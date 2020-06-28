Haftalık burç yorumları (29 Haziran-5 Temmuz 2020 astroloji)

28.06.2020 - 09:31
Temmuz’un ilk günü duygularımızın derinlerinde gezinirken, kendimizi güçsüz, çaresiz hissettiğimiz bir anda, koruma ve kollamayı seven, Yengeç burcundaki Güneş’in, değişimin sözcüsü Boğa burcundaki Uranüs’le uyumlu dansı, hayatımızdaki olayların akışını aniden değiştirebilir. Bu sayede evrenin sesini dinleyerek, hayatın ritmine ayak uydurabiliriz. Dolayısıyla haftayı, önyargı ve endişe yerine, anda kalarak geçirmeye odaklanmalıyız. Kendi değerimizin farkına vararak, yapabileceklerimizin önemini kavramak karşılaştığımız sorunların üstesinden gelmemizi sağlar.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftaya ani, apar topar ortaya çıkan olaylarla adım atıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın adrenalin enerjisini üzerinizde taşırken, hafta sonu Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulmasıyla, gelecek yaşamınızla ilgili, gücünü mantıktan alan duygusal kararlar alacaksınız. Bir birlikteliğe son noktayı koymak için gel gitler yaşayabilir, gönlünüz ayrılmak istese de özellikle ailevi sorumluluklarınızdan vazgeçemeyebilirsiniz. Hafta ortasında Yay burcunda seyahat eden Ay, neşenizi yerine getirmek için uzaktaki ilişkilerinizden size güzel haberler taşıyabilir. Salı günü ise sevdiğiniz bir arkadaşınızın size moral vermesi, kendinizi iyi hissetmenize neden olur.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Çarşamba günü ikili ilişkilerinizde ani karar değişimleri alabilirsiniz. Kardeş ve yakın akrabalarla ilişkilerinizde umulmadık gelişmeler gündeme gelebilir. Değişime isyan etmemeli, hayatınıza taşıdığı sonuçları sağduyuyla kabullenmelisiniz. Pazar günü meydana gelecek olan güçlü Ay tutulması, sanki son 2 yıldır yaşadıklarınızla ilgili hayata daha farklı gözlerle bakmanızı sağlayacak. Hukuki sürece dayalı gelişmelerde önemli kararlar elde edilebilir. Akademik konuların vurgusu bu hafta öne çıkacaktır. Perşembe günü ortak paylaşım alanınızda ödemelerle ilgili beklentilerinizde umduğunuzu bulamayabilirsiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bu hafta maddi konularla ilgili gerginliklerle uğraşabilirsiniz. Evdeki hesabın çarşıya uymadığı gelişmeler sizi daha tutumlu olmaya davet edecektir. Ailedeki diğer fertlerin maddi konularda sorumsuz davranışları omuzlarınıza yüklenir. Buna izin vermeden, özellikle Pazar günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulmasının etkisiyle, gerekirse bazı kişilerle yollarınızı ayırmaya karar verebilirsiniz. Temmuz ayının ilk günlerinde fikrine güvendiğiniz büyüklere ya da deneyimli kişilerden destek almaya çekinmeyin.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: 2018 yılından beri ailenizi korumak ve kollamak için sarf ettiğiniz çabaların hayatınıza taşıdığı etkiyi, Pazar günü meydana gelecek olan Ay tutulması ile deneyimlersiniz. Partnerinizle aranızda meydana gelecek duygusal krizleri çözmeye çalışmalı, pireyi deve yapmaktan kaçınmalısınız. Özellikle Ocak ayındaki olayları tekrar masaya yatırırken, kendinizi sinirli, yıpranmış, yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Haklarınızı savunmak için boşuna yorulmayın. Karşınızdakiler, gökyüzünün gergin etkisi nedeniyle sizi anlamakta zorlanırlar. Sessizliğinizi koruyup, sakin kalmak size çok şey kazandırır.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Hafta ortasında Yengeçteki yaşam enerjisi Güneş ile yurtdışı ilişkilerinizde size 2 yıldır pek çok heyecan yaşatan Uranüs arasındaki uyumlu etkileşim sayesinde, gelecekteki başarılarınız için cesaretli kararlar alabilirsiniz. Sözüne güvendiğiniz kişilerle beraber yeni ufuklara yelken açmak, sevgiyi paylaşmak, ilişkilerde sağduyu geliştirmek başlıca misyonlarınızdan olacaktır. Haftanın ikinci yarısında Yay burcunda seyahat eden Ay, hafta sonu meydana gelecek tutulma öncesi ev içi ilişkilerinizde sert rüzgarlar estirebilir. Gönlünüzden her şeyi bırakıp, kimseye haber vermeden uzaklara gitmek isteği geçer. Ama hizmet ve sorumluluk duygusu sizi zaman zaman sinirsel gerginlik içine soksa da sahip olduğunuz sorumluluklarınızdan uzaklaşamazsınız.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Haftanın ilk günü Ay burcunuzda seyahat ederken, partnerinizle incir çekirdeğini bile doldurmayacak bir nedenden ötürü tartışabilirsiniz. Bu haftanın gergin enerjisinin farkındalığıyla sessizliğinizi ve sağduyunuzu korumalı, stres yüklü ortamlardan uzak durmalısınız. Pazar günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması, ailenin tüm yükünü omuzlarınızda hissetmenize neden olabilir. Temel sorumluluklarınız dışında aile içinde her detayı üstlenmemeli başkalarına da görevlerini yerine getirmeleri için alan açmalısınız. 1 Temmuz’da Uranüs ile Güneş arasındaki uyumlu etkileşim kariyerinizde size destek olan kişiler sayesinde beklenmedik bir terfi ya da iş teklifi almanıza neden olabilir. Ev içindeki gerekli tadilatları bu hafta başlatmadan önce Merkür’ün geri hareketini sonlandırmasını bekleyin.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Kardeş ve yakın akrabalarınızla olan ilişkilerinizde artık bir devir sona eriyor. 5 Temmuz’da meydana gelecek Ay tutulmasının etkisiyle, yeni bir yaşam düzenine geçmeye hazırlanıyorsunuz. Araba ya da emlak alım satımı ile uğraşabilirsiniz. Internet üzerinde iş faaliyetlerinizi geniş kitlelerle paylaşmak için kolları sıvama zamanı. Borçlarınızdan kurtulmak ya da borç verdiklerinizden paranızı tahsil etmek için çeşitli fırsatlar önünüze çıkacaktır. Bunları göz ardı etmemeli, maddi kaynaklarınızın peşine düşmelisiniz. Hafta ortasında partnerinizin hayatında meydana gelen ani olaylara siz de ayak uydurmak zorunda kalabilirsiniz. Kalbinizin çarpmasına neden olacak, yeni biriyle bir yolculuk sırasında ya da gittiğiniz tatil yerinde tanışabilirsiniz.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Haftaya damgasını vuran Ay tutulması burcunuzda gerçekleşiyor. 13 Temmuz 2018’den beri yaşadığınız yuvada, dönemsel meydana gelen pek çok fırtınaya, sele, doluya maruz kalsanız da Pazar günü, dimdik tek başına ayakta kalarak, ilerlemeyi başardığınızı gözlemleyeceksiniz. Partnerinizin bunu fark etmesi için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Ortaklıklar ve evlilikler bu burca mensup her birey tarafından derinlemesine sorgulanacaktır. Kapadığınız kapıların yerine yenilerinin açılacağını hiç aklınızdan çıkartmadan, hedeflerinize sağlam adımlarla ilerlemek için 5 aya daha ihtiyacınız olduğunu bir köşeye not edin.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Hızlı ve dönüştürücü etkiye sahip bir haftaya adım atıyorsunuz. Çarşamba günü Yengeç burcundaki Güneş ile, insanlığa ışığı taşıyan, üst oktav yöneticiniz Uranüs arasındaki uyumlu etkileşim, hayatınızda yıldırım hızıyla olayların meydana gelmesine neden olabilir. Bu etkiyle uzun süredir sonuca ulaşmayan pek çok konu tamamlanıp yerine yepyeni süreçler başlar. Evden aniden taşınma ya da kariyerinizde köklü bir değişim sayesinde yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki dostlarınızın etkisiyle yeni yaşam hedeflerini kurgulamak istersiniz. Hafta ortasında uzun zamandan beri ilgi duyduğunuz bir konunun eğitimine adım atmak için önünüze güzel bir fırsat çıkabilir. Sindirim sisteminize dikkat edin.