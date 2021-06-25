Halsey'den Türk sevgilisi Alev Aydın'ın annesinin mezarına ziyaret

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sevgilisi ve doğacak bebeğinin babası Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ı mezarı başında ziyaret etti. O anları Aley Aydın, sosyal medyadan yayınladı. İki yıldır birliktelik yaşadığı Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek bekleyen Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey annelik heyecanı yaşıyor. Hamilelik pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Halsey, doğum öncesi doğacak bebeğinin babası Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ı kabri başında ziyaret etti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Alev Aydın Instagram hesabından paylaştı. Mezar taşında Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın 1959 yılında dünyaya geldiği, 2014 yılında da New York'ta hayata veda ettiği anlaşılıyor. Hamileliğinin planlı olduğunu belirten şarkıcı daha önce yaptığı açıklamada, "Bunun için çok uğraştım ama eğer başka bir şekilde de olsaydı yine çok mutlu olurdum" şeklinde konuşmuştu.