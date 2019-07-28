Haftalık burç yorumları (29 Temmuz - 4 Ağustos 2019 )
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Hafta ortasında meydana gelecek olan Aslan burcundaki Yeni Ay, içimizdeki çocuksu heyecanı harekete geçirecek. Bu hafta yeni insanlarla tanışabilir, sosyal hayatın keyfini çıkartabiliriz. Ateşin hep canlı kalması için özellikle Koç, Aslan ve Yay burçları uzun vadeli planlar yapmaya özen göstermeliler. Zira bu dönemde yakalanan fırsatlar ani ve geçici heveslerle hızlı tüketilebilir. İlişkilerde temkini elden bırakmamakta fayda var. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1Aslan Burcu’nda meydana gelen Yeni Ay ile birlikte düz hareketine başlayacak olan iletişim ve yetenek gezegeni Merkür sayesinde, hepimizin hayatındaki olaylar hızlanır ve aksi giden konular çözülmeye başlar. Yeter ki herkes, sorunun nerede olduğunu doğru saptayabilsin. Aksi takdirde boşa vakit harcamak basit konuları karmaşık hale getirebilir. Öyleyse! Doğru hedefi bulmak için sürpriz ve ani değişimlere inat kararlı bir şekilde eyleme geçme zamanı.
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2
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Bu hafta ani gelişen ama kalıcı değişikliklere hazır olun. Haftanın ilk yarısı daha çok aile içi ilişkilere özen göstermek, vakit ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Evde yarım kalan işlerinizi tamamlamaya vakit ayırın. Çocuğunuzun isteklerini yerine getirmeye istekli olacaksınız. Hafta ortasında ise Aslan Burcunda meydana gelecek Yeni Ay, aniden gelişen, cesur, atak, heyecanlı, neşeli, eğlenmeyi seven kişileri karşınıza çıkartabilir. 31 Temmuz’da Yengeç burcunda geri hareketini sonlandıran iletişim gezegeni Merkür de, sevdiklerinize karşı duygularınızı daha rahat ifade etmenize yardımcı olacak. Hafta sonunda gündelik işlerinizi toparlamak, evcil hayvanınıza vakit ayırmak için plan yapabilirsiniz. Beklemediğiniz şekilde ani harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Bu konuda ölçülü olmaya çaba sarf edin.
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3
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Bu hafta hareketli günler sizi bekliyor. Ama evde yaptığınız hesap çarşıya uymayabilir. Çarşamba günü erken saatlerde meydana gelecek olan Aslan Burcu’ndaki Yeni Ay, partnerinizle aranızdaki iletişimi bir anda gergin bir diyaloga dönüştürür. Kıskanma, sahiplenme duyguları ilişkide aradığınız huzurun kaybolmasına neden olmadan aynı gün Yengeç Burcu’nda düz hareketine başlayacak olan iletişim gezegeni Merkür sayesinde birbirinizin kalbini yeniden kazanabilirsiniz. Kalbinizin hızlıca çarptığı içinizdeki ateşi canlandıran bu haftayı, bencil tavırları bir kenara bırakarak, eğlencesi, neşesi bol bir tatile çıkarak değerlendirin. Denizin, güneşin keyfini çıkartın. Hafta sonu fikirlerine güvendiğiniz bir kız arkadaşınızla vakit geçirebilir, birbirinize her konuda destek verebilirsiniz.
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4
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Haftaya damgasını vuran Aslan Burcu’ndaki Yeni Ay, yeteneklerinizi ortaya koymanız için size pek çok fırsat sunacak. Kalabalık ortamlarda verilen davetlerde gerek zekanız gerekse dış görünüşünüzle ön plana çıkıp, herkesin dikkatini üzerinize toplamayı başarırsınız. Aniden alacağınız kararla kardeş ya da yakın akrabalarla çıkacağınız kısa seyahatte aniden fikir ayrılığı meydana gelse de, pratik zekanızla durumu çabuk toparlayabilirsiniz. Küskünlüklere meydan vermemeye çalışın. Temmuz başından beri çözüm bekleyen maddi kazancınızla ilgili detaylar artık teker teker olumlu şekilde sonuçlanmaya başlar. Zira tüm Temmuz boyunca yönetici gezegeniniz Merkür’ün Yengeç ve Aslan Burcu’ndaki geri hareketi, sizi geçmişten gelen aile meseleleriyle epeyce yordu. Artık kendi önceliklerinizi de göz önünde bulundurmalı ve isteklerinizi gerçekleştirmek için hafta sonu bir “yapılacaklar listesi” hazırlamalısınız.
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5
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Ailevi konularla neredeyse sene başından beri uğraşıyorsunuz. Kiminiz evlilik hazırlığı yaparken kimleriniz de miras konularıyla haşır neşir oluyor. Ev almak, satmak, aile evine geri dönmek gibi gündemler bu dönemde hayatınızı etkisi altın alış olabilir. Hangi olasılık sizin için geçerli ise artık bu hafta eylem planını yürürlüğe sokacaksınız. Zira cesur, atak, kararlı, lider, Aslan Burcu’ndaki Yeni Ay size tüm bu değişimler için fazla masraf kapısı çıkartacak olsa da sonunda kendi kendinize destek vermenize de imkan tanıyacak. Diğer yandan öz değerinizin ön plana çıkacağı ortamlarda bulunabilir, insanlarla tanışabilir, davetlere katılabilirsiniz. Bu ilişkilerin ne kadar kalıcı olacağını gözlemlemelisiniz. Hafta sonunda kardeşinizin yardımsever davranışı ve sizi duygulandıracaktır. Sevildiğinizi fark edeceksiniz.
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6
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Artık sahnedeki ışıkların altında en parlak showunuzu sergileyebileceğiniz bir haftayla buluşuyorsunuz. Zira Burcu’nuzda meydana gelecek olan Yeni Ay, kişiliğinizi, benliğinizde sakladığınız özelliklerinizi birer birer ortaya dökmeniz için size ışık yakmaya hazır. Yeter ki aşırı gurur, bencilliğin esiri olmayın. Kariyer hayatınızdaki sürpriz değişimlerle tanınırlığınızı artırabilir ya da yeni bir iş koluna aniden geçiş yapmaya karar verebilirsiniz. Ay başından beri kontrol altında tutmaya çalıştığınız aile içindeki sürtüşmeler, Çarşamba’dan itibaren çözümlenmek üzere teker teker masaya yatırılacaktır. Hafta sonuna doğru emek harcadığınız bir projeden beklediğiniz kazancı elde edebilirsiniz. Bu arada yeni iş projeleri ve teklifleri önünüze çıkabilir. Karar vermeden önce uzun vadeli sonuçları göz önünde bulundurmalısınız. Ani heyecana kapılmayın.
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7
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Hafta ortasında Aslan Burcu’nda meydana gelecek olan Yeni Ay, gizli bir aşk hikayesini gündeme getirebilir. Siz de artık daha fazla frene basmadan bir maceraya atılmak için karşınızdaki kişiye yeşil ışık yakabilirsiniz. Hayatın monoton ve stresli akışı arasında bu size keyfi hatırlatan bir mola verdirir. Ölçüyü kaçırmadıkça ruhunuzu rahatlatmalısınız. Ayrıca yoga, masaj, spa gibi aktiviteler fiziksel yorgunluğunuza iyi gelir. Ayrıca sosyal ilişkilerinize vakit ayırmalı eski dostlarınızla bir araya gelmelisiniz. Yeni Ay ile birlikte düz hareketine başlayacak olan yönetici gezegeniniz Merkür sizi geçmişteki anılara doğru seyahate çıkartır. Hafta sonunda Ay’ın burcunuza geçmesiyle beraber ikili ilişkilerinizden daha fazla uyum ve iş birliği beklersiniz. Uluslararası alanda sürpriz gelişmelere dikkat.
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8
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Çarşamba günü meydana gelecek olan Aslan Burcu’ndaki Yeni Ay, sizi farklı sosyal grupların içine sokar. Buradaki kişilerle neşeli vakit geçirirken kalbinizi, toplum tarafından sevilen ve tanınan birine kaptırabilirsiniz. Tekne turu gibi keyifli bir seyahat programı düzenlemek bu dönemde size iyi gelecektir. Derneklerle ya da gönüllü kuruluşlarla yürüteceğiniz etkinliklerde faydalı çalışmalara imza atabilirsiniz. Ay başından beri gergin giden aile içi diyaloglar bu hafta uyumlu hale gelebilir. Hafta sonu yarım kalan gündelik işlerinizi halledebilirsiniz. Parasal konularda partnerinizin kazancında ani değişimler gündeme gelebilir.
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9
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Hafta ortasında kariyer hayatınızda parlayacak olan Aslan Burcu’ndaki Yeni Ay, size yepyeni fırsatlar sunacak. Yöneticilerinizin gözünde değerinizin artacağı sunumlar hazırlayabilirsiniz. Evlilik, düğün gibi mutluluk verici olaylar hayatınızın akışını değiştirebilir. Fakat partnerinizin hayatında beklenmeyen sürpriz değişimler olayların akışını farklı bir yöne çekecektir. Her türlü yeniliğe açık olmalı, yenilikleri olduğu gibi kabul etmelisiniz. Neşe, keyif ve coşkuyu hayatınızdan asla çıkarmamalı, negatif düşünceleri aklınızdan silip atmalısınız. Geçici dostlukların sonlanacağı kalanların ise güçlenerek hayatınızda yer edeceği bir haftadasınız. Eğitim, öğretim, tanıtım gibi konulara para harcamak sizin için doğru bir karar olacaktır.
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10
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Aslan Burcu’nda Çarşamba günü meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde içinizdeki ateşi daha da çok yakma fırsatı bulacaksınız. Oku istediğiniz hedefe yöneltebilirsiniz. Uzaklardan gelen haberler yüzünüzü güldürür, içinizi ısıtır. Üniversite seçimini yapacak olanlar için şanslı bir dönem olabilir. Yurt dışına taşınmak, yabancılarla yeni iş fırsatlarına yelken açmak, hayat görüşünüzü zenginleştirmek adına önemli fırsatları yakalayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında kıvılcımdan kor bir ateşe dönüşen ve hızlı gelişen iş fırsatlarını uzun vadeli kalıcı projelere dönüştürebilirsiniz. Deniz aşırı ülkelerle ticari anlaşmalar yapabilir, lojistik alanda faaliyet gösterebilirsiniz. Farklı toplumların kültürel öğretilerine merak salar bilgi dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Öğrenmenin yaşı ve sınırı yok. Bunu en iyi bilenlerdensiniz.
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11
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Hafta ortasında meydana gelecek olan Aslan Burcu’ndaki Yeni Ay, önünüze yeni kazanç kapıları açabilir. Partnerinizin sayesinde farklı ve bereketli projelere adım atabilirsiniz. Bu dönem yatırım harcamalarınız umduğunuzdan fazla olsa da gelecekte mutlaka faydasını görürsünüz. Aniden bomba gibi hayatınızın ortasına düşen bir aşk hikayesi başta başınızı döndürse de riskli sonuçlarını düşünüp geri adım atmak isteyebilirsiniz. Her günü bir kere yaşadığımız için içinizdeki coşkuyu doludizgin yaşamaya özen gösterin. Zira bunu çoktan hak ettiniz. Sizi yürekten heyecanlandıracak bir hobi gelecek planlarınızı olumlu yönde değiştirebilir. Zamanla bu yeteneğinizi kazanca dönüştürebilirsiniz.
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12
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Hafta ortasında meydana gelecek olan Aslan Burcu’ndaki Yeni Ay, partnerinizle aranızdaki ay başından beri meydana gelen gerginliklere bir çözüm yolu bulacak. Belki ona hak ettiği ilgi ve özeni göstermeye başladıkça aranızdaki buzları eriteceksiniz. Ortağınızla düştüğünüz fikir ayrılıklarına da artık bir son vermelisiniz. Yeni Ay ile birlikte düz hareketine başlayacak olan iletişim gezegeni Merkür sayesinde de yarım kalan günlük işlerinizi bu hafta daha kolay halledebilirsiniz. Kalp ve damar sağlığı ile ilgili gerekli sağlık kontrollerinden geçmek sizin için iyi olacaktır. Bu hafta aranıza yeni iş arkadaşları katılabilir. Evde ani değişimlere hazır olun.
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13
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Hafta ortasında meydana gelecek olan Aslan Burcu’ndaki Yeni Ay ile birlikte günlük işlerinizde aniden artış meydana gelebilir. İş arkadaşlıklarından doğan aşklar kafanızı karıştırsa da bunun keyfini çıkartmalısınız. Ne de olsa artık değişim zamanı. Kalp sağlığınıza özen göstermeli sıcak havalarda çok fazla güneşte kalmamalısınız. Çocuğunuzla birlikte tatile çıkabilir. Su sporları eşliğinde deniz ve güneşin keyfini çıkartabilirsiniz. Bu hafta aniden bir kursa kayıt yaptırabilirsiniz. Yeni şeylere duyacağınız merak yeteneklerinizi geliştirmeye katkıda bulunacaktır. İşini bilen usta kişiler sayesinde edindiğiniz yeni bilgilerle kariyerinizde atak yapabilirsiniz. Doğal güzelliklerin keyfini çıkartın.