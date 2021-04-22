Hamile şarkıcı Halsey alışverişte

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'la birlikte ilk bebeğine kavuşmayı bekliyor. Halsey, iyice büyüyen karnıyla alışverişte görüntülendi.

22.04.2021 - 08:40 | Son Güncelleme : 22.04.2021 - 08:51

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Ünlü şarkıcı Halsey, doğuma yaklaşıyor. Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk çocuğunu bekleyen dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, dün Malibu’da görüntülendi.
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26 yaşındaki Halsey, market alışverişine giderken görüldü.

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Otoparkta paparazzilerin objektifine takılan Halsey, belirginleşen göbeğiyle dikkat çekti.

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Macaristan asıllı Amerikalı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde evinden paylaşım yapmış, hamileliğinde son halini göstermişti.
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Halsey, büyüyen karnını basketbol topuyla kıyaslayan paylaşımlar yapmış, fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağmıştı.

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Halsey, hamilelik haberini ocak ayında, göbeğini gösteren fotoğraflarla duyurmuş, "Sürpriz" notunu yazmıştı.

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Halsey, hamileliğiyle ilgili yaptığı açıklamasında, hamileliğinin tamamen planlı olduğunu söylemişti.

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Halsey, sevgilisi Alev Aydın'la iki yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşıyor. 

Alev Aydın, uzun süredir ABD'de yaşıyor. Senaristlik ve yapımcılık yapan Aydın, çeşitli filmlerde de rol aldı.

Halsey, Ekim 2020'de Türkiye'ye gelmiş, Türkiye gezisinden fotoğraflar paylaşmıştı. 

Şarkıcı, yaptırdığı DNA testi sonucu  yüzde 11 Türk olduğunu açıklamıştı.

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