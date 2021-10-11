Hamile oyuncu 'ın bebeği göründü

Geçen ay bebek beklediği haberi çıkan Oscar'lı oyuncu , belirginleşen karnıyla ilk kez objektiflere yansıdı.

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 10:53

Hamile oyuncu Jennifer Lawrence'ın bebeği göründü - 1

Oscar’lı oyuncu , sanat galerisi işletmecisi eşi Cooke Maroney ile ilk bebek heyecanı yaşıyor. 31 yaşındaki Lawrence, 37 yaşındaki eşi ile birlikte Manhattan’da öğle yemeği için bir restorana giderken görüntülendi.

Lawrence’ın büyüyen karnı, ilk kez bu kadar net bir şekilde fotoğraflandı.

Hamile oyuncu Jennifer Lawrence'ın bebeği göründü - 2

Fotoğraflarının çekildiğini anlayan Lawrence, objektiflere gülümseyerek poz verdi.

Hamile oyuncu Jennifer Lawrence'ın bebeği göründü - 3

Lawrence, eşi Maroney ile birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmaktan da kaçınmadı.

Hamile oyuncu Jennifer Lawrence'ın bebeği göründü - 4

2018’den bu yana birlikte olan Lawrence ve Maroney çifti, 19 Ekim 2019’da ünlü isimlerin katıldığı bir düğünle evlendi.

Hamile oyuncu Jennifer Lawrence'ın bebeği göründü - 5

KÜRTAJ HAKKI PROTESTOSUNDAYDI

Lawrence, en son yakın arkadaşı olan oyuncu Amy Schumer ile birlikte kadınların kürtaj hakkını savunan gösteride görüntülenmişti. Lawrence, geçen hafta New York’ta yapılan Kürtaj Adaleti İçin Yürüyüş adlı protesto gösterisinde, elinde, kürtaj hakkını savunan döviz taşımıştı.

Hamile oyuncu Jennifer Lawrence'ın bebeği göründü - 6

Kısa süre önce endometriozis (çikolata kisti) nedeniyle rahmi alınan bir çocuk annesi Schumer, protesto esnasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış, “Benim rahmim yok, o da hamile ama kadınların kürtaj hakkı için buradayız” notunu yazmıştı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER