilerinizin ne kadar güçlü olduğunu keşfedeceğiniz içsel yolculuğunuza ışık tutacak, inziva kamplarına katılabilir, yoga ve meditasyondan bu dönemde yoğun bir şekilde faydalanabilirsiniz. Keşiş kadar bilge bir insan size yaşam ötesindeki sonsuzluktan bilgi aktarabilir. Kalbinizi güneşin yumuşak ama bir o kadar güçlü ışığına dönerek sevgi ile doldurmalı kıskançlık ve haset duyanları çevrenizden uzaklaştırmalısınız.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Akrep burcunda meydana gelecek Yeni Ay’ın baş döndürücü ani dönüşümlerini tam hazmetmeye çalışırken haftanın ikinci yarısında aynı alanda geri hareketine başlayacak olan Merkür sanki kariyer hayatınızda sii çekemeyenlerle yüzleştirmek için başlama düğmesine basacak. Üst düzey yöneticilerle yaşadığınız sıkıntılar sevdiğiniz meslekten sizi uzaklaştırmaya asla neden olmamalıdır. Zira bu sıkıntılı dönemin 3 hafta boyunca hayatınızı etkileyeceğini göz önünde tutmalı ve kendinize zarar verecek tepkisel davranışlardan kaçınmalısınız. Diğer yandan patronunuzun size karşı bugüne kadar saklı tuttuğu derin hisler bir krizle gün yüzüne çıkabilir. Olayları büyütmeden sakinlikle çözüme kavuşturmalısınız. Gerekiyorsa masum saf bir çocuk kimliğine bürünmelisiniz. Hafta arkadaşlarınızla eğlenceli bir ortamdan kafanızı dağıtmak size iyi gelir.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Hafta başında meydana gelecek olan Akrep burcundaki Yeni Ay, uluslararası konularda zorlu başlangıçlara adım atmanıza ışık tutacak. 31 Ekim’de Merkür’ün de aynı yerde geri hareket edeceğini göz önünde tutarsak, bu dönem devletle olan işleriniz, vize, pasaport gibi bürokratik faaliyetler, akademik konular, pazarlama ve tanıtım sraatejileri ve hukuki meselelerde aksiliklerle karşılaşabilme olasılığınızın oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Spiritüel bilgilerle dolu kişiliğinizin derinliklerindeki özellikleri ortaya çıkartacak uzak yolculuklara çıkmak size iyi gelse de, yolculuklarda hırsızlıklara karşı tedbirli olmalısınız. Hafta sonunda uyum ve ahenk gezegeni Venüs’ün Yay burcuna geçmesiyle kariyerinizde olumlu haberler alabilir, çevrenizdekilerin dostça yaklaşımlarıyla mutlu olabilirsiniz.