Haluk Levent: Ahbap olarak helikopter kiralıyoruz

Sanatçı ve Ahbap kurucusu Haluk Levent, Türkiye'nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiralayacaklarını açıkladı. Levent, helikopterin Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını da sözlerine ekledi.

05.08.2021 - 10:59

Haluk Levent: Ahbap olarak helikopter kiralıyoruz - 1
Sosyal medaydan açıklama yapan sanatçı Haluk Levent, orman yangınları için AHBAP Derneği olarak helikopter kiraladıklarını duyurdu.


Haluk Levent: Ahbap olarak helikopter kiralıyoruz - 2
Levent, helikopterin Kazakistan'dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını söyledi.


Haluk Levent: Ahbap olarak helikopter kiralıyoruz - 3
"Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük" diyen Levent, "Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz" diye konuştu.


Haluk Levent: Ahbap olarak helikopter kiralıyoruz - 4
Levenet sözlerini şöyle sürdürdü: "En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz"
Haluk Levent: Ahbap olarak helikopter kiralıyoruz - 5

ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

Muğla Milas'ta dün akşam Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın bu sabah saatlerinde söndü. Santraldeki yangın 11 saat sürerken, santral çevresindeki yer yer devam eden alevlere müdahale ise hem karadan hem de havadan devam ediyor. Kemerköy Termik Santralindeki personel dün alevlerin santrale sıçraması ile tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.  Hemen ardından Ören beldesine girişler yasaklandı. İtfaiye ekiplerinin termik santralde inceleme yaptğını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ana ünitelerde ciddi hasar yok" dedi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi.

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