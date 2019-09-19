Hailey Baldwin'den kısa boy itirafı

Justin Bieber ile evliliğiyle çok konuşulan ünlü model Hailey Baldwin Bieber'dan kısa boy itirafı geldi. Hailey Baldwin, kısa boyu nedeniyle podyumların aranan ismi olmadığını dile getirerek "Kendall ve Gigi varken kısa kalıyorum" dedi.
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Model Hailey Baldwin kendisi ve moda dünyasıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu.
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22 yaşındaki ABD’li model Hailey Baldwin, boyu kısa olduğu için podyumların aranan yüzü olamadığını söyledi.
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Boyu 1.71 olan Baldwin, “Boyu 1.79 olan arkadaşlarım Kendall ve Gigi varken podyumlar için kısa kalıyorum. Kendimi başka alanlara hazırlıyorum” dedi.
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Kendall Jenner ile yakında arkadaş olan Hailey Baldwin geçtiğimiz ay Jamaika tatilinde birlikte görüntülenmişti.
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Hailey Baldwin geçtiğimiz yıl ekim ayında ise Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlendikleri iddialarını doğrulamasının ardından genç model sosyal medyada sosyadını Bieber olarak değiştirdi.