Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence, sanat galerisi işletmecisi eşi Cooke Maroney ile ilk bebek heyecanı yaşıyor. 31 yaşındaki Lawrence, 37 yaşındaki eşi ile birlikte Manhattan’da öğle yemeği için bir restorana giderken görüntülendi.

Lawrence’ın büyüyen karnı, ilk kez bu kadar net bir şekilde fotoğraflandı.