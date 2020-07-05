Haftalık burç yorumları (6-12 Temmuz 2020)

ntv.com.tr 05.07.2020 - 09:34 | Son Güncelleme : 05.07.2020 - 09:58
Perşembe gününden itibaren duyguları körükleyen, hislerimize tercüman olan Balık burcundaki Ay, gökyüzündeki gerginliğin bir nebze de olsa yumuşamasını sağlar. Bugünlerde hayatın zorluklarından uzaklaşmak, huzur ve mutluluğu bulmak isteriz. Ayrıca hafta sonu Yengeç burcundaki Güneş ile denizler kralı Neptün’ün arasındaki uyumlu etkileşim, sıcak yaz günlerinde deniz, göl veya akarsu kıyısında doğanın sunduğu fırsatlardan yararlanmamızı sağlar. Bol sıvı tüketirken, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklardan kurtulmanız için her gün ciğerlerinize bol bol oksijen yollamanızı isteriz. Güneşin güçlü olduğu saatlerde bedeninizi fazla yormamaya özen göstermelisiniz. İlişkilerinizde size güven vermeyen kişilere karşı gerekli tavrınızı koymalı, kaybedeceğinizi bile bile olayları görmezden gelmemelisiniz. Bu dönemde sorunları dile getirerek, çözmeye özen göstermek gerekir.
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Tutulmanın ardından zorlu bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Çarşamba günü burcunuzdaki yönetici gezegeniniz savaş ve mücadele temsilcisi Mars ile iletişim uzmanı Yengeç’teki Merkür arasındaki çekişmeli ve zorlu etkileşim, özellikle ev ve aile ortamınızda gerginlikler yaşamanıza neden olabilir. Sorunları çözmek, sıkıntıların üstesinden gelmek için, öfke yerine mantığınızın sesini dinlemeli ve riskli konulara güvenilir açılımlar taşımalısınız. Cesaretinizi ve iyi niyetinizi karşınızdakilere net ve açık bir dille anlatmalısınız. Haftanın ikinci yarısı Balık burcunda seyahat eden Ay’ın desteğiyle, sezgilerinizin sesini dinleyerek, özel hayatınızdaki aksilikleri gidermeyi özellikle babanızla olan sorunları kökünden halletmeyi başaracaksınız. Meditasyon, dua ya da yoga gibi ruhunuzu besleyen konulardan destek alın.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Hayatınızda değiştirmek istediğiniz temel konular son derece net ve yürürlüğe girmek için sizin aksiyona geçmenizi bekliyor. Bu hafta özellikle Mart ayında gündeminizi dolduran aile meselelerini bu hafta tekrar ele almak durumunda kalabilirsiniz. Sanki uzun zamandır form vermek için yonttuğunuz heykele son şeklini vermek istiyorsunuz. Taşınmak gayrimenkul almak ya da satmak gündeme gelebilir. 8 Temmuz’da Mars ile Merkür arasındaki zorlu etkileşim, kardeş ve yakın akrabalarınızla ilişkilerinizde ani gerginlikleri gündeme getirebilir. Soğukkanlılığınızı elden bırakmadan son bir kez fedakarlık yaparak sorunları çözmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlıklarınızda da kafanıza yatmayan ilişkileri sonlandırmak isteseniz de akılcı ve pratik yönünüzden dolayı kimse sizinle yollarını ayırmak istemeyecektir.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Geçen hafta meydana gelen Oğlak burcundaki Ay tutulmasının etkisiyle aile içindeki önceliklerinizin farkına varmış olmalısınız. Herkes kadar sizin de hak ettiğiniz maddi imkanlara kavuşmanız ve sahip çıkmanız gerekiyor. Özellikle çarşamba günü bazı arkadaş gruplarınızla aranızda anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Eski bir konunun tekrar gündeme gelmesi canınızı sıkmasın. Demek bu konuyla ilgili alacağınız dersler, yakın gelecekte, size daha derin bir farkındalık ve tecrübe kazandıracaktır. Cumartesi günü Yengeç’teki Güneş ile Balık’taki Neptün arasındaki uyumlu etkileşim kariyer hayatınızda idealize ettiğiniz bir projenin hayata geçmesine zemin hazırlayabilir. Hafta sonunu sevdiklerinizle doğada baş başa geçirmek gerilen sinirlerinize iyi gelecektir.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Kova burcunda seyahat eden yönetici gezegeniniz Ay, haftaya gergin bir ruhla adım atmanıza neden olabilir. Özellikle maddi harcamalarınızdaki zorunlu artış, sizi geleceğe karşı endişeli bir ruh haline itecektir. Gönlünüzü ferah tutmalı, ailenizle çıkacağınız tatilin tadına varmalısınız. Zira bereketinizin artarak çoğalacağına inanmalı, emeklerinizin karşılıksız kalmayacağını bilmelisiniz. Çarşamba günü savaşçı Mars’ın iş hayatınıza taşıdığı adrenalini yüksek, devinimi bol yeni teklifleri karşında, kendinizi yetersiz ya da aşırı sorumluluk altında ezilmiş hissetmeniz son derece doğaldır. Karşınızdaki kişilerin sabırsız ve yüksek beklentilerine ne ölçüde cevap vereceğinizi baştan dile getirirseniz, ileride stres yaşamaktan kurtulursunuz. Hafta sonu çıkacağınız tatil ile yorgunluğunuzu üzerinizden atıp, hatta sevdiğiniz uzun yolculukların hayalini kurarak ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Kova burcunda seyahat eden Ay’ın sayesinde hafta başında partnerinizle aranızda güçlü bir elektriklenme meydana gelir. Size gereken ilgi ve alakayı göstermediğini düşünseniz de, o bu fikrinizi asla kabul etmeyecektir. Dolayısıyla şartları zorlamamalı olayları akışa bırakarak, keyif aldığınız sosyal etkinliklere katılmalısınız. Çarşamba günü “Öfkeyle kalkan zararla oturur” atasözünü aklınızdan çıkartmadan özellikle yurt dışı ilişkileriniz ve eğitsel konularla aksi giden bir takım gelişmeleri, sakinliğinizi elden bırakmadan teker teker çözme fırsatı yakalarsınız. Haftanın ikinci yarısında gökyüzündeki su etkisi, his ve duygularınız düşüncelerinizin önüne geçmesine neden olur. Bu dönemde kendinizi fazla yormamalı, mümkünse sevdiklerinizle birlikte kısa bir tatile çıkmalısınız. Ortak maddi paylaşımlarınızda elinizde olmayan bir takım kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamalısınız.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Kova burcunda seyahat eden Ay, haftaya son derece çalışkan bir enerjiyle başlamanıza neden olacak. Mesai arkadaşlarınızın görev ve sorumluluklarını yeteri kadar yerine getirip, getirmediklerini kontrol etmek durumunda kalabilirsiniz. Sıcak havalar nedeniyle varis gibi dolaşım problemleriyle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle sıcak havalardan dolayı akşamları bacaklarınızı kalp hizasından yukarı kaldırarak dinlendirmelisiniz. Hafta ortasında maddi konulardaki ani harcamalar sizi bir anda endişeye düşürebilir. Ani ortaklık tekliflerini iyice düşünerek ele almalısınız. Çok riskli girişimlerden kaçınmalı, kalbinizin sesini de dinlemelisiniz. Tüm bunlar olurken, size karşı hislerinden tam emin olamadığınız birisiyle aranızdaki duvarlar yıkılıp, bir yakınlaşma meydana gelebilir. Hayat pek çok yönden zorlarken, yazın romantik dönemini olumlu değerlendirin.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Bu hafta, aşk hayatınıza tuttuğunuz büyüteç uzun zamandır bile bile göz ardı ettiğiniz konularla yüzleşmenizi sağlayacak. Partnerinizin hayatındaki yerinizi ve konumunuzu irdeleyerek, ilişkiye nasıl devam edeceğinize karar vereceksiniz. Hafta ortasında Yengeç’teki Merkür ile, Koç burcundaki Mars arasındaki zorlu etkileşim, gerek yöneticilerinizle gerekse annenizle aranızda gerginliğin gündeme gelmesine neden olur. Sözlerinizi silah olarak kullanmaktan kaçınmalı, tartışmaya dönüşecek konuşmaları tatlıya bağlamalısınız. Aksi takdirde yüklendiğiniz aşırı stres ruhsal dengenizi bozabilir. Hafta sonunda Yengeç burcundaki Güneş ile Balık burcundaki Neptün’ün uyumlu etkileşimi sayesinde sezgilerinizin güçlendiğini hissedebilir, yaşam hedeflerinizi tekrar gözden geçirmek istersiniz. Kararlarınızı aceleye getirmemeli, kararlarınız akışa bırakmalısınız.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Haftanın ilk yarısında, Kova burcunda seyahat eden Ay sayesinde ev düzeninize yeni bir soluk taşımak istersiniz. Dekorasyon değişikliği yapmak, tadilat, tamirat işleriyle uğraşmak sizin için uygun. Çarşamba günü iletişim gezegeni Merkür ile yaşam dinamosu yönetici gezegeniniz Mars arasındaki zorlu etkileşim, çıkacağınız seyahatlerde sorunlar ve gerginliklerle karşılaşmanıza neden olabilir. Yollarda karşılaşacağınız riskli durumlara karşı maksimum tedbiri almalısınız. İş hayatınızdaki yüksek tempo, günlerin nasıl geçtiğini size unutturacak. Bu nedenle haftanın ikinci yarısında Ay Balık burcunda seyahat ederken, size huzur veren kişilerle vakit geçirmeyi ihmal etmemelisiniz. Cumartesi günü Güneş ile hayaller, idealler gezegeni Neptün’ün arasındaki uyumlu etkileşim, aşk hayatınızda romantizm rüzgarları estirecektir. Yaz akşamlarını anlamlı kılmak adına gün batımına karşı keyif çatmalı, sanatsal fikirlerinizi canlandırmalısınız.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Hafta başında işle ilgili parlak fikirler zihninizde uçuşurken, öğrenmeye yeni heves ettiğiniz bir konu üzerinde büyük ilerlemeler kaydedersiniz. Kardeş ve yakın akrabalarınızla diyaloglarınız rutin giden süreçleri canlandırmak adına önemli olacaktır. Aniden karar verip çıkacağınız kısa yolculuklar size heyecan taşır. Hafta ortasında aile ile ortak maddi paylaşımlarınızla ilgili beklemediğiniz harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise tartışmalara açıksınız. Partnerinizin duygularınızı anlamadığından yakınmak yerine, onunla açık yüreklilikle konuşmayı deneyerek aranızdaki buz kalıplarını eritmeyi deneyin. Balık burcunun hafta sonu üzerinizdeki etkisini, ev ortamınızda duygusal anlar ve paylaşımlar yaşayarak deneyimleyebilirsiniz.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Ay Kova burcunda seyahat ederken, haftaya başlıyorsunuz. Gelir ve kazanç konularına yoğunlaşacağınız günlerin içindesiniz. Yeni iş teklifleri alabilir ya da eğitsel konularla ilgili herkesin dikkatini çekecek projeler üretebilirsiniz. Ayrıca gayri menkul yatırımlarınız, mirasla ilgili sürpriz gündemler kapınızı her an çalabilir. Emeklilik işlemleri, nafaka, kredi, faiz, vergi ödemeleri ile ilgili kuralları takip etmeniz gerekecektir. Hafta ortasında partnerinizle ya da yöneticinizle aranızda gerilen diyaloglar evde bile huzurunuzun kaçmasına neden olur. Olayları asla kişiselleştirmemeli, size zorluk çıkaran kişilerle aranıza mesafe koymalısınız. Hafta sonu partneriniz sizi üzdüğünü fark edip, özür dileyebilir, çok kolay olmasa da ona karşı affedici olmanız ruhunuzun aradığı huzur için kaçınılmaz olacaktır.
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Haftaya gece fenerimiz Ay’ı misafir ederek adım atıyorsunuz. Oğlak burcundaki tutulmanın ardından sanki bu hafta hayatınızda yepyeni bir sayfa açmak istersiniz. Özellikle ikili ilişkilerinizde yeniliklere hazırlıklı olun. Yeni kariyer ya da ilişki fırsatlarını mutlaka değerlendirmelisiniz. Çarşamba günü yoğun iş temposu nedeniyle mesai arkadaşlarınızla aranızda bazı gerginlikler gündeme gelebilir. Soğukkanlı davranmalı, sağduyu ve hoşgörüyü elden bırakmamalısınız. Kardeş ya da yakın akrabalarınızla aranızda geçen konular bir anda sürpriz gelişmelerle hızlı ilerleyebilir. Yeteneklerinizi hayata geçirmek için iyi bir dönemdesiniz. Araba alım satımı için ay ortasını beklemeniz daha doğru olacaktır. Hafta sonunda sanatsal faaliyetlerin hüküm sürdüğü ortamlarda dostlarınızla buluşabilir, eski günlerinizi anabilirsiniz. Sindirim sisteminizi zorlayıcı şekilde beslenmemeye özen göstermelisiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Bu hafta çoğu zaman mantığınıza dayanarak karar almak isteseniz de coşkulu duygularınız buna her zaman izin vermeyecektir. Hatta Yengeç’teki Merkür ile Koç burcundaki Mars arasındaki zorlu etkileşim, hafta ortasında düşüncelerle, sezgileriniz arasında bir çatışma yaşanmasına neden olur. Elinizde olmayan koşullar yüzünden gündelik hayatta karşılaştığınız kişilerle gereksiz tartışmalara girmek zorunda kalabilirsiniz. Her zaman dengeyi korumak adına, sorunlarınızı öfkeye kapılmadan çözmeyi denemelisiniz. Özellikle Koç burcunun her şeye atılmak isteyen atak tavırları sizin sakin yapınızı zorlayacaktır. Migren, diş, kulak ve göz ağrılarına karşı bu hafta vücudunuz hassas olabilir. Cumartesi günü partnerinizle romantik bir hafta sonu programı yapabilir ya da eski sevgilinizden anlamlı bir mesaj alabilirsiniz. Çocuğu olan Balıklar ise bugünü deniz kenarında ya da doğanın diğer nimetlerinden faydalanarak geçirebilirler.