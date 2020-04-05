Haftalık burç yorumları (6-12 Nisan 2020)

05.04.2020 - 09:17
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Bu hafta, ilişkiler alanınızda meydana gelecek olan bir dolunay ile karşı karşıyasınız. Tüm vaktinizi evde geçirmenize rağmen, ikili ilişkilerde hızlı değişim, bitiş ve başlangıçlara adım atabilirsiniz. Terazi’deki dolunayın yöneticisi Venüs’ün İkizler’de ilerlemesi, yakın çevre, akraba ve kardeşlerle olan iletişiminizi yeniliklerle donatırken, kafanızda ikilemler oluşmasına neden olabilir. Merak ve öğrenme isteğiniz sayesinde, monoton hayat akışınızı renklendirebilirsiniz. Hatta bu sayede uzaktan kuracağınız iletişimlerle yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars ise bu dolunay etkisine, gruplar, arkadaşlar ve kuruluşlarla bağlarınız üzerinde dinamik bir süreç taşıyacak. Sivil toplum kuruluşlarının gelecekte daha güvenli ve iyi bir yaşam sürebilmek adına başlattıkları kampanyaların ateşli bir üyesi olabilirsiniz. Networkler üzerinden bu tarz aktivitelerin duyurulmasını sağlayabilirsiniz. Fakat siz bu işlerle uğraşırken, iş ve aile hayatınızdaki kalıcı değişimlerin etkisini gözlemlemeyi de ihmal etmemelisiniz. Hafta sonu burcunuza yerleşecek olan Merkür sayesinde, duygu ve düşüncelerinizi rahatça ifade etme şansını yakalayacaksınız. Yeter ki karşınızdakileri kırmamaya özen gösterin.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Pazartesi günü Ay Başak burcunda seyahat ederken, yönetici gezegeni iletişimin kahramanı Merkür, yer altını dönüştürme gücüne sahip Plüton ile güçlü bir etkileşime giriyor. Bu da yaratıcılığınızı, sezgi, his ve inançlarınızla olumlu bir şekilde harmanlayabileceğiniz anlamı taşır. Diğer yandan çocuğunuzun eksik yönlerini keşfetmek ve bu yönde kendisine kılavuzluk etmek sizin için önemli olur. Çarşamba günü Terazi’deki dolunayın ardından, partnerinizle aranızdaki güven ve sadakat duygularının ne kadar değerli olduğunu derinden fark edeceksiniz. Değişen yaşam şartları, karşınızdaki kişilerin duygu dünyasının baştan şekillendiğini size hissettirecektir. Kemikleşmiş değerleriniz elinizden kayıp giderken, yeni farkındalığınızın size kazandıracaklarına odaklanın. Hafta sonu Koç burcuna geçecek olan iletişim gezegeni Merkür, evden çalışma sisteminize bir hız ve canlanma getirecek. Adeta kariyer hayatiniz dijital dünyada bir savaşa katılmaya hazırlanıyor olabilir. Siz de zihninizi yeniliğin çarpıcı kozmik enerjisiyle kullanmaya artık hazırsınız. Perşembe günü okült bilgilere olan merakınızı gidermek için konunun uzmanı, bir kişi ya da kurumla bağlantıya geçebilirsiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bu hafta burcunuzda seyahat eden ilişki, bağlantı, ahenk ve uyum gezegeni Venüs’ün burcu Terazi’de bir dolunay meydana geliyor. Unutmayalım ki her dolunay bir farkındalık zamanıdır. Sosyal yaşantınıza farklı bir boyut katacak bu görünüm, uzaktan kumandayla da olsa bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırmanıza neden olabilir. Çocuğunuzla aranızda bir iletişim sorunu veya fikir ayrılığı meydana gelecektir. Her koşulda iyi niyeti elden bırakmamalı, pandeminin yarattığı negatif ortamdan etkilenmemek için kendinize uğraşlar bulmalısınız. Online bir eğitime katılmak, yap-boz ile uğraşmak, dans etmek size iyi gelecektir. Haftanın ikinci yarısı kendi ya da annenizin sağlığı ile ilgili bir endişeye kapılabilirsiniz. Gerekli kontrolleri yaptırdıktan sonra dinginliğinizi korumak için meditasyon, düzenli uyku ve diyetinize dikkat etmek size fayda sağlar. Hafta sonunda Yay burcunda seyahat eden Ay, ikili ilişkileriniz sayesinde size olumlu düşünceler ve neşe taşır. Uzak seyahatlere çıkacağınız günlerin planını yapmak, bu planı hayallerinizin ötesine taşımak, yönetici gezegeniniz Merkür’ün Koç burcuna geçmesiyle daha kolaylaşacaktır.