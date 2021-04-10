Haftanın fotoğrafları 3-9 Nisan 2021

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 10.04.2021 - 12:11

Türk Polis Teşkilatı, Atak helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaştı. Hava araçlarıyla 40 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 25 Şubat'ta envanterine dahil ettiği ilk Atak helikopteriyle görev konseptinde de değişikliğe gitti. Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu. Aynı zamanda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk yaşandı. Emniyet Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, bu başarısıyla Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam ediyor. Milli sporcu Zeliha Ağrıs (kırmızı), tek eleme turu 53 kilo finalinde Rusya’dan Tatiana Minina (mavi) ile mücadele etti. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )

Myanmar'daki şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya), Yeni Delhi yakınlarında bulunan yerleşim biriminde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. 2011 yılında Myanmar'dan kaçarak Hindistan'a sığınan 18 yaşındaki Arakanlı Mizan, Myanmar'ı çok özlediğini fakat Myanmar'a dönmeye korktuğunu belirtti. Myanmar'da çocuklar da dahil birçok insanın yanarak öldüğünü ifade eden Mizan, Myanmar'dayken okula gidemediğini hatta evinden dışarı dahi adım atamadığını söyledi. Hindistan’da Yüksek Mahkeme'nin, Cammu Keşmir’deki Arakanlıların sınır dışı edilebileceğine hükmetmesinin ardından Hindistan yönetiminden çok fazla bir şey beklemediğini, Myanmar'da barış sağlandığında Myanmar'a geri döneceklerini belirtti. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle çatışan 7 direnişçi öldü. Hindistan Ordusu Sözcüsü Yarbay Emron Musavi, Shopian'da güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığını; çatışmada 5 direnişçinin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Tral bölgesinde çıkan bir başka çatışmada da güvenlik güçlerinin 2 direnişçiyi öldürdüğünü kaydeden Musavi, operasyonda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti. Shopian'daki çatışmada bir cami zarar gördü. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından halk Prens'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanmaya başladı. Buckingham Sarayı'ndaki bayrak yarıya indirildi. ( David Cliff - Anadolu Ajansı )

TFF 1. Lig 29. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Altınordu takımları Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Ankara Keçiörengücü oyuncusu Cem Ekinci (77), takımının golünü kaydetti. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )

Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beyt Decan köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgede yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )

Kudüs'teki Müslümanlar, cuma namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kıldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mimarlık tarihine, yapmış olduğu eşsiz eserlerle damga vuran Mimar Sinan, vefatının 433. yılında yad ediliyor. Sinan'ın İstanbul'da inşa ettiği yapılar arasında, Kalfalık eseri olarak bilinen Süleymaniye Külliyesi de yer alıyor. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Pakistan'ın Karaçi kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Camilerde kapsamlı temizlik yapıldı. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Bilim kurgu sinema ve edebiyat dallarında son yıllarda büyük ilgi çeken "Post Apokaliptik (Kıyamet sonrası) Sanat Akımı"nın Türkiye'deki uygulayıcılarından sanatçı Uğur Çalışkan, taş, cam, kemik, metal gibi topladığı atık maddeleri sanat eserlerine dönüştürüyor. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki Türkiye Jokey Kulübü (TJK) At Hastanesi'nde, işinde uzman veteriner hekimlerce günde ortalama 100 yarış atı özenle tedavi ediliyor. Değerleri 100 bin dolardan başlayan ve milyonlarca dolara ulaşan yarış atlarının sağlık sorunları, TJK Ankara Hipodrom At Hastanesi'nde 4'ü veteriner hekim olmak üzere 17 sağlık personelince gideriliyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2021'in ilk yavrularını dünyaya getirdi. Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu amaçla YYÜ bünyesinde kurulan "Kedi Villası"nda konuma altında tutulan ve tüm bakımları özenle yapılan Van kedileri, bu yılın ilk yavrularını doğurdu. Kedi yavruları ile anneleri, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Bingöl'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Çapakçur Köprüsü'nün de boş olduğu görüldü. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında, Moritanyalı çocuklara Kur'an-ı Kerim dağıtılmaya devam ediliyor. Ramazan faaliyetleri kapsamında Moritanya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya Temsilciliği yetkilileri, ülkede "Luh" adı verilen tahta levhalarla eğitimlerini sürdüren çocuklara Kur'an-ı Kerim ulaştırıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğal akvaryumu andıran ve turkuaz mavisi görünümüyle dikkati çeken Gökpınar Gölü'nde, dalgıçlar tarafından Türk bayrağı ve Anadolu Ajansı (AA) pankartı açıldı. ( Halife Yalçınkaya - Anadolu Ajansı )

Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakini bir aylık "Boncuk" ismi yavru ayı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Annesinin bakmadığı "Boncuk", hayvanat bahçesi personeli tarafından özenle büyütülüyor. Günde 1,5-2 litre süt içen yavru ayının en iyi anlaştığı hayvan ise bahçenin maskotu haline gelen 5 yaşındaki şempanze "Can". Günde 3-4 saat birlikte vakit geçirmeleri sağlanan şempanze ile yavru ayı, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )

Doğal güzellikleri ve koylarıyla tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden olan Muğla, tertemiz denizleriyle bu yıl da ziyaretçilerini cezbedecek. Türkiye'de turizmin gelişmesine paralel, temiz denizin güvencesi mavi bayrağa sahip plajların sayısı da arttı. Muğla'da 105 mavi bayraklı plaj bulunuyor. Kent en fazla mavi bayrağın bulunduğu 4 yat ve 8 marinayla ilk sırada yer alıyor. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıldönümü, İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç tarafından 9 Eylül Vapuru batığında açılan pankartla kutlandı. Karaburun'daki bir dalış merkezinde eğitmenlik yapan Hamdullah Aras ve Remzi Yatar, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla 37 metre dip derinliğindeki 9 Eylül Vapuru batığına dalış yaptı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda finalde 67 kilo erkeklerde Milli sporcu Muhammed Özbek mücadele etti. Müsabakada altın madalya kazanan Özbek, sevinç yaşadı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Heyelana bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapanan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu, alternatif yol çalışmasının tamamlanmasıyla çift yönlü trafiğe açıldı. ( Cem Ali Kuş - Anadolu Ajansı )

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yurt dışındaki Türklerin bağışlarıyla hazırlanan yardım kolileri, ramazan öncesi Moritanya'da Brakna bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakalarda artışın devam etmesi halinde bölgedeki hastanelerde boş yatak sıkıntısı yaşanabileceğini ve yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayabileceğini söyledi. Gazze'de Kovid-19 hastalarına tahsis edilen Avrupa Hastanesinde, Kovid-19 hastalarının tedavisi sürüyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından halk Prens'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanmaya başladı. Buckingham Sarayı'nın kapısına çiçek bırakan İngilizler, burada asılı olan “vefat ilanının" fotoğrafını çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. ( David Cliff - Anadolu Ajansı )

Konya'da, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi'nde yer alan Şeytan Köprüsü, zamana meydan okuyor. Su kemeri olarak yapıldıktan sonra iki yamacı birbirine bağlayarak dar ve tehlikeli bir geçit halini alan Şeytan Köprüsü, "ürkütücü" görüntüsüyle dikkati çekiyor. ( Ömer Süt - Anadolu Ajansı )

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, nisana rağmen metrelerce karın biriktiği köy yollarını açmak için çaba gösteriyor. Ekipler, köylülerin alternatif olarak kullandığı ve kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Üçevler köy yolunda, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmaya çalışıyor. Dağların dik yamaçları ve çığ tehlikesinin bulunduğu yollarda çalışma yürüten ekipler, yüksek kar örtüsü arasında adeta tünel açarak ilerliyor. Kente 10 kilometre uzaklıktaki Çavuştepe mevkisinde karla mücadele eden ekiplerin zorlu çalışması drone ile görüntülendi. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York eyaletinde halk, Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya Günü'nde Central Park'ta vakit geçirerek güzel havanın tadını çıkardı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Pınar Karşıyaka'dan Mahir Ağva (sağ 2) potaya yükseldi. ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya temsilciliği öncülüğünde başlatılan "Hediyem Kur'an olsun" kampanyası kapsamında temin edilen 10 bin Kur'an-ı Kerim, Moritanya'da zor şartlarda eğitim gören çocuklara dağıtıldı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

