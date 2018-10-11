Hakan Sabancı'dan kışlada saat değişikliği

Askerlik görevini yerine getirmek için Kütahya’daki birliğine teslim olan Hakan Sabancı milyonluk saatini değiştirdi.
1
Hakan Sabancı 21 günlük askerlik görevini yerine getirmek için Kütahya’daki birliğine katıldı.
2
Sabancı’nın, kışla girişi çekilen fotoğrafta milyonluk saatini bırakıp başka bir saat taktığı görüldü.
3
Daha önce lüks saatiyle gündeme gelen Sabancı'nın askere gitmeden kullandığı saat 1 milyon 250 bin TL değerindeydi.
4
Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre; Sabancı'nın milyonluk saatine veda edip askeriyede kullandığı saat ise 45 TL.
5
Askere gitmeden önce verdiği bir röportajda, “Hayatım sosyal medyada paylaştığım fotoğraflardan ibaret değil” diyen Sabancı "Kızlarda bir trip atma eğilimi var. Buna hiç gelemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.