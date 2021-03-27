Haftanın fotoğrafları 19-25 Mart 2021

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi, belediyenin bakım ve onarım gibi işlerinin yanında, atık malzemelerden sanat eserleri de ortaya çıkarıyor. Ekipler, doğaya atılan ve çevre kirliliğine neden olan plastik, mermer, inşaat demirlerinin yanı sıra ağaç kütüğü gibi malzemeleri toplayarak atölyeye getiriyor. Burada değerlendirmeye alınan malzemeler, ustaların ellerinde mozaik, heykel, ahşap gibi sanat eserlerine dönüştürülüyor. İl genelinde yol kenarlarında, kavşaklarda, müze girişlerinde ve parklarda sergilenen bu eserlerle hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de kent estetiğine katkı sağlanıyor. ( Mehmet Akif Parlak - Anadolu Ajansı )