Halsey'den Türk sevgilisi Alev Aydın'ın annesinin mezarına ziyaret

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sevgilisi ve doğacak bebeğinin babası Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ı mezarı başında ziyaret etti. O anları Aley Aydın, sosyal medyadan yayınladı.

25.06.2021 - 16:39

Halsey'den Türk sevgilisi Alev Aydın'ın annesinin mezarına ziyaret - 1
İki yıldır birliktelik yaşadığı Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek bekleyen Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey annelik heyecanı yaşıyor.


Halsey'den Türk sevgilisi Alev Aydın'ın annesinin mezarına ziyaret - 2
Hamilelik pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Halsey, doğum öncesi doğacak bebeğinin babası Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ı kabri başında ziyaret etti.


Halsey'den Türk sevgilisi Alev Aydın'ın annesinin mezarına ziyaret - 3
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Alev Aydın Instagram hesabından paylaştı.


Halsey'den Türk sevgilisi Alev Aydın'ın annesinin mezarına ziyaret - 4
Mezar taşında Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın 1959 yılında dünyaya geldiği, 2014 yılında da New York'ta hayata veda ettiği anlaşılıyor.


Halsey'den Türk sevgilisi Alev Aydın'ın annesinin mezarına ziyaret - 5
Hamileliğinin planlı olduğunu belirten şarkıcı daha önce yaptığı açıklamada, "Bunun için çok uğraştım ama eğer başka bir şekilde de olsaydı yine çok mutlu olurdum" şeklinde konuşmuştu.

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