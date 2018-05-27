Haftalık burç yorumları (28 Mayıs – 3 Haziran astroloji)

Bu haftanın en kritik olayı, 29 Mayıs Salı günü yaşanacak Dolunay. İstanbul saati ile 17:24’te 8°Yay Burcunda Güneş ve Yay karşıtlığı meydana gelecek. Dolunaylar nispeten zorlayan ve çoğu zaman kapanış enerjilerini beraberinde getiren gökyüzü olaylarıdır. Yay, İkizler, Akrep ve Boğalar bu Dolunayda başroldeler. Her burca olan Dolunay etkisini, ilgili burç yorumlarımda paylaşacağım.

30 Mayıs Çarşamba günü Merkür Burç değiştirerek İkizler Burcuna geçecek…Yani en sevdiği ve rahat ettiği burçlardan birine geçiş yapacak. Merkür aklın yöneticisidir. İkizler burcunda ise yücelir yani tüm enerjisini aktarabilir. Akıl gerektiren kararlar için çok uygun bir dönemdeyiz.

Haziran ayında yaşanacak hareketlere dair yorumlara ilgili haftalarda daha geniş olarak yer vereceğim.

Herkese hayallerinin gerçek olduğu, kazalardan uzak, sağlıklı bir haziran ayı dilerim.