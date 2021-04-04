Haftalık burç yorumları (5 Nisan - 11 Nisan 2021 haftası burcunuzu ne bekliyor?)

Bu hafta genel anlamıyla olumlu bir hafta diyebiliriz. İyi adımlar atılabilir ama dengesiz davranışlara maruz kalabiliriz. Sakin olun.

5 NİSAN 2021- 11 NİSAN 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

5 NİSAN – 11 NİSAN haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Sevgili astroloji severler, bu haftaya Mars Neptün arasındaki gerilimli açıyla başlıyoruz. Bu bize daha çok bu hafta eylemler içinde belirsizlikleri işaret edecekmiş gibi duruyor. Yine hafta başı Ay’ın Koç burcunda da seyehat eden Venüs ile zorlanımı ikili ilişkilerde hayal kırıklıklarına açık bırakmakta.

Ve fakat eli cetbvelli öğretmen Satürn ile Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü arasında yaşanacak olan olumlu etki bu hafta moralleri yükseltecek en önemli etki diyebiliriz. Haftanın genelinde Mars’ın talih gezegeni Jüpiter ile olumlu açısıda bizi maddi manevi destekler bir portre çizmekte. Genel anlamıyla diğer haftalardan daha olumlu geçireceğimiz bir haftaya giriyoruz.

Ve fakat yine de hırslı, karanlık Plüton rahat durmuyor. Ani öfkelere, tutkulu tuhaf tavırlara dikkat edin.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)