Haftalık burç yorumları (28 Mayıs – 3 Haziran astroloji)
Hareketli bir haziran ayına başlıyoruz. Haziran ayında kritik gezegenlerde burç değişiklikleri ve Retro başlangıçları yaşanacak. Esas hareketlenme 13 Haziran’dan sonra olacak diyebiliriz. Bu ay Merkür, Venüs burç değiştirecek, Neptün ve Mars Retro hareketlerine başlayacak. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Bu haftanın en kritik olayı, 29 Mayıs Salı günü yaşanacak Dolunay. İstanbul saati ile 17:24’te 8°Yay Burcunda Güneş ve Yay karşıtlığı meydana gelecek. Dolunaylar nispeten zorlayan ve çoğu zaman kapanış enerjilerini beraberinde getiren gökyüzü olaylarıdır. Yay, İkizler, Akrep ve Boğalar bu Dolunayda başroldeler. Her burca olan Dolunay etkisini, ilgili burç yorumlarımda paylaşacağım.
30 Mayıs Çarşamba günü Merkür Burç değiştirerek İkizler Burcuna geçecek…Yani en sevdiği ve rahat ettiği burçlardan birine geçiş yapacak. Merkür aklın yöneticisidir. İkizler burcunda ise yücelir yani tüm enerjisini aktarabilir. Akıl gerektiren kararlar için çok uygun bir dönemdeyiz.
Haziran ayında yaşanacak hareketlere dair yorumlara ilgili haftalarda daha geniş olarak yer vereceğim.
Herkese hayallerinin gerçek olduğu, kazalardan uzak, sağlıklı bir haziran ayı dilerim.
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bu hafta yaşanacak Dolunay’da sizin için finansal konular en önemli gündeminiz olacak. Etrafınızdaki kişilerden özellikle maddi konularda destek alabilirsiniz. Çevrenizdekilerinin sayısının artması, gelirlerinize olumlu yansıyabilir veya bir süredir iş hayatınız ile ilgili kafanızı kurcalayan konular yine çevrenizdekilerin desteği ile çözüme kavuşabilir. Ailenizden size kalmış miras konularında da olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Eşiniz veya varsa ortağınız ile ilgili biraz daha amaçların, duyguların önüne geçtiğini hissettiğiniz bir hafta olabilir. Beklemediğiniz haberler duyabilir, karşınızdakinin planları ile ilgili farkındalık yaşayabilirsiniz.Aşk hayatınız ile ilgili halen beklenmedik sürprizlerin olabileceği bir enerji altındasınız, hayata olumlu bakmaya devam…
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, bu hafta başında da aklınızın büyük bir bölümü para konularında olacak. Dolunay’da en çok etki alacak burçlardan biri de sizsiniz. Maddi kazançlarınız ile ilgili daha rasyonel kararlar alabilir, tüm finansal durumunuzu baştan gözden geçirebilirsiniz. Merkür’ünde burç değişikliği ile birlikte etrafınızdakileri de düşüncelerinize ortak olabilirsiniz. Beklediğiniz, ailenizden gelen kazançlarınız/harcamalarınız ile ilgili de hareketlenmeler olabilir. İlişkiniz, eşiniz veya ortağınız ile ilgili bazı farkındalıklara ulaşabilir, yeni bir dönem açmak isteyebilirsiniz.
İş hayatınızda egolarınızdan sıyrılıp, ekip olmanın kazançlarını yaşayabileceğiniz, ekip toplantıları için uygun bir haftadasınız.
Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız ve akrabalarınız ile ilgili konularda fazla korumacı ve duygusal tepkiler verebilirsiniz. İyi haftalar…
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, Güneş üzerinizde parlamaya devam ederken, salı günü yaşanacak Dolunayda da başrol sizin. Kendiniz ve ilişkiniz ile ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. İlişkiniz varsa, beklentileriniz ve mevcut gidişat hakkında bazı kararlar alabilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Eğer ortağınız varsa tüm bu aydınlanma ortağınızla olan ilişkinizde de olabilir. Tatil planlarınız da bu Dolunay da netlik kazanabilir.