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Hafta başında iletişim gezegeni Merkür’ün karşı koyulmaz gücün sembolü Plüton ile kuracağı güçlü kontak, iş hayatınızda kararlılıkla hayata geçirmek istediğiniz konuları somut hale getirecek. Bu konuda size destek verecek olan güçlü kişilerle etkin bir iletişime geçebilirsiniz. Salı günü ise güçlü savaşçı Mars, sözünden çıkmadığı baş öğretmeni Satürn ile beraber, ışığı insanlığa taşıyarak ani değişimleri başlatan Uranüs ile zorlu bir etkileşime girerek, geleceğe yönelik maddi kazançlar alanınızda ani krizlere neden olabilir. Sakinliğinizi korumalı, her şeyin olumlu sonuçlanacağına yürekten inanmalısınız. Arkadaşlarınızla aranızda yeni fikirler doğabilir. Eski hayat düzeninizi geride bırakıp, yeniye çabuk adapte olmak için, Çarşamba günü evinizde meydana gelecek dolunay sayesinde, aile içi ilişkilerinizde farklı bir dinamik oluşturabilirsiniz. Hiçbir şey eskisi gibi olmasa da siz kendi gücünüzü deneyimle fırsatı yakalayacaksınız. Hafta sonunda Koç burcuna geçecek olan Merkür, dış dünyada olan baş döndürücü olayları, hızlıca yaşam akışınıza entegre edecek. Görünürde evde olmak ama zihnen ve ruhen dünya seyahatine çıkmak keyifli olsa gerek.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Haftaya hakim olan ateş-hava enerjisi size iyi gelecek. İçinizi coşkuyla doldurup sabahları başınızı gökyüzüne çevirip, açık pencere önünde uzun ve derin nefesler almanızı öneririz. Bu sayede günün hızlı dinamiklerini kendiniz için en faydalı bir şekilde kullanabileceksiniz. İkili ilişkilerde isyankar ve asi tutum sergileyen kişilerle aranızdaki bağ Salı günü aniden kopma noktasına gelebilir. Ya da fırtına gibi esen yeni ilişkilere sosyal ağlar üzerinden afım atabilirsiniz. Her ne olup bitiyorsa hayatınızda, Çarşamba günü Terazi burcundaki dolunayla taşları yerine oturtmalısınız. Yoksa hercai bir kelebek gibi daldan dala uçanlarla kısa süreli bağlar kurup, havadan sudan diyaloglarla gününüzü eğleyebilirsiniz. Artık seçim sizin. Hangisini tercih ederseniz hayat o yönde akmaya devam eder. Haftanın ikinci yarısında Ay’ın Akrep burcuna geçmesiyle iç sesinize kulak verecek, hayattan beklediğiniz güveni nasıl elde edip, koruyacağınızı sorgulayacaksınız. Koç burcuna yerleşen Merkür size uzaklardan bilgi taşır.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Haftaya burcunuzda seyahat eden Ay ile adim atıyorsunuz. Gelecekteki hayatınızla ilgili zihninizi kurcalayan sorulara, yönetici gezegeniniz Merkür’ün, gücün patronu Plüton ile kuracağı olumlu kontak ile, derin cevaplar bulacaksınız. Çarşamba günü Terazi burcunda meydana gelecek olan dolunay, maddi gelirinizle ilgili yoğun endişe duymanıza neden olur. Zira çalışma arkadaşlarınızla yaptığınız görüşmeler bu endişenin temelini oluşturabilir. Sağlığınıza özen göstermeli gereksiz obsesif düşüncelerden uzak durmalısınız. Bu dönemde ekonomik zorluğun global bir gündem oluşturması, sizi yeni iş projelerine zorunlu olarak yöneltecektir. Hafta sonu iletişim ve yönetici gezegeniniz Merkür’ün Koç burcuna geçmesiyle, özellikle uzaklardaki iş ortaklarınızla yeni fikirleri heyecanla masaya yatırabilirsiniz. Özel hayatınızda ise geçmişte kendinize sakladığınız sevginin gücünü, sözcüklere dökmek isteyeceksiniz. Hiç tereddüt etmeden bu konuda da harekete geçmek en doğru karar olacaktır. Zira sevgi aşkın sözle buluşması, bireylerin birbirlerine verdikleri sınırsız desteğin kanıtı ve hayatın taşıdığı gerçek anlamdır.