Haluk Levent: Ahbap olarak helikopter kiralıyoruz

ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

Muğla Milas'ta dün akşam Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın bu sabah saatlerinde söndü. Santraldeki yangın 11 saat sürerken, santral çevresindeki yer yer devam eden alevlere müdahale ise hem karadan hem de havadan devam ediyor. Kemerköy Termik Santralindeki personel dün alevlerin santrale sıçraması ile tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı. Hemen ardından Ören beldesine girişler yasaklandı. İtfaiye ekiplerinin termik santralde inceleme yaptğını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ana ünitelerde ciddi hasar yok" dedi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi.