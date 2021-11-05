Haluk Levent’le 'Yeniden' programında rekor bağış

İlk kez bir televizyon programı ile kamera karşısına geçtiğini söyleyen Levent, “Ömrümde ilk kez bir program sunuyorum. Hiç alakam olmayan bir şey. Ahbap’ların yaptığı işi daha geniş gruplara ulaştırabilir miyiz? Bu program, sosyal medyada olmayıp ihtiyacı olanlara ulaşmamız için. Haftada 10 kişinin hayatına dokunabiliyorsak, acaba 100 kişinin hayatına dokunabilecek miyiz? Her zaman bizi arayın. Belki sizin de hayatınıza dokunabiliriz" dedi.





