Halil Sezai'den suç duyurusu: Kamuoyuna karşı rencide ediliyorum

"SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİLİM"

41 yaşındaki şarkıcı, komşusu Hüseyin Meriç ile yaşadığı darp olayına ilişkin kamuoyundaki tepkilere yönelik açıklamalar yapmış şunları söylemişti:

"Kendim de sütten çıkmış ak kaşık değilim, normalinde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bu kadar da bir insan linç edilemez. Her ne kadar fiziksek şiddet suçsa, psikolojik şiddet de suç sayılmalı. Birinin sizin karşınızda aylardır küfrettiğini ve sözlü taciz ettiğini düşünün. Sürekli yüksek sesli tacizler ve küfürler duyduğunuzu düşünün. Empati yapın. Üzülüyorum ama kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim."