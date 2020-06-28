Haftalık burç yorumları (29 Haziran-5 Temmuz 2020 astroloji)

Haftanın son günü, 2018 Temmuz’da başlayan tutulmaların sonuncusu olan Oğlak burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Bu etkiyle hepimizin hayatında önemli bir devre kapanırken, bir yenisi açılacak. Yengeç-Oğlak aksının temsil ettiği, aile bağları, geleneksel değerler, ebeveyn olma rolü, çocukların geleceği hakkında alınan kararlar, miras paylaşımları, gayrimenkul yatırımları, aidiyet duygusu, vatanperverlik, sindirim sistemi gibi temalarla ilgili üzerimizde, baskı, stres ve gerginlik hissedebiliriz. Çünkü Oğlak burcunda kendini çok rahat konumlamayan Ay, hem dolunay hem de tutulma etkisiyle sanki yüksek bir gerilim hattı üzerinde bize bir hasat yaşatacak. Bu hasattan çıkartacağımız dersler şimdi bizi zorlasa da, ileride kullanacağımız güçlü bir yaşam tecrübesi olarak hafızamızda yer edecek. Sağlık açısından özellikle omurga, dizler, eklem, kaslar ve mideyle ilgili hassasiyet görülebilir. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

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28.06.2020 - 09:31

Temmuz’un ilk günü duygularımızın derinlerinde gezinirken, kendimizi güçsüz, çaresiz hissettiğimiz bir anda, koruma ve kollamayı seven, Yengeç burcundaki Güneş’in, değişimin sözcüsü Boğa burcundaki Uranüs’le uyumlu dansı, hayatımızdaki olayların akışını aniden değiştirebilir. Bu sayede evrenin sesini dinleyerek, hayatın ritmine ayak uydurabiliriz. Dolayısıyla haftayı, önyargı ve endişe yerine, anda kalarak geçirmeye odaklanmalıyız. Kendi değerimizin farkına vararak, yapabileceklerimizin önemini kavramak karşılaştığımız sorunların üstesinden gelmemizi sağlar.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftaya ani, apar topar ortaya çıkan olaylarla adım atıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın adrenalin enerjisini üzerinizde taşırken, hafta sonu Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulmasıyla, gelecek yaşamınızla ilgili, gücünü mantıktan alan duygusal kararlar alacaksınız. Bir birlikteliğe son noktayı koymak için gel gitler yaşayabilir, gönlünüz ayrılmak istese de özellikle ailevi sorumluluklarınızdan vazgeçemeyebilirsiniz. Hafta ortasında Yay burcunda seyahat eden Ay, neşenizi yerine getirmek için uzaktaki ilişkilerinizden size güzel haberler taşıyabilir. Salı günü ise sevdiğiniz bir arkadaşınızın size moral vermesi, kendinizi iyi hissetmenize neden olur.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Çarşamba günü ikili ilişkilerinizde ani karar değişimleri alabilirsiniz. Kardeş ve yakın akrabalarla ilişkilerinizde umulmadık gelişmeler gündeme gelebilir. Değişime isyan etmemeli, hayatınıza taşıdığı sonuçları sağduyuyla kabullenmelisiniz. Pazar günü meydana gelecek olan güçlü Ay tutulması, sanki son 2 yıldır yaşadıklarınızla ilgili hayata daha farklı gözlerle bakmanızı sağlayacak. Hukuki sürece dayalı gelişmelerde önemli kararlar elde edilebilir. Akademik konuların vurgusu bu hafta öne çıkacaktır. Perşembe günü ortak paylaşım alanınızda ödemelerle ilgili beklentilerinizde umduğunuzu bulamayabilirsiniz.