İsrail'in kurucu örgütleri tarafından 9 Nisan 1948'de Kudüs'ün batısındaki Deyr Yasin köyünde gerçekleştirilen ve 254 Filistinli sivilin öldürüldüğü Deyr Yasin katliamından kurtulmayı başaran 83 yaşındaki Meryem Akıl (Umm Usame), o gün yaşananları AA muhabirine anlattı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sahil, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. İlçedeki Ölüdeniz sahili, kısıtlamadan muaf az sayıda turisti ağırladı. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolar devam ediyor. Yangon kentinde bir araya gelen maskeli göstericiler, protesto düzenledi. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sezon bugün itibarıyla sona erecek. Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle Uludağ'da sezonun son gününde yoğunluk yaşanmadı. Pistleri sadece otellerde konaklayan tatilciler kullandı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Heykeltıraş Hande Şekerciler ile dijital sanatçı Arda Yalkın imzasını taşıyan geleneksel ve dijital heykeller CerModern'de buluştu. Karşılıklı iki galeride sanatseverlerin beğenisine sunulan sergilerden "ecstasy"de Hande Şekerciler'in Helenistik ve Rönesans dönemi etkileri taşıyan heykelleri, "ha:ar"da ise Şekerciler'in Arda Yalkın ile ürettiği "Lucid ve İmkansız Heykeller" serilerinden eserler yer alıyor. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Ağrı'dan sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla geri gelmeye başladı. "Baharın müjdecisi" olarak bilinen leyleklerin, karların erimesi ve havaların ısınmaya başladığı bugünlerde tekrar köye gelmesi, yöre halkını sevindirdi. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )

Fatih Belediyesi bünyesinde restorasyon uzmanı mimar, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve arkeologtan oluşturulan çalışma ekibi sokak sokak gezerek, ilçedeki kültürel mirasın envanterini çıkarıyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Örtü altı tarımda ürünlerindeki kaliteyi ve verimi artırmak isteyen üreticiler, "hormon" denilen ilaçlar yerine doğal işçiler olarak nitelendirilen "bombus arıları"ndan faydalanıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Türk Kızılay, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde inşasını tamamladığı briket evlerden 784'üne aileleri yerleştirmeye başladı. İdlib'de yapımına başlanan 5 bin briket evin çalışmalarına devam eden Türk Kızılay, ilk olarak Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde dörtlü bloklar halinde brüt 38 metrekarelik bin 290 briket evin ilk etap çalışmasını tamamladı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Çocukluğunu ve gençliğini İzmir'de geçiren ve İzmir'e olan sevgisiyle tanınan gitarist, piyanist ve sinema oyuncusu Dario Moreno'nun doğumunun 100. yılında evinin bulunduğu yerin karşısına "İzmir Dario Moreno'yu seviyor" adlı portresi resmedildi. İzmir'in Konak ilçesinde Tarihi Asansör'ün de yer aldığı Dario Moreno sokağında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar ve Tasarım Bölümü mezunu Aksel Mengü (36) tarafından yapılan mural, Moreno'nun doğum gününde tamamlandı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Tunus'ta Filistin Toprak Günü'nün 45'inci yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Nahda Hareketi'nin çağrısıyla başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteriye, çok sayıda Tunuslu katıldı. Katılımcılar ellerinde Filistin ve Tunus bayrakları taşıdı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Yalova'da bir araya gelen kadınlar, arazilerine yaptıkları barınaklarla ve yuvaya dönüştürdükleri evleriyle hayvanlara gözü gibi bakıyor. ( Sıtkı Yıldız - Anadolu Ajansı )

