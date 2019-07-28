Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:

Ailevi konularla neredeyse sene başından beri uğraşıyorsunuz. Kiminiz evlilik hazırlığı yaparken kimleriniz de miras konularıyla haşır neşir oluyor. Ev almak, satmak, aile evine geri dönmek gibi gündemler bu dönemde hayatınızı etkisi altın alış olabilir. Hangi olasılık sizin için geçerli ise artık bu hafta eylem planını yürürlüğe sokacaksınız. Zira cesur, atak, kararlı, lider, Aslan Burcu’ndaki Yeni Ay size tüm bu değişimler için fazla masraf kapısı çıkartacak olsa da sonunda kendi kendinize destek vermenize de imkan tanıyacak. Diğer yandan öz değerinizin ön plana çıkacağı ortamlarda bulunabilir, insanlarla tanışabilir, davetlere katılabilirsiniz. Bu ilişkilerin ne kadar kalıcı olacağını gözlemlemelisiniz. Hafta sonunda kardeşinizin yardımsever davranışı ve sizi duygulandıracaktır. Sevildiğinizi fark edeceksiniz.