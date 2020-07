Haftalık burç yorumları (6-12 Temmuz 2020)

Yükselen Balık ve Balık Burcu:

Bu hafta çoğu zaman mantığınıza dayanarak karar almak isteseniz de coşkulu duygularınız buna her zaman izin vermeyecektir. Hatta Yengeç’teki Merkür ile Koç burcundaki Mars arasındaki zorlu etkileşim, hafta ortasında düşüncelerle, sezgileriniz arasında bir çatışma yaşanmasına neden olur. Elinizde olmayan koşullar yüzünden gündelik hayatta karşılaştığınız kişilerle gereksiz tartışmalara girmek zorunda kalabilirsiniz. Her zaman dengeyi korumak adına, sorunlarınızı öfkeye kapılmadan çözmeyi denemelisiniz. Özellikle Koç burcunun her şeye atılmak isteyen atak tavırları sizin sakin yapınızı zorlayacaktır. Migren, diş, kulak ve göz ağrılarına karşı bu hafta vücudunuz hassas olabilir. Cumartesi günü partnerinizle romantik bir hafta sonu programı yapabilir ya da eski sevgilinizden anlamlı bir mesaj alabilirsiniz. Çocuğu olan Balıklar ise bugünü deniz kenarında ya da doğanın diğer nimetlerinden faydalanarak geçirebilirler.