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu hafta Çarşamba gününe damgasını vuracak olan Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. 24 Mart’tan beri hayatınızda filizlenen konu ve ilişkilerin adeta hasadını toplayacaksınız. Geçmiş dönemlere ait ikili ilişkilerde sizi yoran her şeye veda etme zamanı. Artık sahip olduğunuz toprağınıza yeni tohumlar ekebilir, gelecekteki hızlı değişime bütünün hayrı için siz de güçlü bir destek verebilirsiniz. “Yoruldum, bıktım, usandım artık !” demek sizin gibi zarafeti ve güzelliği temsil eden burca hiç yakışmaz. Karşınızdaki kişi ya da gruplar, asi, isyankar, kendini beğenmiş tavırlar sergilese de doğru bildiğinizden ayrılmamalı, en başta kendinize karşı adaletli davranarak, gelecek günlere sağlam kararlarla adım atmalısınız. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün İkizlerdeki seyahati sizi sosyal konuların merkezine oturtacak. Her kafadan ses çıkan farklı gruplarla haşır neşir olabilirsiniz. Hukuki meseleler, resmi konuları yakından takip edebilirsiniz. Merak etmeyin zamanı gelince, gitmesi gerekenler sizden uzaklaşacaktır. Hafta sonu Koç burcuna geçen Merkür, karşınızdakilerden beklediğiniz hızlı geri dönüşleri size taşır.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Haftaya, değişen dünya düzeninde, yetenek ve öz değerlerinizi nasıl maddi kazanca çevireceğinizi düşünerek başlıyorsunuz. Bu değişim döneminde, aynı bir Anka kuşu gibi, küllerinden yeniden güçlü bir şekilde doğan yegane kişilerden biri olduğunuzu asla unutmayın. Özgüveninizi her gün daha çok güçlendiren, beden egzersizleri yapabilirsiniz. Zira kontrollü kişiliğinizi çekemeyenler, düşüncesiz sözleriyle hayata karşı daha çok endişe duymanıza neden olurlar. Bu nedenle, Çarşamba günü Terazi burcunda meydana gelecek Dolunay, enerjinizi düşüren kişilerin hayatınızdan çıkmasına neden olabilir. Diğer yandan “Evdekal” sloganına sahip çıkarak, bugünleri, gelecekteki işlerinizin fikirlerini besleyecek çalışmalarla verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu Yay burcundaki Ay ve Koç burcuna geçen iletişim gezegeni Merkür sayesinde, gündelik rutin işlerinizde bir canlanma meydana gelir. Arkadaş gruplarınızla internet üzerinden sohbet edip, mesai arkadaşlarınızla iş toplantıları organize edebilirsiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Haftaya damgasını vuracak olan Terazi’deki dolunay, bu dönemde ilişkilerinizi renklendiren İkizler’deki Venüs ve isyankar Kova’daki Mars ile birlikte etkileşime geçerek, hayatınızdaki ilişkilere bakış açınızı değiştirecek, gezgin kimliğinizle dünyayı dolaşma hevesiniz evde geçirdiğiniz bugünlerde sizi zorlasa da, size paha biçilmez yeni farkındalıklar taşıyacak. Kalabalıklardan ziyade az ve özle yetinmeyi öğrenecek, keşiş ruhunuzla iç dünyanızı derinden keşfetme şansı elde edeceksiniz. Yalnızlığın ne kadar kıymetli bir kavram olduğunu anlamanızda bugünlerin sizde bıraktığı kalıcı izlerden biri olacak. Bol bol yeni filmler izleyebilir, internette sörf yaparak, merak ettiğiniz konular ve kültürler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hafta sonu Koç burcuna geçecek olan Merkür sayesinde, çocuğunuz ya da sevgilinizle geçirdiğiniz vakit daha eğlenceli, heyecanlı ve adrenalini bol olabilir. Gereksiz tartışmalardan kaçınmalısınız. Diğer yandan burcunuzda seyahat eden Ay sayesinde, dünya mutfaklarından örnekleri deneyimlemek için ne kadar başarılı bir aşçı olduğunuzu sevdiklerinize gösterebilirsiniz.