İzmir'in Aliağa ilçesinde Roma Dönemi'nde inşa edilmiş bir manastırdaki yaklaşık 1500 yıllık mozaik keşfedildi. Aliağa'nın dağlık bölgelerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, otomobil ile ulaşma imkanının bulunmadığı bir alanda toprağın yaklaşık 2 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarının bölgede yaptığı incelemede, kalıntının dünyada eşine az rastlanır 1500 yıllık manastıra ait mozaik olduğu belirlendi. Sarmaşık motifleriyle süslenmiş eserin üstünde manastır heyetinden bir yetkilinin ailesinin esenliği için mozaik yaptırdığına dair Roma Dönemi'ne ait yazı tespit edildi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Türk Kızılay, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde inşasını tamamladığı briket evlerden 784'üne aileleri yerleştirmeye başladı. İdlib'de yapımına başlanan 5 bin briket evin çalışmalarına devam eden Türk Kızılay, ilk olarak Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde dörtlü bloklar halinde brüt 38 metrekarelik bin 290 briket evin ilk etap çalışmasını tamamladı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın başkenti Moskova’da başlayan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda kadınlar eleme müsabakasında 55 kiloda Finlandiyalı sporcu Laura Liukkonen (6) mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki evinde eşiyle, 7 köpek ve 11 kediye bakan fizik öğretmeni Ülkü Ercan Sarıçiftçioğlu, "can dostları" hayvanlarıyla daha iyi ilgilenebilmek için, iki yıllık ön lisans programı olan Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'nı tamamladı. Sarıçiftçioğlu'nun şu sıralar en büyük telaşı, sokakta bulduğu, anneleri ölen birkaç günlük 3 kedi yavrusu. Kedilere, evde, Yorkshire cinsi 8 yaşındaki "Lady" isimli köpek annelik ediyor. Ülkü öğretmen yavruları biberonla besliyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Pakistan'ın Karaçi kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dükkanlar kapatıldı, cadde ve sokakların tenhalaştığı görüldü. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'nin birçok ilinde devriye görevinde kullanılan atlar, Ankara'da bulunan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde, titizlikle eğitilip göreve hazır hale getiriliyor. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun düzenlediği engel atalma yarışlarına da katılan atlı polisler yarış öncesi antrenmanlarını bu merkezde sürdürüyor. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sahil, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )

Yüzde 90'ı çöl ve sahradan oluşan coğrafyası ile yaşamın oldukça güç olduğu Moritanya’da çocuklar küçük yaşlardan itibaren ailelerine destek olmak için günlük hayata dahil oluyor. Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından dağıtılan baloncuk yapan oyuncaklar, çocuklara neşe kaynağı oldu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Belçika'da orman içinde sergilenen, dev boyutlardaki ahşaptan yapılmış heykeller, görenlerin ilgisini çekiyor. Boom kasabası yakınlarındaki De Schorre parkında bulunan ve masallardaki karakterlere benzeyen 7 büyük ahşap heykeli, Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo tasarladı. İnternet sitesindeki tanıtımında kendini "geri dönüşüm sanatçısı" olarak tanımlayan Dambo'nun 2019'daki bir müzik festivali için hazırladığı heykeller geri dönüşümün önemine dikkati çekmek için atık raflar, kopmuş ağaç dalları ve eski paletler gibi malzemelerle hazırlandı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

ABD'ye Meksika sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin sayısının Mart ayında 171 bini aştığı ve bunun 2006'dan bu yana görülen en yüksek aylık sayı olduğu belirtildi. Fotoğrafta ”Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenlerin Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri'nden geçişleri görülüyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 bin 249 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüse bağlı ölenlerin sayısı 345 bin 25’e, 86 bin 652 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 279 bin 857’ye çıktı. Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor. Fotoğrafta Rio de Janeiro yakınlarında bulunan Sao Jose Kent Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine taşınan bir hasta görülüyor. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 340 bin 776’ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 193 bin 205’e çıktı. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 576 bin 362 vaka ve 79 bin 443 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor. Sao Paulo kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü mezarlık görüntülendi. ( Jose Antonio - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda 76 kilo kadınlar finalde Polonyalı sporcu Jiolanta Wior mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları, Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde başladı. Yalova'daki 90. Yıl Spor Salonunda HDI Sigorta Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Mısır'ın başkenti Kahire'de sokaklar yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla fenerler, rengarenk süsler ve ışıklarla donatıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkileri ve artan fiyatlara rağmen ramazan fenerlerinin satıldığı tarihi çarşılar ve büyük meydanlardaki canlılık dikkati çekiyor. ( Stringer - Anadolu Ajansı)

Yüzölçümünün yüzde 80'ni çöl ve sahra olan Kuzey Afrika Ülkesi Moritanya'da, at, eşek ve develer kentleşmenin bulunduğu bölgelerde yük, kırsal köy kesimlerinde ise ulaşım olarak kullanılmaya devam ediyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda 71 kilo kadınlarda Bulgar sporcu Maria-Magdalena Kireva mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya gelen yüzlerce sözleşmeli öğretmen, kadroya alınma talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, daha önce gözaltına alınan meslektaşlarının serbest bırakılmasını isteyerek sloganlar attı. Güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine iki taraf arasında arbede yaşandı. ( Jalal Morchidi - Anadolu Ajansı )

Süper Lig’in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadyumunda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Antalyaspor oyuncusu Lukas Podolski (solda) bir pozisyon sonrası rakip takımın kalecisi Ali Şaşal Vural (sağda) ile tartıştı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Tunus'ta kamu kurumlarında çalışan mühendisler, maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenledi. Mühendisler Sendikası'nın çağrısıyla başkent Tunus'taki hükümet sarayı önünde toplanan göstericiler, maaşlarının artırılması için hükümetle yapılan anlaşmanın uygulanmasını istedi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Afrika kıtasının batısında çöl iklimine sahip Moritanya'da 1,5 yılda 30 su kuyusu açıldı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Büyükçekmece'de, risk oluşturan 3 bina daha yıkılıyor. Atatürk Mahallesi Burak Sokak'taki deprem riski taşıyan, orta hasarlı olduğu tespit edilen 28 daireden oluşan 3 binanın yıkımı, Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü şekilde yapılıyor. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde hemen hemen her spor branşında karşılaşmalardan sonra en fazla eleştirilen ancak işleri hiç kolay olmayan hakemlerin "bir maç günü" neler yaptıklarını Anadolu Ajansı görüntüledi. Türk basketbolunun deneyimli hakemleri Yener Yılmaz (ortada), Zafer Yılmaz (sağda) ve Semih Vural (solda), görevlendirildikleri maçın oynanacağı şehre bir gün önceden geliyor. Maç sabahı kahvaltıda buluşan hakem üçlüsü daha sonra yaklaşık 1 saat süren toplantıda, takımların bir önceki maçta neler yaptıklarının, muhtemel senaryoların ele alındığı geniş kapsamlı bir konuşma yapılıyor. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Milli sporcu Daniyar İsmayılov (sağda), Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası finali 73 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. İsmayılov madalyasını aldıktan sonra antrenörü Mehmet Doğan'ın (solda) elini öptü. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın 2014’te Kırım’ın işgalini tamamladıktan hemen sonra Ukrayna’nın doğusunda başlattığı hibrit savaş yedi yıldır aralıksız devam ediyor. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Fotoğrafta Donetsk dışında konuşlanmış, Rusya yanlısı ayrılıkçılar görülüyor. ( Alexander Usenko - Anadolu Ajansı )

Karların erimesiyle su seviyesinin yükseldiği Kars Barajı'nın suları altında kalan 2 köydeki cami ve minareler ilginç görüntüler oluşturdu. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

TRT 1'de yayınlanan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde "Aydoğdu" karakterini canlandıran Janbi Ceylan, 7 yıl önce hipodromdan sahiplendiği ve "Kazbek" adını verdiği safkan Arap atıyla adeta nefes kesen gösteriler yapıyor. Kazbek, sahibi Ceylan'ın sadece bir el işareti veya ses tonuyla şaha kalkıyor ya da diz çökerek seyircileri selamlıyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )