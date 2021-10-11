Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 10:53
Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence, sanat galerisi işletmecisi eşi Cooke Maroney ile ilk bebek heyecanı yaşıyor. 31 yaşındaki Lawrence, 37 yaşındaki eşi ile birlikte Manhattan’da öğle yemeği için bir restorana giderken görüntülendi.
Lawrence’ın büyüyen karnı, ilk kez bu kadar net bir şekilde fotoğraflandı.
Fotoğraflarının çekildiğini anlayan Lawrence, objektiflere gülümseyerek poz verdi.
Lawrence, eşi Maroney ile birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmaktan da kaçınmadı.
2018’den bu yana birlikte olan Lawrence ve Maroney çifti, 19 Ekim 2019’da ünlü isimlerin katıldığı bir düğünle evlendi.
KÜRTAJ HAKKI PROTESTOSUNDAYDI
Lawrence, en son yakın arkadaşı olan oyuncu Amy Schumer ile birlikte kadınların kürtaj hakkını savunan gösteride görüntülenmişti. Lawrence, geçen hafta New York’ta yapılan Kürtaj Adaleti İçin Yürüyüş adlı protesto gösterisinde, elinde, kürtaj hakkını savunan döviz taşımıştı.
Kısa süre önce endometriozis (çikolata kisti) nedeniyle rahmi alınan bir çocuk annesi Schumer, protesto esnasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış, “Benim rahmim yok, o da hamile ama kadınların kürtaj hakkı için buradayız” notunu yazmıştı.