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta ortasında Terazi burcunda meydana gelecek olan dolunay sosyal hayattaki pozisyonunuzu güçlendirecek. Sosyal medya üzerinden online çalışmalarınız duyurabilir, kişisel yeteneklerinizi geniş kitlelerle paylaşabilirsiniz. Aile içinde ahenk ve düzeni sağlamak, annenizle olan iletişimi güçlü tutmak en değer verdiğiniz konuların başında gelecektir. Korku ve belirsizliğin hüküm sürdüğü bugünlerde, güven veren kişiliğinizle, kendisini çaresiz hisseden pek çok insana huzur verirsiniz. Eğitimlere başlamak, grupların sesi olmak, idari makamlarla toplumun ihtiyaçları arasında denge kurmak için kurduğunuz sistem, kargaşanın hüküm sürdüğü bu dönemde yeni dünya sistemine geçişi kolaylaştıracaktır. Ruh ve beden sağlığınızı korumak için özellikle kol ve bacaklarınızı çalıştıran beden egzersizlerinden faydalanmalı, ara sıra cep telefonunuzla bağlantınızı kökten kesmeli ve kendinize vakit ayırmalısınız.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Terazi burcunda 8 Nisan’da meydana gelecek olan Dolunay sayesinde, uzaklar, akademik konular ve yabancılarla olan bağlarınızı online ağlar üzerinden güçlendirme fırsatı bulacaksınız. Yeni yaşam felsefelerine ilgi duyarak, 2021-2023 yılındaki farklı yaşam koşullarının anahtar kelimelerinin altını çizeceğiniz çabalarınız yakın gelecekte, iş dünyasındaki gücünüzü arttırır. Dünyadaki global değişimin A’dan Z’ye masaya yatıran bir araştırma grubuna üye olabilir ya da orijinal fikirlerinizi sosyal medya üzerinden geniş kitlelerle paylaşabilirsiniz. Dünyanın merkezindeki köklü değişim, elinizde olmayan koşullar alanında açığa çıkarak sizi zorlasa da, sağlığın dışındaki hiçbir şeye kafanızı takmamanız gerekiyor. Ayrıca aşk ve eğlence hayatınızı etkisi altına alan Venüs’ün sosyal kelebek enerjisi, sohbeti bol, fikirlerin ve bilgilerin havada uçuştuğu gönül ilişkilerini size taşıyacaktır. Evde oturmayı bu şekilde daha renkli ve neşeli bir hale getireceksiniz. Hafta sonu Koç burcuna geçen Merkür yüzünden kardeşinizle sakın tartışmayın.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Terazi burcunda Çarşamba günü meydana gelecek olan dolunay, ortak paylaşımlar alanınızda bir denge oluşturma çabası içine gireceğinizi gösteriyor. Zira dolunay haritasında sizin burcunuz yükselmekte. Demek ikili ilişkilerinizde aksayan konulara parmak basmak görevini ister istemez üstlenmek durumunda kalacaksınız. Diğer yandan sezgi ve hislerinizi daha derinden deneyimlemek fırsatı elde edeceğiniz bir dönemdesiniz. İletişim gezegeni Merkür’ün güçlü dönüşüm kahramanı Plüton ile yapacağı olumlu etkileşim sonucunda, dünya üzerindeki kimilerini kaygılandıran olayları daha normal karşılayıp, kabullenebilirsiniz. Tek başınıza dışarı çıkıp hava almak, duygularınızı daha kolay fark etmenize yardım eder. İhtiyacı olanlara el uzatan derneklere bağışta bulunmak ve toplumu bu konuda haberdar etmek için Koç burcuna geçen iletişim gezegeni Merkür’ün dinamik enerjisiyle, hafta sonu Yay burcunda hareket eden Ay’ın olumlu etkisinden yararlanabilirsiniz.