Hamile şarkıcı Halsey alışverişte

22.04.2021 - 08:40 | Son Güncelleme : 22.04.2021 - 08:51
26 yaşındaki Halsey, market alışverişine giderken görüldü.
Otoparkta paparazzilerin objektifine takılan Halsey, belirginleşen göbeğiyle dikkat çekti.
Halsey, büyüyen karnını basketbol topuyla kıyaslayan paylaşımlar yapmış, fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağmıştı.
Halsey, hamilelik haberini ocak ayında, göbeğini gösteren fotoğraflarla duyurmuş, "Sürpriz" notunu yazmıştı.
Halsey, hamileliğiyle ilgili yaptığı açıklamasında, hamileliğinin tamamen planlı olduğunu söylemişti.
Halsey, sevgilisi Alev Aydın'la iki yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşıyor.
Alev Aydın, uzun süredir ABD'de yaşıyor. Senaristlik ve yapımcılık yapan Aydın, çeşitli filmlerde de rol aldı.
Halsey, Ekim 2020'de Türkiye'ye gelmiş, Türkiye gezisinden fotoğraflar paylaşmıştı.
Şarkıcı, yaptırdığı DNA testi sonucu yüzde 11 Türk olduğunu açıklamıştı.