Merkür’ün de hafta ortasında burcunuza geçmesi ile birlikte daha mantıklı ve akıllıca kararlar alabilirsiniz. Para konularında duygusal tepkiler vermeye devam ederken, sizi zorlayan miras veya paylaşılan borçlar konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Mutlu bir hafta olsun…
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, bu haftaki Dolunay ile birlikte etrafınızdaki kişilerle ilgili bilinç altınızda biriktirdiğiniz endişe ve kaygılarınıza yeni bir bakış açısı ile bakmaya başlayabilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili kaygılarınızdan uzaklaşıp biraz daha sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Halen ikili ilişkilerinizde çok duygusal tepkiler verip, fazla hassas yaklaşıyor olabilirsiniz. Korumacı ve anaç tavrınızın değeri pek de anlaşılmıyor olabilir. Sizin döneminiz yaklaşırken, belki de sizi üzen ve karamsarlığa iten her türlü duygudan kurtulmak için iyi bir dönemdeyiz.
Maddi konular ile ilgili kader ağlarını örüyor, sizin kontrolünüz dışında gelişen olaylar yaşayabilirsiniz. Ailenizden kalan miras konuları veya ödemeler ile ilgili harekete geçip, konuları çözüme ulaştırmak isteyebilirsiniz ki bu konuda da yaratıcı olabilirseniz istediğiniz sonuçları daha hızlı alabilirsiniz. İyi haftalar…
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, bu hafta yaşanacak Dolunay’da sizin için temel konu aşk ve arkadaşlık ilişkileriniz olacak gibi duruyor. Hayatın senaryoları çok çeşitli, tam olarak neler olacağını bilebilmek tabii ki imkansız fakat konu arkadaşlarınız ve aşk ilişkisi olunca, akla gelen senaryolar, arkadaşlarınız arasından biri ile ilişkinizin boyutu değişebileceği veya aşık olduğunuz kişi ile ilgili arkadaşlarınızın yorumları ile duygularınız farklılaşabileceği gibi konular oluyor.
Sağlığınıza genel olarak dikkat etmeniz gereken bir senedeyiz, her türlü önlemi almalı, sizi hasta edebilecek hiçbir riske girmemelisiniz.
Merkür’ün hareketi le birlikte, özellikle iş hayatınızda mantığınızı her zaman ön planda tutmayı başarabilir, akıllıca çözümler üretebilirsiniz. Yaşayacağınız dalgalanmalarda etrafınızdakilerden destek alabilirsiniz. İyi haftalar.
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, bir süredir iş hayatınız, sorumluluklarınız ile ilgili farklı gelişmeler yaşıyor olabilirsiniz. Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte bir dönemi resmen kapatıyorsunuz. Aileniz ve yuvanız ile ilgili çok daha olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu yeni dönemde bazı zorluklar oluşsa da şans sizinle olacak gibi duruyor. Hayatı kontrol edemeden, akışına bırakmak sizin için çok zor biliyorum ama özellikle bu yıl yaşadığınız tüm olaylarda, bazen akışına bırakmak ve gelecek her türlü yeniliği mutlulukla karşılamak konusunda dersleriniz var. Her şeyi yönetemezsiniz.
Özellikle ilişkiniz ve ortaklığınız ile ilgili gerçekleri bir sis perdesi arkasından görüyor olabilirsiniz. Çok önemli kararlar vermeden önce biraz zaman geçmesi yerinde olacaktır. Hayatın güzellikler getirmesi dileği ile iyi haftalar…
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, bu yıl aslında maddi kazanımlarınız son derece şanlı bir yıldasınız. Gelirlerinizin bereketini gördüğünüz, başınıza gelebilecek tüm zor senaryolardan Jüpiter sayesinde korunduğunu bir yıldasınız. Bu hafta yaşanacak Dolunayda da konununuz gelirleriniz ve giderleriniz arasındaki denge olacak gibi duruyor. Ailenize yapmak zorunda olduğunuz destek veya ailenizden gelecek destek ile ilgili durumlarda değişiklik olabilir, bir dönemi kapatıp yeni bir döneme başlayabilirsiniz.
Aileniz, yuvanız ve evinizi yeniden şekillendirmek konusundaki çabalarınıza yaratıcılığınızı da ekleyip güzel sonuçlar almaya başlayabilirsiniz. Yuvanızı baştan şekillendirdiğiniz bir dönemdesiniz, biraz daha vakit alacak olsa da sonunda tam da istediğiniz gibi taşlar yerine oturacak. İyi haftalar…
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, bir süredir yaşanan gökyüzü olaylarında başrolü kaptırmıyorsunuz. Bu hafta yaşanacak Dolunay anının da yükseleni sizin burunuz olacak. Özellikle maddi konularda, şansın da yardımıyla yepyeni bir döneme başlıyorsunuz. Ailenizden size gelecek olan destek ile daha rahat kararlar alabilirsiniz. Tabii bu konuda destek gelmesini beklerken, sizin destek olmanızı da bekleyebilirlerJEğer varsa kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınız ile ilgili alacağınız haberler sizi biraz zorlayabilir. Duygularınızın derinliklerini harekete geçirebilir. İletişim tonunuza ve tarzınıza dikkat etmeniz faydalı olacaktır. Unutmamalı ki, bazen kendi planlarımız dışında gelişen olaylar aslında bizi hayatta büyük bir mutluluk seviyesine çıkarmak için yaşanır. Bazen siz de planlayamayabilirsiniz. İyi haftalar…
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, Bu hafta yaşanacak Dolunayda başroldesiniz. Yani Dolunay enerjisini en yoğun hissedecek burçlardan biri sizsiniz. Duygularınız ile ilgili biraz karamsar, umutsuz ve mutsuz bir ruh haline geçebilirsiniz. Bilinçaltınızdaki endişe ve kaygılarınızın duygularınız üzerindeki etkisini kontrol etmekte zorlanabilir ve etrafınızdakilere yansıtabilirsiniz. Tabii gökyüzü iki yönlü çalışır, bunların tam tersi olarak son derece umut ve mutluluk dolu hislerle, tüm kaygılarınızdan da sıyrılabilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili endişelerinizi, etrafınızdaki arkadaşlarınız veya size destek veren kişilerle çözüme ulaştırabilirsiniz. Endişeleriniz ekibiniz ile ilgili de olabilir.
Eşinize veya sevgilinize karşı duygu yüklü ve korumacı bir tavır sergileyebilirsiniz. En iyi bildiğiniz şeyi, hayattan keyif almayı hatırlayabileceğiniz mutlu bir hafta olsun….
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte, aşk hayatınız ve arkadaşlarınız arasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Aklınız ikilemler arasında gidip geliyor olabilir. en zor sorulardan biri olan, Kalp mi? Mantık mı? Sorusunun cevabını bu hafta arayan burçlardan birisiniz. Merkür’ün de ikizler burcuna geçişi ve fıtratınız gereği sizin cevap biraz daha mantıktan yana ilerlemek olabilir. Aşkı mantığı ile bulup, seçenlerdensiniz. Arkadaşlarınızın size kattığı mutluluk ve enerjiyi yoğun olarak yaşayabilirsiniz.
Sizin için genel olarak derslerle dolu bir dönem olsa da, özellikle aşk hayatınızdaki hareketlenme size iyi gelecektir. Derslerinizi unutmadan, duygularınızı çok net ifade edebildiğiniz bir hafta olması dileğiyle, iyi haftalar…
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, bu hafta yaşanacak Dolunayda, iş hayatınız, sorumluluklarınız ve aileniz arasında kendinizi sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Mantığınız her durumda ailenizin refahı tarafında olsa da, duygularınız biraz eğlenmek hatta çekip gitme isteği ile dolu olabilir. İş hayatına yaklaşımınız farklılık gösterebilir.
İkili ilişkilerinizde ve varsa çocuklarınız ile ilişkinizde son derece duyarlı, düşünceli ve duygusal olabilirsiniz.
Mars’ın sizin burcunuzda ki hareketi ile kendinizi daha enerjik ve çözüm odaklı hissedebilirsiniz. Yaz döneminde sizin burcunuzda yaşanacak tutulmalar öncesinde, duygularınızın sizi olası değişikliklere hazırlayacağı, yenilikler ile dolu bir hafta dileği ile iyi haftalar…
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte uzaklara gitme, yurtdışına çıkma isteği ile dolabilirsiniz. Duygularınız uzaklara gitmek isterken, mantığınız akrabalarınız varsa kardeşlerinizin yanında kalmak konusunda sizi ikilemde bırakabilir.
Maddi konularda ailenizin desteğini yoğun olarak hissedebileceğiniz şanslı bir dönemdesiniz. İş hayatınız sizi bu aralar kabuk değişimine zorlasa da ailenizin desteği ile tüm zorluklar azalıyor gibi gelebilir. Siz de tüm bu duygularla, ailenize karşı daha duygusal ve korumacı yaklaşıyor olabilirsiniz.
Hayatın akışı içerisindeki değişimlerin tam da istediğiniz yere sizi ulaştırması dileği ile iyi haftalar…