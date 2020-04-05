Haftalık burç yorumları (6-12 Nisan 2020)

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bu hafta burcunuzda seyahat eden ilişki, bağlantı, ahenk ve uyum gezegeni Venüs’ün burcu Terazi’de bir dolunay meydana geliyor. Unutmayalım ki her dolunay bir farkındalık zamanıdır. Sosyal yaşantınıza farklı bir boyut katacak bu görünüm, uzaktan kumandayla da olsa bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırmanıza neden olabilir. Çocuğunuzla aranızda bir iletişim sorunu veya fikir ayrılığı meydana gelecektir. Her koşulda iyi niyeti elden bırakmamalı, pandeminin yarattığı negatif ortamdan etkilenmemek için kendinize uğraşlar bulmalısınız. Online bir eğitime katılmak, yap-boz ile uğraşmak, dans etmek size iyi gelecektir. Haftanın ikinci yarısı kendi ya da annenizin sağlığı ile ilgili bir endişeye kapılabilirsiniz. Gerekli kontrolleri yaptırdıktan sonra dinginliğinizi korumak için meditasyon, düzenli uyku ve diyetinize dikkat etmek size fayda sağlar. Hafta sonunda Yay burcunda seyahat eden Ay, ikili ilişkileriniz sayesinde size olumlu düşünceler ve neşe taşır. Uzak seyahatlere çıkacağınız günlerin planını yapmak, bu planı hayallerinizin ötesine taşımak, yönetici gezegeniniz Merkür’ün Koç burcuna geçmesiyle daha kolaylaşacaktır.