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bu hafta maddi konularla ilgili gerginliklerle uğraşabilirsiniz. Evdeki hesabın çarşıya uymadığı gelişmeler sizi daha tutumlu olmaya davet edecektir. Ailedeki diğer fertlerin maddi konularda sorumsuz davranışları omuzlarınıza yüklenir. Buna izin vermeden, özellikle Pazar günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulmasının etkisiyle, gerekirse bazı kişilerle yollarınızı ayırmaya karar verebilirsiniz. Temmuz ayının ilk günlerinde fikrine güvendiğiniz büyüklere ya da deneyimli kişilerden destek almaya çekinmeyin.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: 2018 yılından beri ailenizi korumak ve kollamak için sarf ettiğiniz çabaların hayatınıza taşıdığı etkiyi, Pazar günü meydana gelecek olan Ay tutulması ile deneyimlersiniz. Partnerinizle aranızda meydana gelecek duygusal krizleri çözmeye çalışmalı, pireyi deve yapmaktan kaçınmalısınız. Özellikle Ocak ayındaki olayları tekrar masaya yatırırken, kendinizi sinirli, yıpranmış, yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Haklarınızı savunmak için boşuna yorulmayın. Karşınızdakiler, gökyüzünün gergin etkisi nedeniyle sizi anlamakta zorlanırlar. Sessizliğinizi koruyup, sakin kalmak size çok şey kazandırır.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Haftaya ilişkilerde denge arayarak giriyorsunuz. Zorunlu çıkmak olduğunuz seyahatlerde tartışma ve aksilikler karşısında temkinli olmalı, hiç kimseye karşı öfkelenmemelisiniz. Çarşamba günü, Güneş ile Uranüs’ün arasındaki uyumlu etki, kariyer hayatınızda başta sorun gibi görünen bir konunun sizin açınızdan faydalı bir sonuca ulaşmasına neden olur. Hayattaki küçük sürprizlerin keyfini çıkartmalı, stresten uzak durmalısınız. Pazar günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması, bu dönemde size, günlük akışınızda gerginlik ve aksilik yaşatabilir. Diş ve diş eti problemlerini göz ardı etmemelisiniz. Ayrıca annenizle olan ilişkilerde ekstra sorumluluklar yüklenebilirsiniz.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Hafta ortasında Yengeçteki yaşam enerjisi Güneş ile yurtdışı ilişkilerinizde size 2 yıldır pek çok heyecan yaşatan Uranüs arasındaki uyumlu etkileşim sayesinde, gelecekteki başarılarınız için cesaretli kararlar alabilirsiniz. Sözüne güvendiğiniz kişilerle beraber yeni ufuklara yelken açmak, sevgiyi paylaşmak, ilişkilerde sağduyu geliştirmek başlıca misyonlarınızdan olacaktır. Haftanın ikinci yarısında Yay burcunda seyahat eden Ay, hafta sonu meydana gelecek tutulma öncesi ev içi ilişkilerinizde sert rüzgarlar estirebilir. Gönlünüzden her şeyi bırakıp, kimseye haber vermeden uzaklara gitmek isteği geçer. Ama hizmet ve sorumluluk duygusu sizi zaman zaman sinirsel gerginlik içine soksa da sahip olduğunuz sorumluluklarınızdan uzaklaşamazsınız.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Haftanın ilk günü Ay burcunuzda seyahat ederken, partnerinizle incir çekirdeğini bile doldurmayacak bir nedenden ötürü tartışabilirsiniz. Bu haftanın gergin enerjisinin farkındalığıyla sessizliğinizi ve sağduyunuzu korumalı, stres yüklü ortamlardan uzak durmalısınız. Pazar günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması, ailenin tüm yükünü omuzlarınızda hissetmenize neden olabilir. Temel sorumluluklarınız dışında aile içinde her detayı üstlenmemeli başkalarına da görevlerini yerine getirmeleri için alan açmalısınız. 1 Temmuz’da Uranüs ile Güneş arasındaki uyumlu etkileşim kariyerinizde size destek olan kişiler sayesinde beklenmedik bir terfi ya da iş teklifi almanıza neden olabilir. Ev içindeki gerekli tadilatları bu hafta başlatmadan önce Merkür’ün geri hareketini sonlandırmasını bekleyin.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Kardeş ve yakın akrabalarınızla olan ilişkilerinizde artık bir devir sona eriyor. 