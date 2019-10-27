Haftalık burç yorumları (28 Ekim-3 Kasım 2019 astroloji)

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Kardeş, yakın akraba ve komşularla ilişkiler, kısa yolculuklar ve eğitim alanınızda meydana gelecek olan Akrep’teki yeni Ay, bu konularda karşınıza ani, beklenmedik zorluklar çıkmasına neden olabilir. Haftanın ikinci yarısında aynı alanda geri hareketine başlayacak olan yönetici gezegeniniz Merkür de, başta zihniniz olmak üzere her türlü iletişim kanalınızı adeta sabote edebilir. Bu nedenle ortalığı karıştırmayı seven kurnaz Merkür’ün oyununa gelmemeli, iletişim ve yolculuklarda yaşadığınız aksiliklere sağduyu ve sakinlikle çözümler üretmelisiniz. Cep telefonunuz ya da arabanızın bozulması rutin işlerinizin aksamasına neden olsa da hayatın güzelliklerine odaklanmalısınız. Ayrıca bir dedektif gibi çalışan zihniniz kafanızdaki soru işaretlerine teker teker cevap vermeye hazır olacaktır. Sıkıntılarınızı paylaşmayı seçmek sizi ruhen ve bedenen rahatlatır.