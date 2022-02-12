Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'den boşanma iddialarına yanıt

Ünlü isim, sözlerine; "Ayrıca benim bütün sahnelerimde 'Hamdi nerede?' sorusu çok soruluyor. Biz evde karı koca, onun dışında işleri ayrı olan profesyonelleriz. Kendisi benim asistanım ya da menajerim değil. Her sahnemde benim çantacım gibi sürekli yanımda dolaşamaz. Ama işlerini bitirdikten sonra yanıma gelecek" diye devam etti.





