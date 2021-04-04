Haftalık burç yorumları (5 Nisan - 11 Nisan 2021 haftası burcunuzu ne bekliyor?)

ntv.com.tr 04.04.2021 - 09:10
5 NİSAN 2021- 11 NİSAN 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
5 NİSAN – 11 NİSAN haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Sevgili astroloji severler, bu haftaya Mars Neptün arasındaki gerilimli açıyla başlıyoruz. Bu bize daha çok bu hafta eylemler içinde belirsizlikleri işaret edecekmiş gibi duruyor. Yine hafta başı Ay’ın Koç burcunda da seyehat eden Venüs ile zorlanımı ikili ilişkilerde hayal kırıklıklarına açık bırakmakta.
Ve fakat eli cetbvelli öğretmen Satürn ile Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü arasında yaşanacak olan olumlu etki bu hafta moralleri yükseltecek en önemli etki diyebiliriz. Haftanın genelinde Mars’ın talih gezegeni Jüpiter ile olumlu açısıda bizi maddi manevi destekler bir portre çizmekte. Genel anlamıyla diğer haftalardan daha olumlu geçireceğimiz bir haftaya giriyoruz.
Ve fakat yine de hırslı, karanlık Plüton rahat durmuyor. Ani öfkelere, tutkulu tuhaf tavırlara dikkat edin.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu haftaya biraz duygusal kırgınlıklara dikkatiniz çekilecek gibi görünüyor. Bu anlamda sizin ve çevrenizdekilerin hareketleri, tavırları bazen rahatsız edecek gibi duruyor duygularını ne kadar kontrol altında tutarsanız sizin için o denli iyi gelişmeler olabilir. Ayrıca yine bu hafta arkadaş ve çevrenizde olan olayların çok üstünde durmamanızda fayda var. Mars ve Neptün arasındaki gerilim sizi vurabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Sevgili boğalar, bu haftanın en önemli başlığı sizin için güçlü ve erki elinde tutan insanlar karşınızda sabır göstermeniz olacaktır. Manasızca kişisel bir aşağılanma ile karşılaşabilirsiniz o nedenle “ya sabır!” diyin. Çünkü karşılık verdiğinizde işler karışacak gibi görünmekte. Bu hafta olabildiğince aklınızı bir şekilde iş koşturmasında da olsanız tatile çıkarın bu size iyi gelecektir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Sevgili ikiler bu hafta mümkünse kendinizi sosyalleşmeye verin. Bu anlamda gökyüzü size yardımcı olacak gibi duruyor. Bunun dışında kariyer ile ilgili konularda biraz daha sakin olursanız ve muallakta olabilecek işlerden uzak kaldığınız anda çok daha olumlu bir hafta geçirmemeniz için bir neden görünmemekte. Ayrıca, eğer yüksek okul öğrenciyseniz görevlerinizi tam olarak yerine getirin derim. Sonra baş ağrısı yaşamayın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Sevgili yengeçler bu hafta kariyer konusunda olumlu adımlar atmamanız için en küçük bir neden yok. Çok daha iyi bir pozisyon veya kendinizi daha iyi tanıtmak için olumlu gelişmeler neden olmasın? Bunu yaparken asıl iş sizin kendinizi hazır hissetmeniz. O nedenle ne olursa olsun olumlu gelişmelere layık olduğunuzu kendinize söyleyin. Gerisi zaten kolay.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Sevgili aslanlar yine her zaman sayıklar gibi oldum artık ama lütfen ortaklık ve ilişkiler konusunda doğru adımlar atmaya bakın evet bu yıl bu konuda yer yer çok sıkışacaksanız ama şimdiden bu anlamda güzel ilişkiler ve yatırımlar yaparsanız bunun meyvelerini sonra gayet güzel yersiniz. Ayrıca bu hafta devlet daireleri ile işlerinizde dikkatli olun, sağlam adım atın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta sevgili başakalr aslında diğer haftalardan daha sağlam ve uyumlu bir hafta geçireceksiniz demek yerinde olur. Elbette bu eli cetvelli Satürn öğretmen arada o cetveli özellikle iş ve çalışma koşullarınızda kafanıza indirecek ama biliyorum sizde diğer burçlar gibi bu Satürn yüzünden dayak arsızı oldunuz. Merak etmeyin geçecek. Bunun yanında sağlık konusunda da kendinizi bu hafta boş bırakmayın varsa gerekli kontrollerinizi yaptırın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Sevgili teraziler günlük koşturmanızda bu hafta bir hareketlilik olabilir. Ne olursa olsun maskeye ve hijyen meselesine malum dikkat edin. Özellikle yaşayacağınız bazı belirsizlikler sizi bu hafta “öf yeter” dedirtebilir. Ve fakat aşk ve duygusal konularda güzel süprizler yaşayabilirsiniz. Hadi hayırlısı diyorum. Çevrenizle az ilgilenin. Bunun yanında arkadaşlarınızlada hoş zaman geçirmeye müsait bir hafta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Sevgili akreplerim, bu hafta öncelikle haritanız biraz kazalara açık duruyor. O nedenle temkinli hareket etmenizde fayda var. Kontrolsüz hareketlerden biraz uzak kalmanız sizin için iyi olur. Ayrıca çekirdek ailenizle, aile büyüklerinizle güzel zaman geçirmeniz içinde gökyüzü pek müsait. Yaşlı ve kendine yetmeyenlere el uzatmanız sizide iyi hissettirir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta sevgili yaylar sizin için gayet güzel iletişimle dolu bir hafta görünüyor bu anlamda kendinizi parlatmak ve kısa süreli arkadaş kardeşlerle planlar yapmak için gayet uygun zamanlar ve fakat, uzun süreli özel bir ilişkiniz varsa bu hafta aman sorun çözeyim diyerek bir şeylere kalkışmanın pekde doğru olacağını söylemem zor.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu aralar sizin için “hep para peşinde ve mali konularda aklı dolanıyor” deselerde evet gerçek bu! Çünkü para konusunda Satürn denilen, üstelik yönetici gezegeniniz sizi bir yandan sıkıştırıyor , diğer yandan da fırsatlar sunuyor olsa gerek. İşte bu hafta fırsatları görüp güzel güzel değerlendirebileceğiniz bir hafta. Aşırı risk almayın yeter.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Sevgili kovalarım, bu hafta çok fazla para, pul mevzularına girmeyin derim. Çünkü zaten kafası bir dünya Neptün o alanda ortalığı toza dumana katıyor bir de siz özellikle riskli işlere atılarak bu konuda zarar etmeyin çünkü önünüzde zorlanabileceğiniz bir süreç yaşıyacak olabilirsiniz. Bu hafta yapabileceğiniz en harika işler iletişimde olmak ve kendinizi tanıtmak olmalı.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Sevgili balıklar maddi konuda bence artık ufak ufak atılımlarda bulunun derim sizin için güzel gelişmeler olabilir. O nedenle kendinizi fazla dağıtmadan yapmanız gerekenleri yaparsanız güzel kazançlarınızın olması sözkonusu olabilir. Ayrıca ebeveynlerle kuracağınız ilişkinizede maksimum düzeyde dikkat etmenizde fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.