5 Temmuz’da meydana gelecek Ay tutulmasının etkisiyle, yeni bir yaşam düzenine geçmeye hazırlanıyorsunuz. Araba ya da emlak alım satımı ile uğraşabilirsiniz. Internet üzerinde iş faaliyetlerinizi geniş kitlelerle paylaşmak için kolları sıvama zamanı. Borçlarınızdan kurtulmak ya da borç verdiklerinizden paranızı tahsil etmek için çeşitli fırsatlar önünüze çıkacaktır. Bunları göz ardı etmemeli, maddi kaynaklarınızın peşine düşmelisiniz. Hafta ortasında partnerinizin hayatında meydana gelen ani olaylara siz de ayak uydurmak zorunda kalabilirsiniz. Kalbinizin çarpmasına neden olacak, yeni biriyle bir yolculuk sırasında ya da gittiğiniz tatil yerinde tanışabilirsiniz.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: 5 Temmuz’da Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması Ocak’tan beri uğraştığınız finansal konularda rahat bir soluk almanıza neden olabilir. Artık size fayda vermeyen ortaklıklarla yollarınızı kesin bir şekilde ayırmaya karar verebilirsiniz. Çarşamba günü Yengeç burcundaki Güneş ile değişimin habercisi Boğa burcundaki Uranüs arasındaki uyumlu etkileşim, iletişim sıkıntısı yaşadığınız aile bireyleriyle aranızda aniden uzlaşı sağlanmasına neden olur. Bu hızlı etkiyle, küslükleri ortadan kaldırmalı sevginize layık olanlarla, huzur ve rahat bir yaşam sürmeyi seçmelisiniz. Perşembe günü ani bir seyahat gündeme gelebilir.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Haftaya damgasını vuran Ay tutulması burcunuzda gerçekleşiyor. 13 Temmuz 2018’den beri yaşadığınız yuvada, dönemsel meydana gelen pek çok fırtınaya, sele, doluya maruz kalsanız da Pazar günü, dimdik tek başına ayakta kalarak, ilerlemeyi başardığınızı gözlemleyeceksiniz. Partnerinizin bunu fark etmesi için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Ortaklıklar ve evlilikler bu burca mensup her birey tarafından derinlemesine sorgulanacaktır. Kapadığınız kapıların yerine yenilerinin açılacağını hiç aklınızdan çıkartmadan, hedeflerinize sağlam adımlarla ilerlemek için 5 aya daha ihtiyacınız olduğunu bir köşeye not edin.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Hızlı ve dönüştürücü etkiye sahip bir haftaya adım atıyorsunuz. Çarşamba günü Yengeç burcundaki Güneş ile, insanlığa ışığı taşıyan, üst oktav yöneticiniz Uranüs arasındaki uyumlu etkileşim, hayatınızda yıldırım hızıyla olayların meydana gelmesine neden olabilir. Bu etkiyle uzun süredir sonuca ulaşmayan pek çok konu tamamlanıp yerine yepyeni süreçler başlar. Evden aniden taşınma ya da kariyerinizde köklü bir değişim sayesinde yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki dostlarınızın etkisiyle yeni yaşam hedeflerini kurgulamak istersiniz. Hafta ortasında uzun zamandan beri ilgi duyduğunuz bir konunun eğitimine adım atmak için önünüze güzel bir fırsat çıkabilir. Sindirim sisteminize dikkat edin.

Yükselen Balık ve Balık Burcu: Bu hafta hayatınızdaki pek çok konuya nokta koymaya hazır olun. Çarşamba günü Yengeç’teki Güneş ile Boğa’daki değişimin efendisi Uranüs’ün olumlu etkileşimi, kardeş ve yakın akrabalarla olan ilişkilerinizde ani, beklenmedik gelişmelere neden olabilir. Gayri menkul alım satımı, miras paylaşımı gibi konular gündeminize oturur. Çocuk sahibi olmak, çocuğunuzun geleceğini şekillendirici kararlar almak, önemli başlıklarınız arasında yer alır. Pazar günü Oğlak’taki Ay tutulması, uzun zamandır duygusal ilişki yaşadığınız kişiyle aranızda ayrılığı gündeme getirebilir.